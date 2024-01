Des pays représentant plus de 60 % de la production économique mondiale et plus de la moitié de la population mondiale organisent des élections cette année.

Samedi, les électeurs taïwanais ont porté au pouvoir Lai Ching-te, le candidat présidentiel du Parti démocrate progressiste au pouvoir, rejetant ainsi les pressions exercées par la Chine pour qu'il soit écarté. Lundi, les candidats républicains à la présidence des États-Unis affronteront le premier concours de nomination du parti dans l'Iowa.

Voici un aperçu des élections clés pour les marchés, par ordre chronologique.

1/ EUROPE

Les dates : 10 mars (Portugal), 9 juin (Belgique), 6-9 juin (Parlement européen), automne/hiver (Croatie), novembre (Roumanie), à confirmer (Autriche).

Retour sur l'histoire :

La victoire surprise du Parti de la liberté de Geert Wilders aux Pays-Bas en novembre a galvanisé l'extrême droite eurosceptique. Son homonyme est en tête des sondages en Autriche. Au Portugal, le parti Chega pourrait doubler ses voix, bien que les partis de gauche soient en tête dans ce pays.

Les partis d'extrême droite ont l'intention de gagner du terrain au sein de l'assemblée législative de l'Union européenne, en promettant de durcir la politique migratoire et d'assouplir les réformes écologiques.

Risques de marché :

Les actions et les obligations italiennes, les plus performantes d'Europe en 2023, pourraient souffrir si les gains des partis eurosceptiques sont perçus comme un affaiblissement de l'engagement en faveur de l'intégration européenne.

L'Union européenne a levé une dette commune pour soutenir la reprise après la pandémie, ce qui a contribué à réduire le risque perçu de la dette italienne.

Le Parlement européen étant fortement impliqué dans la législation et l'élection du prochain chef de l'exécutif de l'Union, surveillez l'évolution du soutien à l'Ukraine et à la politique climatique.

2/ RUSSIE :

Date : 17 mars

Retour sur l'histoire :

Vladimir Poutine, qui s'est vu confier la présidence par Boris Eltsine le dernier jour de 1999, est certain de remporter un nouveau mandat de six ans. Les sondages montrent que Poutine jouit d'un taux d'approbation supérieur à 80 % en Russie. Les politiciens de l'opposition affirment que l'élection est une imitation de la démocratie soigneusement mise en scène.

Principaux risques du marché :

Au cours de la campagne, M. Poutine pourrait dévoiler davantage sa vision de la guerre en Ukraine. Poutine a prévenu l'Occident que toute tentative d'ingérence dans les élections serait considérée comme un acte d'agression.

Les gouvernements occidentaux, tels que les États-Unis et le Japon, envisagent de saisir les actifs russes gelés, tels que les liquidités et les obligations d'État détenues par la banque centrale à l'étranger. La Russie a déclaré qu'elle prendrait des mesures de rétorsion si cela se produisait.

L'économie russe a été stimulée par l'augmentation massive des dépenses de défense liées à la guerre, bien qu'une inflation tenace, alimentée par une forte dépréciation du rouble, ait poussé les taux d'intérêt à la hausse.

3/ TURQUIE

Date du scrutin : 31 mars (élections locales)

Retour sur l'histoire :

Le retour à une économie orthodoxe, suite à la réélection du président Tayyip Erdogan en mai, a commencé à attirer les investisseurs internationaux. JPMorgan estime que 2024 pourrait être une année record pour l'émission d'obligations internationales.

Principaux risques du marché :

La faiblesse de la lire et une inflation dépassant les 60 % font craindre qu'Erdogan ne revienne sur son orientation orthodoxe.

Ni le ministre des finances Mehmet Simsek, largement respecté, ni le gouverneur de la banque centrale Hafize Gaye Erkan, issu de Wall Street, ne devraient plier facilement. Erdogan a l'habitude de changer d'avis à tout bout de champ et a renvoyé quatre directeurs de banque centrale en quelques années.

4/ INDE

Date : Avril-Mai, à confirmer

Retour sur l'histoire :

Narendra Modi devrait remporter un troisième mandat de premier ministre à la tête du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP) lors des élections nationales. Les investisseurs qui retirent leurs liquidités de la Chine se tournent vers l'Inde.

Principaux risques de marché :

Une inflation persistante pourrait nuire au BJP. Modi devrait former une coalition s'il ne remporte pas une majorité absolue.

L'Inde, principal exportateur de matières premières, a troublé les marchés en restreignant les exportations de riz, de blé et de sucre. Un retour au populisme fiscal risque d'accroître le déficit budgétaire de l'Inde, qui devrait être financé par des emprunts sur le marché intérieur qui pourraient atteindre un niveau record.

5/ MEXIQUE

Le 2 juin : 2 juin

Retour sur l'histoire :

L'élection présidentielle entraînera un remaniement complet du Congrès et l'élection de neuf États. Les sondages donnent au parti sortant, le Mouvement de régénération nationale (Morena), et à sa candidate, l'ex-maire de Mexico Claudia Sheinbaum, une large avance à deux chiffres.

