ORENBOURG, Russie, 10 avril (Reuters) - De fortes crues continuaient de se déverser sur des villes et villages en Russie et au Kazakhstan mercredi, forçant plus de 100.000 personnes à évacuer les lieux touchés.

Les crues ont submergé des dizaines d'agglomérations dans les monts Oural, en Sibérie, dans la région de la Volga et dans certaines régions du Kazakhstan, après que les principaux fleuves tels que l'Oural, qui se jette dans la mer Caspienne, ont dépassé leur point de rupture de 66 centimètres.

À Orenbourg, ville de 550.000 habitants située à environ 1.200km à l'est de Moscou, des centaines de maisons ont été inondées et au moins 7.700 personnes évacuées, l'Oural ayant rapidement dépassé le niveau critique de 9,3 mètres.

"Le niveau de l'Oural est en train de monter", a déclaré Alexeï Koudinov, premier adjoint du maire d'Orenbourg.

Le Kremlin a déclaré que le pire était encore à venir pour la région sibérienne de Tioumen et la région ouralienne de Kourgan.

Les habitants d'Orenbourg ont qualifié ces inondations des pires de mémoire d'homme, et pour les autorités russes, ce sont les plus importantes depuis le début relevés. Le Kazakhstan a évacué 96.000 personnes.

En Russie, 10.500 maisons ont été inondées dans 37 régions, ont dit les autorités. (Reportage Reuters à Orenbourg et Orsk, rédigé par Guy Faulconbridge à Moscou et Lidia Kelly à Lisbonne ; version française Augustin Turpin, édité par Federica Mileo et Kate Entringer)