Les actionnaires étrangers ont suspendu leur participation au projet Arctic LNG 2 en raison des sanctions, renonçant à leurs responsabilités en matière de financement et de contrats d'achat pour la nouvelle usine russe d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL), a rapporté lundi le quotidien Kommersant.

Les majors pétrolières d'État chinoises CNOOC Ltd et China National Petroleum Corp (CNPC) détiennent chacune une participation de 10 % dans le projet, qui est contrôlé par Novatek, le plus grand producteur russe de GNL et propriétaire d'une participation de 60 % dans le projet.

Selon Kommersant, les deux sociétés chinoises, ainsi que la société française TotalEnergies et un consortium composé des sociétés japonaises Mitsui and Co et JOGMEC - qui détiennent également chacune une participation de 10 % - ont déclaré un cas de force majeure concernant leur participation au projet.

Cette décision signifie que, pour l'instant, Arctic LNG 2 sera contraint de vendre du gaz sur le marché au comptant, a rapporté Kommersant. (Reportage de Lidia Kelly à Melbourne ; Rédaction d'Edmund Klamann)