On s'attend à ce que le Congrès soit plus équilibré et empêche le Morena populiste d'apporter des changements constitutionnels. Toutefois, étant donné le succès des mesures de dépenses de l'actuel président Andres Manuel Lopez Obrador, on s'attend à ce que Sheinbaum lui emboîte le pas.

Principaux risques du marché :

Des dépenses plus importantes pourraient faire baisser le peso mexicain et nuire aux obligations d'État.

6/ AFRIQUE DU SUD

Date : mai-août 2024 (à confirmer)

Retour sur l'histoire :

Le Congrès national africain au pouvoir risque de perdre sa majorité parlementaire lors des élections, pour la première fois depuis que Nelson Mandela l'a conduit au pouvoir en 1994.

Les troubles économiques, les coupures d'électricité, l'austérité et les allégations de corruption ont aliéné les électeurs. L'ANC pourrait devoir s'associer à l'Alliance démocratique ou au parti marxiste Economic Freedom.

Principaux risques de marché :

Avant les élections, le gouvernement pourrait assouplir l'austérité, ce qui augmenterait la dette. Si l'ANC s'allie à un parti de gauche, les dépenses sociales pourraient augmenter. Les inquiétudes concernant la faiblesse de la monnaie et des finances publiques pourraient ralentir les réductions de taux.

7/ ÉTATS-UNIS

Date : 5 novembre

Retour sur l'histoire :

Donald Trump devrait remporter l'investiture républicaine lors des prochaines primaires, ouvrant la voie à une bataille serrée avec le démocrate sortant Joe Biden - une réédition de l'élection de 2020 qui s'était terminée par une foule pro-Trump prenant d'assaut le Congrès pour tenter de bloquer la certification de la victoire de Biden.

M. Trump fait face à des procès criminels dans quatre juridictions et à toute une série d'autres affaires juridiques, tout en continuant à prétendre à tort que l'élection de 2020 a été volée. M. Biden qualifie son adversaire de menace pour la démocratie, qui chercherait à se venger de ses nombreux adversaires s'il reprenait le pouvoir.

Risques de marché :

Les marchés ont fait fi des violences qui ont suivi l'élection il y a quatre ans. Mais compte tenu de la rhétorique enflammée des deux camps cette fois-ci, un nouveau match Trump-Biden pourrait encore inquiéter les investisseurs en raison du risque de troubles sociaux.

Une élection amère pourrait affecter le sentiment des consommateurs alors que la plus grande économie du monde cherche à éviter une récession en raison des effets retardés des hausses agressives des taux d'intérêt.

Le dollar pourrait fluctuer en fonction des probabilités d'élection.

Les actions pourraient être affectées par la prudence concernant les tensions entre les États-Unis et la Chine, si les partis mettent en avant la popularité des barrières commerciales, les analystes estimant que des tarifs douaniers plus élevés alimenteraient l'inflation, feraient grimper le dollar et nuiraient au yuan, à l'euro et au peso mexicain.

Les promesses de réduction des dépenses faites par l'un ou l'autre parti pourraient bouleverser un marché obligataire américain complexe mais populaire, qui parie sur une augmentation des emprunts d'État. Et surveillez le pétrole : Trump est favorable à une augmentation des forages aux États-Unis, ce que Biden a freiné.

8/ BRETAGNE

Date : prévue pour janvier 2025, attendue pour fin 2024

Retour sur l'histoire :

Le parti travailliste d'opposition, dirigé par le candidat de centre-gauche Keir Starmer, devance les conservateurs au pouvoir dans les sondages.

Risques de marché :

Avant les élections, la stagnation de l'économie et le budget serré signifient que les obligations d'État pourraient être déstabilisées par des promesses de dépenses inattendues. Le budget du 6 mars pourrait bien contenir de nouvelles réductions d'impôts.

Les travaillistes prévoient d'assouplir les règles de planification, ce qui représente un risque pour les constructeurs de maisons, et d'apporter des modifications ciblées aux règles fiscales, ce qui pourrait nuire aux entreprises du secteur de l'énergie. Il souhaite également des relations plus étroites avec l'Union européenne après le Brexit, ce qui pourrait stimuler la livre sterling.

9/ VENEZUELA

Date : 2024 à confirmer

Retour sur l'histoire :

Le président sortant Nicolás Maduro a l'avantage dans les élections présidentielles, avec la principale candidate de l'opposition, María Corina Machado, interdite de participation en raison de crimes présumés tels que le soutien aux sanctions américaines contre le gouvernement de Maduro et le soutien à l'ancien chef de l'opposition Juan Guaido.

Risques de marché :

En octobre, les États-Unis ont levé les sanctions sur le pétrole pour six mois et les sanctions sur la dette pour une durée indéterminée, permettant aux investisseurs américains de négocier certaines obligations en échange de pourparlers visant à garantir des élections justes et libres.

Le rétablissement des sanctions pourrait ébranler les actions et les obligations vénézuéliennes. Le prix des obligations en grande difficulté a plus que doublé après la levée des sanctions. Une éventuelle restructuration de la dette est également envisagée.