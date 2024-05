Le fabricant de snacks Mondelez a repris sa production de biscuits Oreo en Ukraine, après que son usine située dans une petite ville de l'est du pays a été gravement endommagée lors de l'invasion russe il y a environ deux ans.

L'usine de Mondelez à Trostyanets est désormais entièrement reconstruite après avoir été partiellement ouverte l'année dernière pour fabriquer des chocolats, selon un communiqué de l'entreprise.

L'entreprise a précisé que les biscuits Oreo et autres chocolats produits dans l'usine ukrainienne n'étaient pas exportés vers la Russie voisine. Mondelez possède trois usines en Russie et y vend ses biscuits et ses snacks malgré les boycotts et les appels à l'arrêt lancés par les employés, les militants et les investisseurs.

Mondelez a déclaré qu'il allait rendre son activité en Russie "autonome" avec une chaîne d'approvisionnement autosuffisante d'ici à la fin de 2023. Au début de l'année, l'entreprise a nommé de nouveaux dirigeants en Europe, y compris en Russie.

Les rivaux de Mondelez, dont Nestlé, la plus grande entreprise alimentaire au monde, continuent de vendre leurs produits en Russie. Les denrées alimentaires ne font pas l'objet de sanctions internationales.

Pendant que l'usine de Trostyanets était en réparation, Mondelez a importé des Oreos en Ukraine, a déclaré une source au fait des projets de l'entreprise, qui n'est pas autorisée à parler aux médias.

L'entreprise a déclaré que les produits fabriqués dans l'usine de Trostyanets sont exportés vers des pays d'Eurasie tels que la Géorgie et le Kazakhstan, en plus d'être vendus sur le marché intérieur ukrainien.

Les usines situées en Russie contribuaient auparavant à l'approvisionnement de ces pays, a indiqué la source.

"Nous continuons à augmenter nos investissements dans le soutien et la reconstruction de l'Ukraine", a déclaré la société dans son communiqué.

Mondelez a précédemment déclaré à Reuters qu'il n'y avait plus d'exportations de la Russie vers l'Europe.

Gaufrettes au chocolat fourrées de crème à la vanille, les Oreos sont l'une des plus grandes marques de Mondelez et ont atteint un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards de dollars l'année dernière, selon un message publié sur LinkedIn par le PDG Dirk Van de Put. Les autres grandes marques de Mondelez sont Milka et les chocolats Cadbury. L'entreprise fabrique également des biscuits et des crackers de marque locale.

La semaine dernière, un peu plus de 30 % des actionnaires de Mondelez ont soutenu une résolution demandant à l'entreprise de mener une étude indépendante sur les risques liés à la poursuite de ses activités en Russie, selon un document déposé par l'entreprise.

La Norges Bank, 11e actionnaire de Mondelez selon Eikon (LSEG), a soutenu la proposition, selon les informations communiquées par le fonds. Le fonds a déclaré que lorsqu'une entreprise "ne répond pas à nos besoins en tant qu'investisseur financier, nous envisagerons de soutenir une proposition d'actionnaire bien fondée". (Reportage de Jessica DiNapoli à New York ; rédaction de Lincoln Feast).