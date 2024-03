L'opposant russe Alexeï Navalny sera enterré à Moscou vendredi dans un contexte de sécurité renforcée et de craintes d'une répression policière, deux semaines après son décès soudain à l'âge de 47 ans dans une colonie pénitentiaire de l'Arctique.

Les alliés de M. Navalny, qui ont promis de retransmettre en ligne les événements de la journée, ont accusé le président Vladimir Poutine de l'avoir fait assassiner parce que le dirigeant russe n'aurait pas toléré l'idée que M. Navalny soit libéré dans le cadre d'un éventuel échange de prisonniers.

Ils n'ont pas publié de preuves à l'appui de cette accusation, mais ont promis d'expliquer comment il a été assassiné et par qui.

Le Kremlin a nié toute implication de l'État dans sa mort et a déclaré ne pas être au courant d'un quelconque accord visant à libérer M. Navalny. Son certificat de décès - selon des alliés - indique qu'il est mort de causes naturelles.

M. Navalny, ancien avocat, a lancé le défi politique le plus déterminé contre M. Poutine depuis l'arrivée au pouvoir du dirigeant russe à la fin de 1999, en organisant des manifestations de rue et en publiant des enquêtes très médiatisées sur la corruption présumée de certains membres de l'élite dirigeante.

Mais une série d'accusations criminelles pour fraude et extrémisme - qui, selon M. Navalny, étaient motivées par des considérations politiques - l'ont condamné à des peines d'emprisonnement de plus de 30 ans, et la plupart de ses partisans ont fui le pays ou sont en prison.

M. Navalny a décidé de rentrer en Russie depuis l'Allemagne en 2021 après avoir été traité pour ce que les médecins occidentaux ont qualifié d'empoisonnement à l'aide d'un agent neurotoxique, avant d'être immédiatement placé en détention.

M. Poutine, qui contrôle tous les leviers de l'État et devrait être confortablement réélu pour un nouveau mandat de six ans dans deux semaines, n'a pas encore commenté la mort de M. Navalny et évite depuis des années de le citer nommément.

Bien que M. Navalny soit bien connu en Occident, la télévision d'État russe ne l'a pas non plus mentionné pendant des années et, lorsqu'elle l'a fait, c'était brièvement et sous un jour négatif.

Un service religieux en l'honneur de M. Navalny doit avoir lieu à 14 heures, heure locale, dans l'église de l'Icône de la Mère de Dieu, dans le quartier moscovite de Maryino, où M. Navalny vivait auparavant.

Deux heures plus tard, il devrait être enterré au cimetière de Borisovskoye, situé à environ 2,5 km de là, sur l'autre rive de la Moskova.

Les alliés de M. Navalny, qui se trouvent hors de Russie et ont été désignés par les autorités comme des extrémistes soutenus par les États-Unis, ont appelé les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire mais ne peuvent pas assister à ses funérailles à se rendre sur certains sites de leur ville le vendredi soir à 19 heures (heure locale).

Le Kremlin a qualifié de provocation les déclarations de ses alliés et a prévenu que la police ferait respecter la loi.

À en juger par les précédents rassemblements de partisans de M. Navalny, une forte présence policière est probable et les autorités disperseront tout ce qu'elles estimeront ressembler à une manifestation politique en vertu des lois sur les protestations.

L'épouse de M. Navalny, Yulia, avec qui il a eu deux enfants, a déclaré qu'elle ne savait pas si les funérailles elles-mêmes se dérouleraient dans le calme ou si la police arrêterait les participants. Elle se trouve en dehors de la Russie.

La mère de M. Navalny, Lyudmila, 69 ans, devrait assister aux funérailles. On ne sait pas qui d'autre sera autorisé à entrer dans l'église pour le service.

M. Navalny était un chrétien qui a condamné la décision de M. Poutine d'envoyer des dizaines de milliers de soldats en Ukraine, la qualifiant d'entreprise folle fondée sur des mensonges. Pourtant, l'église qui accueillera ses funérailles a fait des dons à l'armée russe et a annoncé avec enthousiasme son soutien à la guerre.

À l'approche de ses funérailles, ses alliés ont accusé les autorités de bloquer leur projet d'organiser un service commémoratif civil plus important et ont déclaré que des inconnus avaient même réussi à contrecarrer leurs tentatives de louer un corbillard pour le transporter à ses propres funérailles.

Le Kremlin a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec l'organisation des funérailles de M. Navalny.