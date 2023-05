HIROSHIMA, Japon, 19 mai (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelensky va participer en personne au sommet du G7 qui s'est ouvert vendredi à Hiroshima au Japon, a déclaré un responsable de sécurité ukrainien.

Le dirigeant est attendu dimanche, troisième et dernier jour du sommet, ont indiqué deux responsables impliqués dans l'organisation du G7, refusant d'être identifiés en raison du caractère sensible de la visite.

"Des décisions très importantes y seront prises et la présence de notre président est donc absolument essentielle pour défendre nos intérêts", a déclaré Oleksi Danilov, secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, à la télévision d'État.

Le président ukrainien devrait arriver au Japon samedi soir, a indiqué l'une des sources. La Maison Blanche s'est refusée à tout commentaire.

Les dirigeants du G7 vont dévoiler

de nouvelles sanctions

contre la Russie lors du sommet qui a débuté ce vendredi à Hiroshima, un lieu hautement symbolique alors que Moscou brandit régulièrement la menace d'une escalade nucléaire.

La Grande-Bretagne va notamment annoncer

un embargo

sur les diamants russes et une interdiction des importations de métaux russes dont le cuivre et l'aluminium, ont déclaré jeudi ses services dans un communiqué.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a également annoncé que l'Europe allait limiter les ventes de diamants russes.

De leur côté, les États-Unis s'apprêtent à ajouter 70 entités à leur liste noire des exportations et à étendre leur pouvoir de sanction à 300 entités ainsi qu'à de nouveaux secteurs de l'économie russe, a déclaré un haut responsable américain.

"Vous entendrez une puissante déclaration d'unité, de force et d'engagement dans notre réponse à la guerre d'agression de la Russie", a déclaré le responsable. "Vous verrez la prise de nouvelles mesures pour isoler économiquement la Russie et affaiblir sa capacité à faire la guerre". (Reportage Trevor Hunnicutt et Katya Golubkova; avec la contribution de Jeff Mason, Susan Heavey, John Irish et Andreas Rinke; version française Jean Terzian et Kate Entringer, édité par Nicolas Delame)