L'obscur vaisseau spatial réutilisable de la Chine, qui a décollé d'une fusée et atterri sur un aérodrome militaire secret, teste probablement une technologie, mais il pourrait également être utilisé pour manipuler ou récupérer des satellites, selon des experts.

Le vaisseau spatial, qui en est à sa troisième mission, a été observé en juin en train de libérer un objet, de s'en éloigner de plusieurs kilomètres, puis de revenir à quelques centaines de mètres de lui.

"Il est évident qu'il s'agit d'une application militaire, qui permet par exemple d'inspecter de près les objets de l'ennemi ou de les mettre hors d'état de nuire", a déclaré Marco Langbroek, chargé de cours sur la connaissance de la situation dans l'espace optique à l'université technologique de Delft, aux Pays-Bas.

"Mais il y a aussi des applications non militaires. Acquérir de l'expérience avec ce type de prise et de relâchement est utile si vous voulez, par exemple, ravitailler vos propres satellites.

Alors que les armées du monde entier développent des réseaux de satellites complexes, un engin spatial réutilisable capable d'interférer avec eux pourrait avoir une valeur immense, ont déclaré M. Langbroek et trois autres experts.

La Chine n'a jamais divulgué les technologies testées par l'engin spatial, et ce dernier n'a jamais été photographié publiquement depuis sa mise en service.

Les États-Unis ont lancé pour la première fois leur avion spatial Boeing X-37B sans équipage en 2010, tandis que la Russie a récemment lancé plusieurs satellites que les autorités américaines soupçonnent d'être des armes, une accusation que la Russie a démentie.

Selon Victoria Samson, directrice en chef de la sécurité et de la stabilité spatiales au sein du groupe de réflexion Secure World Foundation à Washington, l'avion spatial chinois sert très probablement à tester une technologie, tout comme le X-37B.

"Je ne pense pas que l'un ou l'autre ait une grande utilité militaire, pour être honnête", a déclaré Mme Samson. "Je suppose qu'il s'agit dans les deux cas de démonstrateurs technologiques.

Le ministère chinois de la défense n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le média d'État Xinhua a pris note des lancements et des atterrissages de l'avion spatial, qu'il qualifie de "vaisseau spatial d'essai réutilisable".

Le vol actuel de l'avion spatial chinois a débuté en décembre 2023. La mission précédente, qui consistait également à envoyer un objet séparé dans l'espace et à le récupérer, a été lancée en août 2022 et a duré 276 jours, selon les données de suivi. Son premier vol a eu lieu en septembre 2020 et a duré deux jours.

"Nous assistons à des progrès époustouflants de la République populaire de Chine dans l'espace", a déclaré le général Stephen Whiting, commandant de l'U.S. Space Command, précisant que son organisation ne savait pas quels objets l'avion spatial avait libérés.

"Nous supposons que toute activité spatiale entreprise par la Chine a un double usage dans le domaine de la sécurité nationale", a déclaré le général Whiting. "Nous cherchons toujours à comprendre quelle pourrait être cette double utilisation et à nous assurer que nous en avons une bonne connaissance.

L'ARTISANAT MYSTERE

On sait peu de choses sur l'avion spatial chinois.

Les données de suivi montrent qu'il a décollé de Jiuquan, dans le centre-nord de la Chine, et qu'il a atterri sur un aérodrome à Lop Nur, dans la région du Xinjiang.

Selon Jonathan McDowell, du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, cet aérodrome est lié à un site ayant servi à des essais nucléaires et est étroitement contrôlé par l'armée.

Les données montrent qu'il a changé d'altitude, passant d'une orbite habituelle d'environ 350 km à 600 km et vice-versa, a-t-il ajouté.

On pense qu'il a à peu près la même taille et la même forme que le X-37B, qui mesure environ 9,14 m de long et a déjà passé 908 jours en orbite à des altitudes allant jusqu'à 38 000 km.

Étant donné qu'il a passé des mois dans l'espace, l'avion spatial chinois est également supposé ne pas avoir d'équipage, bien qu'il ait volé à bord du seul propulseur chinois à usage humain, la Longue Marche 2F.

La navette spatiale américaine, qui a fonctionné de 1981 à 2011, avait la taille d'un avion de ligne 737 et pouvait transporter un équipage de sept personnes, mais ne restait pas plus de 17 jours en orbite. L'Union soviétique a mis au point un grand avion spatial avec équipage appelé Buran, qui a effectué un seul vol orbital automatisé, d'une durée de 3 heures, en 1988.

La navette spatiale a effectué 10 missions classifiées sur 135 vols, ce qui a conduit l'Union soviétique à la considérer comme un avion spatial militaire et à développer Buran, a déclaré Jeffrey Lewis, directeur du programme de non-prolifération pour l'Asie de l'Est au Center for Nonproliferation Studies.

"Nous ne voulons pas considérer cet avion spatial (chinois) de la même manière que les Soviétiques considéraient la navette", a-t-il déclaré. "Il s'agit souvent d'expériences plutôt que de plates-formes militaires bien conçues.

UTILISATIONS MILITAIRES

Les expériences apparentes de largage et de récupération d'objets en orbite reflètent celles du X-37B des États-Unis.

Les missions du X-37B ont toutes été classifiées, mais elles sont décrites comme des allers-retours d'expériences dans l'espace et l'exploration de "technologies de véhicules réutilisables qui soutiennent les objectifs spatiaux à long terme", selon Boeing.

Le bon déroulement de ces expériences pourrait influer sur la durée de la mission. L'essai d'un capteur de pointe, par exemple, pourrait permettre d'obtenir des informations si utiles que le gouvernement pourrait vouloir le garder plus longtemps dans l'espace avant de le ramener au laboratoire, a déclaré M. McDowell.

L'inspection ou la mise hors service des satellites d'un adversaire est une autre capacité militaire potentielle. Certains pays, dont les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie, disposent déjà de missiles antisatellites basés au sol.

Les armes orbitales ont longtemps été taboues, et les armes de destruction massive dans l'espace sont interdites par le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967.

En 2021, la Chine a testé un véhicule planeur hypersonique dans le cadre d'un concept datant de la guerre froide, connu sous le nom de système de bombardement orbital fractionné, qui lance une ogive partiellement en orbite, ce qui lui permet de frapper avec peu d'avertissement à partir de trajectoires inhabituelles.

Mais attaquer depuis l'orbite à l'aide d'un avion spatial présente peu d'avantages par rapport aux missiles balistiques ou aux missiles de croisière, a déclaré M. Lewis.

Deux officiers supérieurs indiens, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat car ils n'ont pas été autorisés à parler aux médias, ont déclaré que même si l'objectif exact de l'avion spatial chinois n'était pas clair, l'Inde était préoccupée.

"L'engin spatial en question est vraiment inquiétant", a déclaré l'un des officiers. "Ce genre de choses peut toujours avoir un double objectif. L'Inde surveille attentivement la situation.