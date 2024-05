Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping ont convenu jeudi d'approfondir leur "partenariat stratégique" tout en réprimandant les États-Unis pour une série de mesures qui, selon eux, menacent leurs pays.

Voici les principaux points de la déclaration commune, qui compte 7 000 mots en russe, sur "l'approfondissement du partenariat global et la coopération stratégique entrant dans une nouvelle ère".

* La Russie et la Chine "sont déterminées à défendre leurs droits et intérêts légitimes, à résister à toute tentative visant à entraver le développement normal des relations bilatérales, à s'ingérer dans les affaires intérieures des deux États et à limiter le potentiel économique, technologique ou de politique étrangère de la Russie et de la Chine".

* TAÏWAN : La Russie "réaffirme son engagement envers le principe d'une seule Chine, reconnaît que Taïwan fait partie intégrante de la Chine, s'oppose à l'indépendance de Taïwan sous quelque forme que ce soit et soutient fermement les actions de la partie chinoise visant à protéger sa propre souveraineté et son intégrité territoriale, ainsi qu'à unifier le pays".

* UKRAINE : "La partie russe évalue positivement la position objective et impartiale de la Chine sur la question ukrainienne".

La Chine "soutient les efforts de la partie russe pour assurer la sécurité et la stabilité, le développement national et la prospérité, la souveraineté et l'intégrité territoriale, et s'oppose à toute ingérence extérieure dans les affaires intérieures de la Russie".

* ÉTATS-UNIS : La Russie et la Chine sont très préoccupées par "les tentatives des États-Unis de violer l'équilibre stratégique" :

- La défense antimissile globale des États-Unis et le déploiement d'éléments de cette défense dans des régions du monde entier et dans l'espace.

- Développement d'armes non nucléaires de haute précision pour des frappes potentielles de "décapitation".

- Dissuasion nucléaire élargie" avec les alliés, y compris l'Australie. par exemple AUKUS

- Projets de déploiement de missiles terrestres à portée intermédiaire et à plus courte portée (INF) dans les régions Asie-Pacifique et Europe, y compris leur transfert à ses alliés.

- Les parties condamnent fermement ces mesures extrêmement déstabilisantes, qui constituent une menace directe pour la sécurité de la Russie et de la Chine.

- Les partis s'opposent aux tentatives hégémoniques des États-Unis de modifier l'équilibre des pouvoirs en Asie du Nord-Est en renforçant leur puissance militaire et en créant des blocs et des coalitions militaires.

Les États-Unis pensent toujours en termes de guerre froide et sont guidés par la logique de la confrontation des blocs, plaçant la sécurité de "groupes étroits" au-dessus de la sécurité et de la stabilité régionales, ce qui crée une menace pour la sécurité de tous les pays de la région. Les États-Unis doivent abandonner ce comportement.

*CORÉE DU NORD : "Les parties s'opposent aux actions d'intimidation dans le domaine militaire menées par les États-Unis et leurs alliés, qui provoquent une nouvelle confrontation avec la RPDC, accompagnée d'incidents armés et d'une escalade de la situation dans la péninsule coréenne."

* GUERRE NUCLÉAIRE : "Il n'y a pas de vainqueur dans une guerre nucléaire et elle ne devrait jamais avoir lieu.

* MARCHÉS : augmenter la part des monnaies nationales dans le commerce bilatéral ; encourager l'émission de dettes sur les deux marchés ; développer les marchés financiers et d'assurance.

* INDUSTRIE : développer la construction aéronautique civile, la construction navale, la construction automobile, l'industrie des machines-outils, l'industrie électronique, la métallurgie, l'extraction du minerai de fer, l'industrie chimique et la sylviculture.

* AGRICULTURE : élargir l'accès mutuel aux produits agricoles, augmenter le volume des échanges de soja, d'élevage de porcs, de production d'eau, de céréales, de graisses et d'huiles, de fruits et de légumes, de noix et d'autres produits.

* TECHNOLOGIE : développer la coopération dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, y compris l'intelligence artificielle, les communications, les logiciels, l'internet des objets, les logiciels libres, la sécurité des réseaux et des données, les jeux vidéo, la coordination des fréquences radio, l'éducation spécialisée et les activités de recherche industrielle.

* ÉNERGIE : "S'efforcer d'assurer la stabilité et la durabilité du marché mondial de l'énergie, en renforçant les chaînes de valeur dans le complexe des carburants et de l'énergie. Développer une coopération fondée sur le marché dans le domaine du pétrole, du gaz naturel, du gaz naturel liquéfié (GNL), du charbon et de l'électricité, assurer le fonctionnement stable des infrastructures transfrontalières pertinentes et créer les conditions d'un transport sans entrave des ressources énergétiques".

* NUCLÉAIRE : approfondir le partenariat dans le domaine de l'énergie nucléaire pacifique. Y compris la fusion thermonucléaire, les réacteurs à neutrons rapides et le cycle fermé du combustible nucléaire.