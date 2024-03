Au moins 40 personnes ont été tuées et plus de 100 autres blessées lorsque des hommes armés vêtus de tenues de camouflage ont ouvert le feu à l'arme automatique dans une salle de concert près de Moscou. Il s'agit de l'un des pires attentats commis en Russie au cours des dernières années.

Voici une liste des principaux attentats perpétrés en Russie au cours des 25 dernières années :

1999 - Des bombes détruisent des immeubles d'habitation à Moscou, Buynaksk et Volgodonsk. Plus de 200 personnes sont tuées. Moscou accuse les Tchétchènes qui, à leur tour, accusent les services secrets russes.

8 août 2000 - Une bombe tue 13 personnes et en blesse 90 autres dans un passage souterrain bondé de Moscou.

5 décembre 2003 - Une explosion déchire un train de banlieue à la sortie de la gare de Yessentuki, dans le sud de la Russie. Quarante-six personnes sont tuées et 160 blessées.

23-26 octobre 2002 - Les rebelles tchétchènes font prisonniers 700 personnes dans un théâtre de Moscou. Les troupes russes prennent d'assaut le bâtiment et utilisent des gaz pour assommer les assaillants. Quarante et un rebelles sont tués, mais 129 otages meurent également, souvent à cause du gaz.

6 février 2004 - Un attentat-suicide à la bombe fait au moins 39 morts et plus de 100 blessés dans une rame de métro à Moscou, un attentat que la police attribue aux séparatistes tchétchènes.

24 août 2004 - Deux avions de ligne russes sont détruits presque simultanément par des femmes kamikazes, tuant 90 personnes. Un Tu-134, à destination de Volgograd, s'écrase au sud de Moscou. Quelques instants plus tard, un Tu-154 à destination de Sotchi s'écrase près de Rostov-sur-le-Don.

1-3 septembre 2004 - Plus de 300 otages, dont la moitié sont des enfants, meurent à l'école n° 1 de la ville de Beslan, en Ossétie du Nord, après sa prise par des rebelles réclamant l'indépendance de la Tchétchénie et la fin immédiate de la guerre dans cette région. La plupart des victimes ont été tuées lors de l'assaut de l'école.

21 août 2006 - Une bombe tue 10 personnes et en blesse 50 autres sur un marché de la banlieue de Moscou.

27 novembre 2009 - L'explosion d'une bombe fait dérailler le train Nevsky Express entre Moscou et Saint-Pétersbourg, avec environ 700 personnes à bord. Au moins 26 personnes sont tuées et 100 blessées. Les rebelles tchétchènes revendiquent l'attentat.

29 mars 2010 - Au moins deux explosions frappent les stations de métro de Moscou à l'heure de pointe, tuant 40 personnes.

24 janvier 2011 - Plus de 30 personnes sont tuées et environ 130 blessées dans un attentat suicide à l'aéroport Domodedovo de Moscou.

29-30 décembre 2013 - Deux kamikazes tuent 34 personnes dans des attentats contre une gare et un trolleybus dans la ville russe de Volgograd, moins de deux mois avant le début des Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi.

3 avril 2017 - Seize personnes, dont l'auteur présumé de l'attentat, sont tuées lorsqu'une explosion traverse un wagon de train dans un tunnel du métro de la ville de Saint-Pétersbourg.