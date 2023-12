Alors que les chasseurs F-16 américains destinés à l'Ukraine arrivent dans des centres d'entraînement aux États-Unis et en Europe, les alliés de Kiev espèrent que ces appareils modernes pourront éloigner les avions russes des lignes de front, cibler plus efficacement les émetteurs radar et traquer davantage de missiles de croisière.

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valery Zaluzhnyi, a déclaré en novembre que les F-16 seraient "moins utiles" aujourd'hui qu'ils ne l'auraient été il y a un an, car la Russie a eu le temps d'améliorer ses défenses aériennes.

Mais ils contribueront à résoudre un problème qui persiste depuis le début de l'invasion en février 2022 : les avions de combat russes, plus modernes, ont été difficiles à contrer pour l'armée ukrainienne avec ses propres chasseurs vieillissants.

Reuters a examiné des documents techniques et s'est entretenu avec huit experts militaires, dont d'anciens entraîneurs et pilotes de F-16, au sujet des capacités et des limites des jets et de l'impact qu'ils pourraient avoir sur la guerre en Ukraine.

Les responsables militaires et les experts occidentaux affirment que l'ajout de F-16 à la flotte ukrainienne ne changera pas brusquement le cours de la guerre. La formation des pilotes et des équipes de soutien prend du temps, les missiles sol-air restent une menace majeure et les jets ne sont pas conçus pour les pistes d'atterrissage endommagées et parfois improvisées de l'Ukraine.

Mais ils constituent une amélioration par rapport à l'équivalent le plus proche dont dispose l'Ukraine - le MiG-29 de conception soviétique - et, à long terme, ils aideront Kiev à s'intégrer aux alliés militaires occidentaux et à ne plus dépendre d'un matériel vieillissant construit par son ennemi.

Selon Robert Farley, professeur à l'université du Kentucky et spécialiste des affaires militaires et de la puissance aérienne, l'Ukraine s'engage ainsi sur la même voie technologique que l'OTAN. L'Ukraine est aujourd'hui dans une impasse ; elle ne va nulle part. Si vous voulez disposer d'une force aérienne dans dix ans, il vous faudra des F-16 ou quelque chose de similaire.

L'IMPACT

Les chasseurs remplaceront la flotte ukrainienne de MiG-29, Su-24 et Su-25, qui a atteint sa maturité au plus profond de la guerre froide.

L'Ukraine a trouvé de nouveaux moyens d'intégrer des armes occidentales sur ces appareils. Les F-16 permettront à l'armée ukrainienne de tirer davantage de performances de ces systèmes, a déclaré Brynn Tannehill, un ancien pilote de la marine américaine qui a participé à la formation des pilotes de F-16 de l'armée de l'air américaine.

Un exemple est le missile AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM), que l'Ukraine utilise actuellement dans un rôle anti-aérien lancé depuis le sol, et qui sera bientôt fourni pour une utilisation air-air.

Les modèles AMRAAM C et D destinés à l'Ukraine peuvent attaquer des cibles au-delà de la portée visuelle, mais surtout, ils permettent de tirer et d'oublier : si le pilote doit rompre le verrouillage radar avec une cible, le radar embarqué des missiles le guidera. Même s'il n'y a pas de combats au-dessus des lignes de front, les pilotes ukrainiens peuvent chasser les missiles de croisière plus efficacement.

MULTIROLE

Plus de 4 600 F-16 ont été construits et vendus à plus de deux douzaines de pays dans de nombreuses configurations différentes. Lockheed Martin a refusé de commenter les capacités spécifiques de l'avion envoyé en Ukraine.

Depuis son introduction à la fin des années 1970, le F-16 a été amélioré pour remplir de nombreuses missions. Lors de la guerre du Golfe en 1990, les F-16 effectuaient régulièrement des missions d'attaque au sol avec des missiles, des bombes et des armes antiradar.

Bien que le MiG-29 puisse effectuer quelques missions air-sol rudimentaires, il n'est pas fait pour cela, a déclaré Peter Layton, chercheur invité au Griffith Asia Institute et ancien officier de l'armée de l'air royale australienne.

