Avant l'invasion de l'Ukraine par Moscou il y a deux ans, le géant russe des moteurs de recherche Yandex, coté au Nasdaq, valait brièvement 30 milliards de dollars. Cette semaine, un consortium d'investisseurs nationaux a conclu un accord pour le racheter pour 5,2 milliards de dollars.

En temps normal, cela représenterait un désastre pour la société mère néerlandaise Yandex NV et ses actionnaires occidentaux.

Mais dans un monde où les entreprises occidentales ont quitté la Russie en masse, parfois pour une somme symbolique, et où Moscou a saisi unilatéralement des actifs appartenant à des étrangers, on peut parler de soulagement, voire de triomphe après 18 mois de négociations tendues.

Reuters s'est entretenu avec neuf personnes familières avec certaines parties du processus de négociation, y compris des employés de Yandex et des conseillers, des investisseurs et des négociateurs des deux parties, afin d'établir comment l'accord a été conclu et ce qui pourrait se passer par la suite.

Les sources ont refusé d'être nommées en raison du caractère sensible de la transaction avant qu'elle ne soit conclue.

"Un travail considérable a été accompli", a déclaré lundi Alexei Kudrin, ancien ministre russe des finances et conseiller de Yandex, dont les rencontres avec le président Vladimir Poutine en 2022 ont joué un rôle crucial dans l'obtention du feu vert pour la poursuite de l'opération. "Le processus est en cours.

Six mois plus tôt, le rachat par des investisseurs russes des activités de Yandex basées en Russie, qui génèrent plus de 95 % du chiffre d'affaires, semblait compromis lorsque le cofondateur de la société, Arkady Volozh, a qualifié l'invasion de l'Ukraine de "barbare".

Le Kremlin étant très sensible aux critiques sur ce qu'il appelle une "opération militaire spéciale", certaines personnes du côté russe des négociations voulaient laisser Volozh et Yandex NV sans rien, selon quatre sources familières avec le dossier.

Mais la crainte de Moscou de perdre davantage de travailleurs technologiques qualifiés en raison de la fuite des cerveaux due à la guerre l'a empêché de saisir de force les actifs et a remis les négociations sur les rails, ont ajouté les sources.

Le Kremlin a salué l'accord lundi, mais n'a pas répondu à une demande de commentaire supplémentaire. M. Kudrin et Yandex NV ont refusé de faire d'autres commentaires, tandis que M. Volozh n'a pas répondu.

LE NOMBRE D'ACHETEURS DIMINUE

À d'autres moments, les nouvelles sanctions occidentales imposées aux acheteurs potentiels, et à M. Kudrin lui-même, ont entraîné des retards et des ajustements. Les négociations, menées par Yandex, ont été très complexes, l'opération devant être approuvée par la Russie, les États-Unis et l'Union européenne.

Une fois conclue, il s'agira du rachat d'entreprise le plus important de ces deux dernières années en Russie, laissant sous contrôle national l'une des rares entreprises locales ayant un véritable potentiel mondial avant la guerre.

L'opération éliminera la surveillance occidentale de Yandex, souvent surnommé le "Google russe", et renforcera le contrôle du Kremlin sur l'espace internet de la Russie.

Les négociateurs ont dû trouver une monnaie de transaction appropriée, qui a finalement été le yuan chinois, adapter la structure de l'entreprise Yandex et élaborer un plan pour transférer la cotation à la Bourse de Moscou d'une entreprise à l'autre.

Le succès semblait si lointain qu'une personne impliquée a plaisanté à un moment donné : "Nous avons l'impression d'être en train de faire du sur place : "Nous avons l'impression d'être en train de réarranger les chaises longues du Titanic".

Les acheteurs potentiels, y compris des milliardaires russes bien connus ayant des liens avec le Kremlin, ont initialement fait une offre pour la moitié de Yandex au prix de 7 milliards de dollars, mais alors que le nombre d'investisseurs potentiels se réduisait, la déclaration anti-guerre de Volozh en août a failli faire dérailler le processus et a fait baisser le prix, ont déclaré quatre des sources.

Yandex a refusé de commenter certaines parties de cet article, mais a souligné que le respect des règles relatives aux sanctions était crucial pour les deux parties.

Par ailleurs, le risque d'expropriation a poussé Yandex NV à considérer l'extraction d'argent, même avec une forte décote, comme un soulagement, ont déclaré deux des personnes interrogées.

Le succès du Kremlin dans l'établissement d'une propriété russe à un prix défiant toute concurrence est plus évident. Les services en ligne de Yandex, qui vont de la livraison de taxis et de repas à la recherche, sont omniprésents dans le pays.

Un groupe de dirigeants de Yandex deviendra l'un des principaux actionnaires, avec une participation de 35 %. Ils ont souligné que Yandex conserverait son indépendance, ce qui est crucial pour une entreprise technologique dont le personnel est le principal atout.

Les 65 % restants seront répartis entre la major pétrolière Lukoil et des structures détenues par les hommes d'affaires Alexander Chachava, Pavel Prass et Alexander Ryazanov.

UN CAUCHEMAR

En encourageant les actionnaires à approuver l'opération, Yandex NV a rappelé que des entreprises occidentales telles que le groupe énergétique finlandais Fortum, le groupe laitier français Danone et le brasseur danois Carlsberg ont vu leurs actifs locaux saisis par Moscou.

Son argument de vente est que les entreprises axées sur l'IA dans les domaines du cloud, des solutions de données, de la technologie de conduite autonome et de la technologie de l'éducation prospéreront lorsqu'elles auront leur siège à Amsterdam.

Le risque que l'entreprise néerlandaise soit immédiatement privée de ses droits de propriété intellectuelle ne s'est pas concrétisé, les licences ayant été accordées jusqu'à fin 2024.

Mais Volozh - qui détient une participation économique de 8,5 % par l'intermédiaire d'un trust familial, mais sans droit de vote - est toujours sous le coup de sanctions de l'UE.

Une personne proche de Yandex NV a déclaré que cela pourrait l'empêcher de jouer un rôle dans la future société, bien que deux sources aient déclaré que les arguments juridiques contre Volozh s'assouplissaient étant donné la cession totale proposée.

Quoi qu'il en soit, Yandex NV compte développer rapidement les quatre activités, avec des partenaires mondiaux prêts à collaborer dès que l'accord sera conclu, ont déclaré quatre personnes.

Yandex NV a déclaré qu'elle prévoyait de reverser une "part substantielle" du produit net en espèces aux actionnaires restants par le biais d'un rachat, mais le montant qu'ils recevront n'est pas encore clair.

Un investisseur dont les actions valaient autrefois environ 200 000 dollars a résumé sèchement ses sentiments :

"Cette opération est un cauchemar".