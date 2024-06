La Chine a réagi avec prudence cette semaine lorsque la Russie et la Corée du Nord ont resserré leurs liens et se sont engagées à résister à l'Occident dirigé par les États-Unis, Pékin évitant tout accord trilatéral susceptible de compliquer ses relations avec d'autres pays.

Mercredi, Pékin a assisté en spectateur à la rencontre entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président russe Vladimir Poutine, en visite à Pyongyang, qui lui a fait part de ses "pensées les plus intimes".

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré lors d'un briefing mardi que le sommet était un échange bilatéral entre la Russie et la Corée du Nord, mais n'a pas donné plus de détails.

"La Chine émet certaines réserves quant à l'approfondissement de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie, qui pourrait compromettre le quasi-monopole d'influence géopolitique de Pékin sur Pyongyang", a déclaré Tong Zhao, du Carnegie Endowment for International Peace (Fondation Carnegie pour la paix internationale).

"La Chine veille également à ne pas donner l'impression d'une alliance de fait entre Pékin, Moscou et Pyongyang, car cela ne l'aiderait pas à maintenir une coopération pratique avec les principaux pays occidentaux", a ajouté M. Zhao.

Depuis que la Corée du Nord a assoupli ses contrôles frontaliers anti-pandémie l'année dernière, le commerce avec la Chine a rebondi, mais l'engagement politique de Kim a été dominé par la Russie.

L'année dernière, Kim a effectué son premier - et jusqu'à présent son seul - voyage post-pandémique en Russie pour rencontrer Poutine, qui est le premier dirigeant mondial à se rendre dans le Nord isolé politiquement et économiquement depuis la réouverture des frontières.

La Russie a également pris l'initiative sans précédent d'utiliser des missiles balistiques de fabrication nord-coréenne, interdits par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, pour frapper des cibles en Ukraine, selon des responsables américains et alliés, ainsi que des observateurs des sanctions de l'ONU.

La Chine a proclamé une relation "sans limites" avec la Russie quelques jours avant que Moscou ne lance son invasion de l'Ukraine en février 2022, mais Pékin a jusqu'à présent évité de fournir des armes et des munitions pour l'effort de guerre.

La Chine s'est jointe à la Russie pour bloquer de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord au Conseil de sécurité, mais s'est abstenue lorsque Moscou a opposé son veto à l'extension d'un groupe chargé de surveiller l'application des sanctions.

Un responsable du gouvernement sud-coréen, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré qu'il semblait y avoir des tensions entre Pékin et Pyongyang au sujet des milliers de travailleurs nord-coréens qui restent en Chine en violation des résolutions de l'ONU.

DES PRÉOCCUPATIONS PLUS IMPORTANTES

La Chine est de loin le principal partenaire commercial de la Corée du Nord et les deux pays ont conclu un traité de défense mutuelle datant des années 1960, le seul traité de ce type que l'un ou l'autre pays ait conclu avec un autre pays.

Il est peu probable que cette relation change, mais l'engagement de Kim avec Poutine et leur comportement imprévisible créent une nouvelle incertitude pour la Chine, a déclaré Yun Sun, directeur du programme sur la Chine au Stimson Center à Washington.

"Tant qu'il n'y a pas de développement ou de politique claire qui remette en cause la position de la Chine, je dirais que la Chine est prête à se tenir à l'écart et à voir comment les choses évoluent", a-t-elle déclaré.

Pour la Chine, le resserrement des liens entre la Russie et la Corée du Nord distrait les États-Unis, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour Pékin, a ajouté Mme Sun.

"La Chine doit juste faire attention à ne pas présenter cela comme un arrangement trilatéral, qui comporte trop de responsabilités", a-t-elle déclaré.

Si la Chine s'oppose de plus en plus à Washington sur des questions de politique étrangère et de commerce, elle est loin d'être le paria international que sont devenues la Russie et la Corée du Nord. L'année dernière, les États-Unis et leurs alliés, le Japon et la Corée du Sud, figuraient en tête de la liste des principaux partenaires commerciaux de Pékin.

La Corée du Nord a adressé une rare réprimande publique à la Chine après que le premier ministre chinois Li Qiang a discuté des armes nucléaires du Nord avec les dirigeants de la Corée du Sud et du Japon lors d'un sommet en mai.

La visite de M. Poutine dans le Nord a coïncidé avec une visite de hauts fonctionnaires chinois des affaires étrangères et de la défense à Séoul mercredi.

"Notre partie a exprimé son inquiétude quant à la visite du président russe Poutine en Corée du Nord prévue le même jour, et la Chine a exprimé l'espoir que les échanges entre la Russie et la Corée du Nord contribueraient à la paix et à la stabilité dans la région", a déclaré la Corée du Sud à propos des discussions.

Selon Niklas Swanstrom, directeur de l'Institut pour la politique de sécurité et de développement en Suède, la Chine s'inquiéterait très probablement si le partenariat de la Corée du Nord avec la Russie conduisait à un comportement provocateur qui rendrait la situation régionale plus difficile pour Pékin.

"La Chine veut faire du commerce, reconstruire son économie ; elle a d'autres préoccupations plus importantes", a-t-il déclaré.