Au départ, les deux appareils étaient des chasseurs légers de jour, mais avec l'évolution des concepts occidentaux, le F-16 s'est progressivement transformé en un chasseur multirôle capable d'effectuer des missions de défense aérienne plus avancées ainsi que des attaques au sol, a déclaré M. Layton.

Le F-16 peut transporter plus d'armes que les MiG-29, Su-27 et Su-25, et à peu près autant que le bombardier tactique ukrainien, le Su-24. Les versions envoyées à l'Ukraine sont très probablement équipées d'une version améliorée du radar AN/APG-66, a déclaré Kelly Grieco, chercheur au Stimson Center. Ce radar peut surveiller des cibles aériennes et terrestres, avec une portée air-air supérieure à 100 km.

Les avions russes peuvent repérer les MiG-29 ukrainiens beaucoup plus loin que les Ukrainiens ne peuvent repérer les avions russes, a déclaré M. Grieco. Les radars plus puissants des F-16 réduiront le désavantage radar, mais ne le combleront pas, a-t-elle ajouté.

Les F-16, et les avions occidentaux en général, ont tendance à être plus conviviaux pour les pilotes, avec des commandes et des affichages intuitifs qui permettent aux pilotes de garder la tête haute, a ajouté Mme Tannehill, qualifiant les cockpits des MiG-29 et des Su-27 de désespérément dépassés.

LES DÉFIS

Les MiG-29, ainsi que de nombreux chasseurs de l'ère soviétique, ont été conçus pour fonctionner sur des pistes en mauvais état et sont dotés de volets qui se rabattent sur leurs prises d'air afin d'empêcher les moteurs d'aspirer des débris lorsque l'avion est au sol. L'entrée d'air inférieure du F-16 ne dispose pas de telles protections et n'est pas conçue pour fonctionner dans des conditions austères, a expliqué M. Grieco.

Le F-16 est en quelque sorte un avion précieux, fragile, a-t-elle ajouté. C'est un avion qui a besoin d'une longue piste d'atterrissage, et la piste est vraiment lisse. Mais ils se trouvent dans un environnement où (les pilotes ukrainiens) ont effectué des opérations réparties. Ce n'est pas un avion qui peut faire cela.

Pour compenser, les forces ukrainiennes doivent effectuer des balayages minutieux de la surface des pistes, ce qui représente un défi en pleine guerre.

La formation d'un nombre suffisant de pilotes et d'équipages de soutien pour exploiter la nouvelle flotte prendra de nombreux mois.

Huit pilotes et 65 membres du personnel de soutien en sont aux premières étapes de l'apprentissage des F-16 au Danemark ; d'autres se trouvent en Arizona et dans la ville de Fetesti, dans le sud-est de la Roumanie.

Bien que le nombre exact d'avions n'ait pas été divulgué, il devrait s'élever à plusieurs dizaines, selon les experts.

Pour les pilotes inexpérimentés, la première étape consiste à se familiariser avec le nouvel appareil au sol et dans une salle de classe. Ces éléments, auxquels s'ajoute le temps passé en simulateur, dureront environ trois semaines, a déclaré M. Layton, qui est passé des avions de patrouille maritime P-3B aux bombardiers F-111 au cours de sa carrière. La prochaine étape consistera à se familiariser avec le pilotage au cours du mois prochain.

Une fois que le vol de jour de base aura répondu aux attentes des instructeurs, les élèves passeront au vol de nuit, au vol par mauvais temps et au vol aux instruments, qui est beaucoup plus technique.

Le combat aérien vient ensuite, avec six à huit semaines d'instruction. L'entraînement air-sol durera encore deux mois. Après l'instruction de base, les pilotes des États-Unis et de l'OTAN passent des mois à apprendre comment effectuer des missions plus spécialisées.

Il ne suffit pas de les former aux tâches de base si l'on veut tirer le meilleur parti de ces appareils. Vous allez devoir les former à des tâches plus complexes, comme la coordination avec les unités au sol ou les missions multi-aériennes, a expliqué M. Tannehill.

Même pour les pilotes expérimentés, l'apprentissage de nouveaux systèmes peut s'avérer difficile, a déclaré Grieco.

