Lorsque le président Emmanuel Macron a choqué la France le mois dernier en convoquant des élections anticipées, il a mis en jeu l'avenir de l'Europe et de son propre pays.

Bien que beaucoup de choses dépendent du second tour qui aura lieu dimanche, il semble déjà évident que le rôle de M. Macron en tant que moteur de l'intégration européenne sera considérablement réduit.

Les deux scénarios les plus probables - un gouvernement dirigé par le Rassemblement national (RN) d'extrême droite de Marine Le Pen ou un parlement sans majorité - constitueraient des défis sans précédent pour l'Union européenne.

La grande crainte du courant politique traditionnel de l'UE est une victoire sans appel du RN, qui obligerait Macron à "cohabiter" avec un gouvernement hostile à sa vision de la souveraineté européenne.

Même un parlement sans majorité globale, aboutissant à une coalition peu maniable ou à des partis coopérant au cas par cas, priverait Macron d'un gouvernement engagé dans ses politiques.

Dans les deux cas, un lourd point d'interrogation pèserait sur certaines de ses initiatives les plus audacieuses - de l'emprunt commun de l'UE pour financer les dépenses de défense en doublant le budget de l'UE au déploiement de troupes françaises à l'intérieur de l'Ukraine pour former les forces de Kiev.

La France et l'Allemagne étant traditionnellement le moteur de l'Union européenne à 27, celle-ci pourrait être confrontée à une double dose de paralysie politique, car ses deux principaux dirigeants pro-UE seraient sur la sellette.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a vu son parti écrasé lors des élections du Parlement européen le mois dernier, il lutte pour maintenir sa coalition et doit s'attendre à une forte poussée de l'extrême droite lors des prochains scrutins régionaux.

"M. Macron est gravement affaibli dans son pays, ce qui aura des conséquences sur sa position à Bruxelles et sur la relation franco-allemande", a déclaré Elizabeth Kuiper, directrice associée du groupe de réflexion European Policy Centre.

Bien que les partis d'extrême droite européens soient encore loin de leur objectif de prendre le contrôle de l'UE et de rapatrier les pouvoirs au niveau national, ils ont le vent en poupe. Ils ont progressé lors des élections au Parlement européen, où le parti de la première ministre italienne Georgia Meloni a été le grand vainqueur.

Un nouveau gouvernement néerlandais composé de représentants de l'extrême droite vient d'entrer en fonction. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a pris la présidence tournante de l'UE et a annoncé la formation d'une nouvelle "alliance patriotique" paneuropéenne.

"Une France et une Allemagne plus faibles, associées à une Italie et une Hongrie plus fortes, façonneront clairement l'avenir de l'UE", a déclaré M. Kuiper.

RECUL DE MACRON

M. Macron a déclaré à ses homologues européens que la France continuerait à jouer un rôle de premier plan au sein de l'Union, avec une part importante des votes au Conseil européen des dirigeants de l'UE et son parti au cœur de la coalition pro-UE au Parlement européen, selon des responsables français.

"La France reste la France, avec son poids", a déclaré l'un d'entre eux.

Mais les diplomates affirment qu'une grande partie du travail politique de l'UE se fait lors des réunions des ministres, et que le prochain gouvernement français sera certainement, à tout le moins, moins favorable à M. Macron que l'actuel.

Si le candidat du RN au poste de premier ministre, Jordan Bardella, 28 ans, forme un gouvernement, certains diplomates se demandent s'il n'essaiera pas d'adopter une position au moins semi-coopérative avec les organes de l'UE, en s'inspirant de la stratégie de Meloni.

Mais les politiques et les déclarations du parti suggèrent que des affrontements avec M. Macron et Bruxelles seraient inévitables.

Mme Le Pen a déclaré qu'un gouvernement dirigé par le RN nommerait le prochain commissaire européen de la France, un rôle clé au sein de l'exécutif de l'UE. Mais il s'agit traditionnellement d'une prérogative du président, et M. Macron a déjà fait savoir qu'il souhaitait conserver le titulaire du poste, Thierry Breton.

Le RN souhaite également que la France bénéficie d'une ristourne sur le budget de l'UE, ce que l'UE n'est pas prête à lui accorder. Et bien que les politiques économiques du RN aient changé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, elles risquent de ne pas respecter les règles fiscales de l'UE.

Karel Lannoo, directeur général du groupe de réflexion Centre for European Policy Studies, a déclaré que les initiatives visant à stimuler la compétitivité économique européenne, telles que l'union des marchés de capitaux de l'UE, seraient également menacées.

"Le problème pour l'UE est que si les États membres ne la soutiennent pas fermement, il est très difficile (d'aller de l'avant)", a-t-il déclaré.

Parmi les diplomates de la plaque tournante de l'UE qu'est Bruxelles, certains sont en mode "attentiste", étant donné que l'issue du second cycle est incertaine.

L'un d'entre eux a qualifié l'ambiance de "nerveuse mais calme". Toutefois, certains Européens de l'Est se sont montrés plus inquiets, craignant que M. Macron n'ait inutilement mis en péril l'avenir de l'Europe en réaction à une défaite aux élections du Parlement européen.

Les dirigeants d'Europe de l'Est ont été encouragés au cours de l'année écoulée par le fait que M. Macron s'est montré plus audacieux dans son soutien à l'Ukraine et plus enclin à remettre en question les "lignes rouges" de l'Occident vis-à-vis de la Russie.

"Ses paroles étaient de la musique à nos oreilles [...]. C'était si récent et maintenant c'est fini", a déploré un haut fonctionnaire de la région.

"La situation semble très grave", a déclaré ce haut fonctionnaire sous couvert d'anonymat.

"Je crains que le président Macron n'ait définitivement surjoué son rôle.