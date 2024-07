Certaines entreprises chinoises de métaux précieux se montrent de plus en plus prudentes lorsqu'il s'agit de coopérer avec leurs homologues russes, par crainte des sanctions imposées par les pays occidentaux, ont déclaré cette semaine des initiés de plusieurs de ces entreprises.

La Russie est un important producteur de métaux, notamment d'aluminium, de cuivre, de nickel, d'or et de métaux du groupe du platine, et a intensifié ses relations commerciales avec la Chine à la suite de la guerre en Ukraine.

Le mois dernier, les États-Unis ont imposé des sanctions à plusieurs entreprises de Hong Kong pour avoir favorisé le commerce de l'or produit par un mineur russe déjà sanctionné. Le département du Trésor américain a déclaré dans le même temps que les entreprises étrangères qui contribuent à l'économie de guerre de la Russie "courent désormais un plus grand risque d'être sanctionnées".

"Nous sommes prudents dans nos relations commerciales avec la Russie, car nous craignons d'être sanctionnés par les pays occidentaux au nom de l'aide financière apportée à la Russie", a déclaré un responsable d'un producteur chinois de métaux précieux appartenant à l'État, qui a demandé à ne pas être identifié en raison du caractère sensible de l'affaire.

"Nous avons des filiales en dehors de la Chine, nous ne pouvons donc pas courir de risque qui pourrait affecter nos activités à l'étranger", a déclaré ce responsable, en marge d'une conférence industrielle.

Les directeurs de trois autres entreprises publiques chinoises de métaux précieux, s'exprimant également sous le couvert de l'anonymat, ont exprimé des préoccupations similaires.

L'un d'entre eux a fait part de sa crainte de devoir fournir des informations sur le pays d'origine des matières premières utilisées dans les produits vendus dans les pays occidentaux. Une autre craint que le fait de faire des affaires avec des entreprises russes ne gâche les possibilités de coopération avec des entreprises occidentales.

HAUSSE DES EXPORTATIONS RUSSES VERS LA CHINE

La Russie dépend de plus en plus du commerce avec la Chine depuis que son invasion de l'Ukraine en 2022 a entraîné une réduction drastique de ses exportations vers l'Occident, notamment de ses ventes lucratives de pétrole et de gaz à l'Europe.

Hong Kong, sous contrôle chinois, était la première destination des exportations d'or russe en 2023, tandis que la Chine continentale figurait également parmi les principaux acheteurs, selon le Trade Data Monitor.

Une cinquième source chinoise, un directeur d'un fabricant de bijoux qui a demandé à être identifié uniquement par son nom de famille Liu, a déclaré que son entreprise cherchait de nouvelles sources de matières premières, "il n'est donc pas mauvais d'avoir la Russie comme une option supplémentaire".

Mais il a ajouté : "Nous adoptons une position prudente car nous devons évaluer tous les risques possibles, y compris le paiement".

"En outre, bien que nos activités se concentrent principalement sur le marché intérieur, si nous voulons développer nos activités en dehors de la Chine à l'avenir, nous craignons d'être rejetés par les entreprises occidentales si elles découvrent que nous avons déjà coopéré avec des entreprises russes", a déclaré M. Liu. (Reportage d'Amy Lv à Shanghai et de Polina Devitt ; rédaction de Tony Munroe et Peter Graff)