Les pilotes de chasse parlent de mémoire musculaire : Je dois être capable de faire quelque chose sans me demander où est le bouton. Ce sont des gens qui ont une fraction de seconde pour prendre des décisions.

La langue pourrait être un problème pour les pilotes qui n'ont pas beaucoup d'expérience de l'anglais. Selon le Pentagone, plusieurs pilotes et des dizaines de membres du personnel de maintenance suivent des cours de langue avant de s'entraîner aux États-Unis.

Les pièces de rechange, les manuels et les fournitures pour les F-16 devraient être abondants, et le jet est toujours en production, a déclaré Farley. Seuls quelque 1 600 MiG-29 ont été produits, et les avions sont en voie de disparition, même en Russie, selon un rapport du Royal United Service Institute (RUSI) datant de 2020.

Des équipes de maintenance bien formées sont essentielles, car le maintien des F-16 au combat nécessitera un travail régulier - peut-être plus que d'habitude s'ils opèrent dans des conditions difficiles.

Soren Sorenson, ancien pilote danois de F-16, a déclaré que les besoins en matière de maintenance signifieraient que chaque avion ne pourrait voler que 25 à 50 % du temps. M. Layton a estimé que chaque avion nécessiterait environ 20 heures de maintenance entre les vols et que, chaque jour, environ 25 avions sur 40 seraient prêts à voler.

LES ARMES

En 2022, les États-Unis ont commencé à fournir à l'Ukraine des missiles AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missiles (HARM), une arme conçue pour cibler et détruire les systèmes radar ennemis. Introduit dans les années 1980, il n'a jamais été conçu pour être utilisé avec autre chose que des avions occidentaux. Mais en attachant un mât d'armement américain à un mât ukrainien, le missile a pu fonctionner.

Il a eu un impact rapide, prenant au dépourvu les opérateurs radar russes et les obligeant, pour la première fois de la guerre, à faire attention au moment et à l'endroit où ils opéraient, a déclaré M. Tannehill. Mais les HARM devaient être programmés au sol pour voler vers certaines coordonnées. S'il n'y avait rien à verrouiller à leur arrivée, les missiles atterrissaient sans dommage.

Avec le F-16, vous pouvez les programmer dynamiquement en vol. Avec le HARM, vous pouvez utiliser tout le potentiel parce que vous pouvez changer les instructions", a-t-elle déclaré.

Les F-16 permettent également à l'Ukraine d'améliorer ses capacités air-air, selon M. Layton. Le parc ukrainien de missiles air-air guidés par radar est centré sur le modèle R-27, introduit au début des années 1980. Il utilise un guidage radar semi-actif, dans lequel les capteurs de l'avion de lancement le guident vers la cible.

En revanche, l'AMRAAM, qui peut être tiré et oublié, et dont la portée est plus longue - l'armée de l'air américaine indique qu'elle est supérieure à 20 miles et le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuriy Ihnat, a déclaré qu'il pouvait atteindre des cibles situées à 160 km - pourrait signifier que les avions russes ne peuvent plus tirer sur les avions ukrainiens en toute impunité.

L'AVENIR

M. Ihnat a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que les jets opèrent en Ukraine avant 2024.

Nous ne gagnerons pas la guerre immédiatement, mais le F-16 est capable de changer le cours des événements, a-t-il déclaré en août.

La Russie a mis en garde contre la livraison de F-16 à l'Ukraine, son ambassadeur au Danemark ayant déclaré en août que cela constituerait une escalade du conflit.

Selon M. Tannehill, les effets les plus importants ne se manifesteront pas dans les mois, mais dans les années à venir.

Les F-16 seront probablement nécessaires pour continuer à disposer d'une force aérienne viable à l'avenir, a-t-elle ajouté. Elle se prépare à un avenir au sein de l'OTAN, elle se modernise, elle bénéficie d'une infusion de nouvelles cellules. Et cela sera important. (Reportage de Gerry Doyle. Reportages complémentaires de Mariano Zafra et Jacob Gronholt-Pedersen ; Rédaction : Mike Collett-White et Frank Jack Daniel)