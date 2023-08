Le président Volodymyr Zelenskiy a salué l'esprit et le défi de sa nation face aux forces russes dans un discours de rassemblement prononcé jeudi à l'occasion de la fête de l'indépendance de l'Ukraine.

Cet anniversaire a été célébré dans le calme, 18 mois exactement après l'invasion totale de Moscou, le 24 février 2022, qui a tué des dizaines de milliers de personnes, forcé des millions de personnes à quitter leur foyer et dévasté des villes dans toute l'Ukraine.

Dans une allocution vidéo filmée devant les bâtiments gouvernementaux du centre de Kiev, M. Zelenskiy a remercié les Ukrainiens - des soldats aux travailleurs des services publics en passant par les journalistes - pour leur contribution à la défense du pays et les a exhortés à réfléchir à la manière dont ils ont contribué à l'indépendance de l'Ukraine.

"Dans une grande guerre, il n'y a pas de petites actions", a-t-il déclaré. "Il n'y en a pas d'inutiles, ni d'insignifiantes.

"Et tout le monde est important dans ce combat. Parce qu'il s'agit d'un combat pour quelque chose qui est important pour tout le monde. Une Ukraine indépendante", a-t-il ajouté.

Les combats n'ont pas cessé jeudi. Des responsables ukrainiens locaux ont déclaré qu'au moins une personne avait été tuée et que 16 autres avaient été blessées lors des attaques russes. Moscou a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient abattu trois drones ukrainiens au-dessus des régions russes.

La contre-offensive visant à reconquérir les territoires occupés par la Russie en est maintenant à son troisième mois et progresse à un rythme plus lent que ce que certains responsables occidentaux et ukrainiens avaient prévu, mais M. Zelenskiy a promis mercredi de reconquérir tous les territoires occupés.

ÉPUISEMENT MAIS ESPOIR

Dans son discours, M. Zelenskiy s'est davantage concentré sur les événements actuels que sur la déclaration d'indépendance de l'Union soviétique de 1991.

L'invasion russe de l'année dernière a galvanisé les Ukrainiens et a incité des vagues de volontaires à s'engager dans l'armée, à faire des dons à l'armée ou à aider la cause d'une autre manière.

Jeudi, les Ukrainiens qui fêtaient leur victoire dans le centre de Kiev - où les carcasses calcinées des machines de combat russes étaient exposées le long de la rue centrale Khreshchatyk - ont exprimé leur épuisement, mais aussi leur espoir de l'emporter.

"Ils voulaient prendre Kiev en trois jours, et maintenant leurs chars sont là", a déclaré Svitlana, une infirmière de 71 ans, en faisant référence aux prétendus plans de la Russie pour prendre rapidement la capitale ukrainienne.

Comme beaucoup d'autres personnes traversant les boulevards et les rues de la capitale, elle portait une chemise brodée traditionnelle.

Oleksandr, un habitant de Kiev âgé de 41 ans qui se promenait dans la rue Khreshchatyk, a déclaré que lui et d'autres avaient "appris à apprécier les moments simples" de la vie en Ukraine pendant la guerre.

"J'espère que nous ne perdrons pas notre motivation... parce que tout ce qui se passe est épuisant", a-t-il déclaré, debout près d'un véhicule de l'armée russe réduit en cendres.

"Mais nous devons préserver notre dynamique et mener cette situation à une conclusion logique", a-t-il ajouté.