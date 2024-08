Alors que les détenus libérés par Moscou dans le cadre de l'échange historique de prisonniers de jeudi s'envolent vers la liberté, le petit ami de la Russo-Américaine Ksenia Karelina a le cœur brisé de ne pas être parmi eux.

Son crime présumé : avoir fait un don de 51,80 dollars à une organisation caritative qui fournit une aide humanitaire aux enfants et aux personnes âgées d'Ukraine touchés par la guerre menée par la Russie.

L'échange de prisonniers a néanmoins permis à Christopher van Heerden d'espérer que Ksenia Karelina pourrait être autorisée à retourner aux États-Unis après son procès à huis clos devant un tribunal russe, la semaine prochaine, pour trahison.

"Je suis heureux pour les Américains qui sont retournés dans leurs familles", a déclaré Christopher van Heerden à Reuters depuis l'appartement que le couple partage à Los Angeles. "Cela me donne de l'espoir. En même temps, j'ai le cœur brisé et je suis triste... elle ne figure pas sur la liste".

L'échange de prisonniers de jeudi était le plus important depuis la guerre froide et concernait 24 prisonniers, dont le journaliste américain Evan Gershkovich et l'ancien marine américain Paul Whelan.

M. Van Heerden, un boxeur professionnel sud-africain de 36 ans, s'est dit optimiste parce que la Russie a mis en place un "processus" selon lequel les détenus étrangers sont d'abord condamnés avant d'être pris en considération pour un échange de prisonniers.

"Nous devons passer par le procès", a-t-il déclaré. "Le procès de Ksenia a lieu la semaine prochaine. C'est pourquoi elle ne figure pas sur la liste, car nous devons suivre la procédure.

Les autorités russes ont interdit aux représentants de l'ambassade des États-Unis de rendre visite à Ksenia Karelina en prison et leur ont interdit d'assister à son procès qui commence le 7 août, a déclaré M. van Heerden.

Le département d'État américain et l'ambassade de Russie à Washington n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le couple s'est rencontré il y a quatre ans et M. van Heerden prévoyait de demander la main de Mme Karelina, ballerine amateur et employée d'un spa de Beverly Hills, à son retour d'une visite à sa famille en Russie au début de l'année.

Mme Karelina, 32 ans, qui a émigré aux États-Unis en 2012 et a obtenu la nationalité américaine en 2022, a été arrêtée par le service de sécurité FSB en janvier après avoir pris l'avion pour Ekaterinbourg, à quelque 1 000 km à l'est de Moscou.

C'est dans cette même ville que le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, l'un des Américains libérés jeudi, a été arrêté en mars 2023 pour ce que son employeur et Washington ont qualifié de fausses accusations d'espionnage.

Après son arrivée, elle a été montrée du doigt par les autorités russes lorsqu'elles ont appris qu'elle possédait un passeport américain.

Elles l'ont relâchée après l'avoir interrogée et avoir pris son téléphone portable sur lequel elles ont trouvé le don de 2022 à l'organisation caritative Razom, sur son compte Venmo, selon le site web .

Le FSB l'a interrogée pendant deux heures lors des contrôles hebdomadaires obligatoires et lui a interdit de quitter la ville.

TRAITER AVEC LA RUSSIE

Trois jours avant son retour à Los Angeles, les autorités russes ont arrêté Mme Karelina pour hooliganisme.

Le dernier jour d'une peine de 15 jours de prison, elle a été accusée de "trahison d'État" pour le don qui, selon le FSB, devait servir à acheter des fournitures pour l'armée ukrainienne, indique le site web.

Contrairement aux personnes libérées jeudi, Mme Karelina n'a pas été déclarée détenue à tort par le département d'État américain. M. Van Heerdon a déclaré avoir été en contact avec le département d'État et l'ambassade des États-Unis à Moscou.

"Vous avez affaire à la Russie. Vous ne voulez pas déclarer à l'avance que quelqu'un est détenu à tort et, Dieu sait si nous les avons contrariés", a déclaré M. van Heerdon.

"Je veux juste que Ksenia revienne.