Zelensky demande aux représentants de Kyiv de ne pas évoquer publiquement les tactiques

(Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky a demandé jeudi aux représentants de Kyiv d'arrêter d'évoquer auprès des journalistes les tactiques militaires utilisées face à la Russie, décrivant de tels commentaires comme "franchement irresponsables".

À la suite des explosions ayant secoué mardi une base aérienne russe en Crimée, le New York Times et le Washington Post ont rapporté que les forces ukrainiennes étaient responsables, citant des représentants de Kyiv non identifiés. Le gouvernement ukrainien a refusé de dire s'il était à l'origine des explosions.

"La guerre n'est certainement pas le moment pour la vanité et les déclarations fracassantes. Moins vous divulguez de détails sur nos plans de défense, mieux ce sera pour la mise en oeuvre de ces plans de défense", a dit Volodimir Zelensky dans une allocution vidéo quotidienne.

"Si vous voulez générer des gros titres, c'est une chose - c'est franchement irresponsable. Si vous voulez la victoire de l'Ukraine, c'est une autre chose, et vous devez être conscients de votre responsabilité pour chaque mot que vous dites sur les plans étatiques de défense ou de contre-attaque", a-t-il ajouté.

(avec Ronald Popeski; version française Jean Terzian)

par David Ljunggren