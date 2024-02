Les expéditions de céréales ukrainiennes via le port roumain de Constanta, sur la mer Noire, ont chuté de 38 % en janvier par rapport à l'année précédente, selon des données portuaires. Les opérateurs craignent que les voies d'exportation créées depuis l'invasion de la Russie ne s'étiolent à mesure que Kiev utilise davantage ses propres ports.

L'Ukraine est l'un des plus grands exportateurs de céréales au monde, et Constanta est devenu la principale voie d'exportation alternative de Kiev depuis l'invasion totale de la Russie en février 2022, avec des céréales arrivant par la route, le rail et les barges à travers le Danube.

Ses exportations via Constanta, inexistantes avant la guerre, s'élevaient à 8,6 millions de tonnes métriques en 2022 et ont bondi à 14 millions de tonnes l'année dernière, grâce aux investissements financés par l'Union européenne dans le port et à l'ajout d'équipements par les opérateurs.

Mais ses volumes de transit ont chuté à 436 000 tonnes en janvier, contre 700 000 tonnes en janvier 2023, a déclaré l'autorité portuaire à Reuters.

"La perception parmi les opérateurs est que les volumes diminuent, le corridor de l'Ukraine à travers ses propres ports fonctionne", a déclaré Viorel Panait, le directeur de l'opérateur du port de Constanta, Comvex, à Reuters.

L'Ukraine a créé en août un corridor maritime à partir de ses propres ports, qui longe la côte occidentale de la mer Noire près de la Roumanie et de la Bulgarie, peu après que la Russie s'est retirée d'un accord d'exportation de céréales de la mer Noire négocié par les Nations unies.

M. Panait, qui est également président de l'association des entreprises du port de Constanta, a déclaré que les nouveaux mécanismes de contrôle des exportations de céréales introduits par Kiev l'année dernière pour empêcher l'évasion fiscale contribuaient au ralentissement.

Il a ajouté que les opérateurs portuaires roumains, les entreprises logistiques et ferroviaires avaient tous investi pour augmenter la capacité de manutention des céréales ukrainiennes, tandis que des programmes de soutien financés par l'UE étaient également en cours.

"Il est à craindre que ces voies d'exportation, établies au cours des deux dernières années, ne soient perdues. Compte tenu des coûts d'expédition équivalents dans les ports ukrainiens et à Constanta, il serait prudent de trouver un moyen rationnel de préserver les nouveaux flux...", a-t-il ajouté.

Toutefois, certains analystes du marché ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que les volumes repartent à la hausse au printemps.

"Nous observons une accalmie sur le marché, les agriculteurs ukrainiens hésitent à vendre à des prix aussi bas, mais les exportations reprendront en mars-avril", a déclaré à Reuters Cezar Gheorghe, de la société roumaine de conseil sur le marché des céréales AGRIColumn.

Il a estimé que les agriculteurs roumains auraient un excédent exportable de 20 à 22 millions de tonnes de céréales pour la saison 2024/25.

En janvier, le secrétaire adjoint aux affaires européennes et eurasiennes du département d'État américain, Jim O'Brien, a déclaré qu'il s'attendait à ce que la Roumanie reste la principale voie d'exportation alternative de l'Ukraine pour les céréales et d'autres marchandises, derrière ses propres ports. (Reportage de Luiza Ilie, édition de Mark Potter)