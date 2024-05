La Russie a lancé un barrage de missiles et de drones sur l'Ukraine mercredi, touchant près d'une douzaine d'infrastructures énergétiques à travers le pays. Il s'agit de la dernière d'une série d'attaques contre le secteur de l'électricité au cours des deux derniers mois.

Voici un aperçu de l'aggravation de la situation énergétique de l'Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022.

DOMMAGES

Le système énergétique ukrainien a été gravement endommagé par une campagne aérienne russe au cours du premier hiver de la guerre et n'a été que partiellement réparé. Les forces russes ont repris leur assaut sur le réseau le 22 mars 2024, attaquant les centrales thermiques et hydroélectriques ainsi que les principales sous-stations de distribution d'électricité.

L'Ukraine a perdu environ 80 % de sa production d'énergie thermique et environ 35 % de sa capacité hydroélectrique au cours de ces nouvelles attaques, ont indiqué des responsables.

DTEK, la plus grande entreprise privée d'énergie d'Ukraine, qui couvre généralement environ un quart des besoins énergétiques totaux du pays, a déclaré que les attaques avaient endommagé cinq de ses centrales électriques et réduit leur capacité de 80 %.

Centenergo, une entreprise publique plus petite, a déclaré avoir perdu toute sa capacité de production après la destruction, le 11 avril, de la centrale au charbon de Trypilska, située à l'extérieur de Kiev, qui alimente principalement la région de Kiev et deux régions du centre du pays. Son autre centrale a été détruite en mars et une autre est occupée.

Selon les autorités, la Russie a également attaqué les infrastructures de gaz naturel ukrainiennes, en ciblant les installations de stockage souterraines. Naftogaz a déclaré que les installations de la compagnie nationale d'énergie avaient été attaquées au moins cinq fois depuis mars 2024.

NUCLÉAIRE

Avant l'invasion russe, l'Ukraine disposait de l'un des plus grands réseaux électriques d'Europe et était un exportateur net d'électricité. En 2020, la capacité installée était d'environ 54,5 GW et le mix était diversifié.

Aujourd'hui, l'Ukraine doit de plus en plus compter sur ses trois centrales nucléaires, qui produisent environ 60 % de son électricité.

La centrale ukrainienne de Zaporizhzhia, qui compte six réacteurs et qui est la plus grande d'Europe, a été occupée par la Russie au début de son invasion.

La production d'énergie thermique et hydroélectrique est nécessaire pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la consommation pendant les heures de pointe de la consommation d'énergie, le matin et le soir.

L'Ukraine développe également les énergies renouvelables, l'énergie hydroélectrique, l'énergie solaire, le biogaz et l'énergie éolienne, qu'elle considère comme essentiels à la création d'un système "décentralisé" qui serait moins vulnérable aux bombardements russes.

BLACKOUTS

Les attaques russes ont contraint les autorités à imposer des coupures d'électricité dans plusieurs régions, mais leur impact ne se fera probablement sentir que lorsque la consommation saisonnière d'énergie atteindra son maximum au cœur de l'été et de l'hiver.

Les compagnies d'électricité et les autorités invitent les Ukrainiens à réduire leur consommation d'énergie et à éviter d'utiliser plus d'un appareil électroménager à la fois, en particulier pendant les heures de pointe du soir.

L'Ukraine consommait environ 17-18 GW avant la guerre, selon les données de l'Agence internationale de l'énergie. Aucune nouvelle donnée n'était disponible.

La deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, la région environnante et plusieurs autres régions de la ligne de front à l'est sont déjà confrontées à des coupures de courant en raison d'une pénurie d'électricité.

Les analystes s'attendent à ce que cette pénurie s'aggrave au cours de l'été avec la hausse des températures, ce qui obligerait le gouvernement à instaurer des coupures plus importantes en juillet et en août.

Les mois d'automne et d'hiver, plus froids, aggraveront cette pénurie. Le ministre de l'énergie, German Galuschenko, a appelé les habitants et les entreprises à commencer à se préparer et à acheter des générateurs d'électricité et des banques d'énergie.

RÉSILIENCE

Le gouvernement a mis en place des centaines de centres "d'invincibilité" offrant de la nourriture, des boissons et de la chaleur aux personnes privées d'électricité pendant le premier hiver de la guerre. En avril 2024, plus de 13 000 centres fonctionnaient dans tout le pays.

Le système énergétique est connecté au réseau unifié de l'Union européenne depuis les premières semaines de l'invasion russe.

L'Ukraine peut importer environ 1 700 MW d'électricité d'Europe et compte sur les importations de ses voisins occidentaux pour équilibrer son système pendant les heures de pointe. Kiev espère augmenter ces volumes.

Kiev dépend fortement des fournitures occidentales d'équipements énergétiques et de l'aide financière pour réparer son système électrique. Le gouvernement ukrainien a mis en place un fonds spécial destiné à accumuler des fonds étrangers pour effectuer les réparations.