Les données sur l'inflation en provenance des États-Unis, de l'Europe et du Japon constitueront le cadre de la semaine, tandis que les principaux indices PMI seront publiés en Chine. Les décideurs politiques se réuniront pour débattre de la manière de relancer le moteur de la croissance économique en panne qu'est le commerce mondial.

Pendant ce temps, l'Ukraine célèbre le deuxième anniversaire de l'invasion russe.

Rae Wee à Singapour, Lewis Krauskopf à New York et Dhara Ranasinghe, Mark John et Karin Strohecker à Londres vous présentent l'actualité des marchés mondiaux pour la semaine à venir.

1/UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE AUX ATTENTES

L'inflation américaine est de nouveau sous les feux de la rampe jeudi, avec l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) qui devrait donner aux investisseurs un nouvel aperçu d'une économie qui a été plus forte que beaucoup ne l'avaient prévu.

Des données récentes telles que les prix à la consommation, les prix à la production et l'emploi montrent que la plus grande économie du monde continue à se développer malgré des mois de taux d'intérêt élevés. L'un des résultats a été que la Fed, de plus en plus prudente, a repoussé les attentes d'une baisse imminente des taux d'intérêt. Les rendements obligataires ont rebondi et le dollar s'est légèrement apprécié.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à une augmentation de 0,3 % en janvier, après 0,2 % le mois précédent. Un chiffre plus élevé que prévu pour l'indice des prix à la consommation pourrait réduire encore davantage les prévisions de réduction des taux d'intérêt du marché.

2/ JOURNÉES HEUREUSES

La Banque centrale européenne doit être satisfaite, n'est-ce pas ?

Les prochains chiffres de février, publiés le 1er mars, devraient montrer que l'inflation dans la zone euro, qui a atteint un taux à deux chiffres en 2022, se rapproche de son objectif de 2 %. Le taux d'inflation est passé de 2,9 % en décembre à 2,8 % en janvier et se refroidit rapidement en raison d'une croissance anémique et d'une baisse des prix de l'énergie.

L'indice composite suivra les données nationales de l'Allemagne, de la France et de l'Espagne, qui seront toutes publiées avant la réunion de la BCE du 7 mars. Le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, a déclaré qu'il fallait du temps et davantage de données avant que les responsables politiques puissent affirmer que les taux d'intérêt record ont fait leur travail. Entre-temps, la croissance des salaires s'est ralentie mais reste supérieure aux niveaux compatibles avec une inflation de 2 %.

Les jours ne sont donc pas tout à fait heureux pour les responsables de la fixation des taux, qui naviguent sur ce terrain délicat entre le maintien de taux suffisamment élevés pour contenir l'inflation et le choix du bon moment pour procéder à une première baisse des taux.

3/ UN ACTE DIFFICILE

Les décideurs politiques en Chine et au Japon sont confrontés à une bataille difficile pour améliorer les perspectives de croissance moroses de leurs économies.

Les chiffres de l'inflation au Japon sont attendus mardi - et les prévisions selon lesquelles les prix à la consommation ont de nouveau baissé en janvier pourraient donner à la Banque du Japon (BOJ) une raison de moins d'abandonner les taux négatifs cette année. La banque centrale est confrontée à un contexte de récession et à la faiblesse des dépenses de consommation, mais le maintien d'une politique ultra-légère signifierait davantage de souffrance pour le yen.

En Chine, les autorités sont de plus en plus désireuses de soutenir une reprise économique fragile, après avoir procédé à la plus forte réduction jamais enregistrée du taux hypothécaire de référence et avoir intensifié la pression réglementaire pour relancer un marché boursier en difficulté. Les données PMI de vendredi apporteront plus de clarté sur l'efficacité des mesures de soutien de Pékin. En attendant, les investisseurs ne sont pas impressionnés.

4/ NÉGOCIATION NULLE PART

La montée du protectionnisme et les conflits géopolitiques ont jeté un voile sur le commerce mondial, qui n'a progressé que de 0,2 % l'année dernière, soit son taux le plus faible en cinq décennies, en dehors des récessions mondiales.

Que peut faire l'Organisation mondiale du commerce, qui entame lundi sa réunion au niveau ministériel à Abou Dhabi ? Très peu, concluent la plupart des observateurs. L'organisation est entravée par des différends entre les pays membres et, surtout, par des politiques nationales qui ont tourné au vinaigre en ce qui concerne le libre-échange, que l'OMC a été créée pour promouvoir.

À l'approche des élections américaines de novembre, il y a peu de chances que Washington lève son blocage sur les nouvelles nominations à la plus haute instance d'appel de l'OMC, ce qui signifie que l'organe d'arbitrage des différends commerciaux restera inactif.

Entre-temps, les perspectives d'accords dans des secteurs majeurs, tels que l'agriculture et la pêche, restent faibles, ce qui signifie que l'on ne peut pas compter sur le commerce pour stimuler l'économie mondiale dans un avenir prévisible.

5/ EN INFÉRIORITÉ NUMÉRIQUE, SANS ARMES

Samedi marque le deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un conflit qui a ébranlé et façonné non seulement le pays lui-même, mais aussi la politique mondiale, les marchés des matières premières et les économies comme aucun autre dans l'histoire récente. Les prix de l'énergie et de nombreux produits de base sont retombés en dessous des niveaux d'avant-guerre, bien que l'or - une couverture contre l'inflation - soit au-dessus des prix de février 2022.

Dépassée par les armes, en infériorité numérique et confrontée à des inquiétudes croissantes quant à la perspective d'une aide internationale, l'Ukraine est soumise à une pression de plus en plus forte. Le Fonds monétaire international avertit que les États-Unis et d'autres donateurs internationaux doivent apporter un "soutien opportun" à l'Ukraine pour garantir la viabilité budgétaire du pays.

De son côté, la Russie, déjà exclue du système financier mondial à la suite d'une série de sanctions, est confrontée à de nouvelles mesures de restriction de la part de Washington, de la Grande-Bretagne et d'autres pays à la suite de la mort du chef de l'opposition Alexei Navalny et de l'entrée de la guerre dans sa troisième année.