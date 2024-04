L'année dernière, l'Allemagne a lancé une stratégie de "désengagement" vis-à-vis de la Chine. Samedi, le chancelier Olaf Scholz entame une visite à fort enjeu dans ce pays, dans l'espoir de resserrer les liens à un moment délicat, les États-Unis et l'Union européenne menaçant de frapper les produits chinois dans le cadre d'une querelle sur les subventions.

L'économie allemande étant en plein marasme, ses entreprises font pression pour obtenir un accès plus équitable au marché chinois qui, selon elles, continue d'être fortement discriminatoire à l'égard des entreprises locales, malgré les promesses du contraire.

Dans le même temps, la Chine fera probablement pression sur Berlin pour qu'elle ne se range pas derrière les menaces de mesures prises par l'Union européenne à l'encontre de ses voitures et de ses équipements solaires et éoliens qui, selon Bruxelles, sont écoulés sur son marché à des prix trop bas.

L'économie chinoise est également en difficulté, frappée par un nouvel abaissement des perspectives de notation cette semaine, et ses usines sont accusées de produire plus de biens qu'elles ne peuvent en vendre localement.

La perspective du retour de Donald Trump à la Maison Blanche, qui a menacé d'augmenter les droits de douane sur tous les pays, y compris l'Allemagne, plane sur la visite.

La perspective d'une aide américaine à Kiev étant de plus en plus incertaine, M. Scholz devrait également pousser la Chine à soutenir l'économie russe en temps de guerre, alors que les forces russes continuent de pilonner les villes ukrainiennes deux ans après l'invasion.

Lors d'une précédente visite en 2022, M. Scholz s'était vanté d'avoir persuadé le président Xi Jinping de mettre en garde la Russie contre l'utilisation d'armes nucléaires.

"Les Européens doivent de toute urgence clarifier la manière dont ils peuvent se positionner en tant que pôle entre les États-Unis et la Chine et ne pas être écrasés par leurs conflits", a déclaré Maximilian Butek, directeur de la chambre de commerce allemande dans l'est de la Chine.

"Il n'y a toujours pas de solution pour protéger son propre marché sans risquer d'abandonner ses activités en Chine.

Le gouvernement de M. Scholz se méfie de la dépendance de l'Allemagne à l'égard de l'économie chinoise depuis que l'invasion de l'Ukraine a mis en évidence la dépendance de l'Europe à l'égard des exportations de gaz russe et a alimenté une crise du coût de la vie.

Trois études publiées par des institutions allemandes cette semaine mettent en lumière d'autres préoccupations allemandes.

L'une d'entre elles montre que près de deux tiers des entreprises se sentent discriminées sur le marché chinois, la montée en puissance des entreprises locales rognant également sur les bénéfices et les parts de marché.

Une deuxième étude, réalisée par l'institut Kiel, estime que les subventions accordées par la Chine à ses entreprises sont de trois à neuf fois supérieures à celles accordées par d'autres pays de l'OCDE, tels que les États-Unis ou l'Allemagne.

Dans le même temps, les efforts déployés par l'économie allemande pour se diversifier par rapport à la Chine ont été inégaux, selon une troisième étude, et d'autres mesures, telles que celles prises par Berlin pour limiter l'utilisation d'équipements Huawei sur les réseaux allemands, n'ont pas encore été mises en œuvre.

En juillet dernier, le gouvernement de M. Scholz a publié un document stratégique de 64 pages décrivant l'affirmation croissante de la Chine, ses "pratiques déloyales" et les risques encourus par les chaînes d'approvisionnement dans le cadre d'un éventuel conflit sur Taïwan.

CONSTRUIRE LA CONFIANCE

M. Scholz est accompagné des PDG de certaines des plus grandes entreprises allemandes, telles que Siemens et Mercedes, ainsi que de trois ministres, ce qui souligne l'importance de Pékin.

"L'UE a préparé des restrictions contre les exportations d'énergie verte de la Chine, apparemment avec la France à l'avant-garde, a déclaré Shi Yinhong, professeur à l'École des études internationales de l'Université Renmin de Chine.

"À ce stade, le fait que l'Allemagne - qui a été encline à suivre ses alliés dans les restrictions commerciales liées à la Chine, mais qui est encore assez hésitante et lente - s'oppose à ces restrictions est vraiment important pour les actions d'arrière-garde de la Chine".

La chancelière se rendra à Shanghai et à Chongqing, ainsi que dans la capitale, et rencontrera le président Xi et le premier ministre Li Qiang.

Mikko Huotari, directeur de l'institut Merics à Berlin, parle d'un "réengagement" et d'une stabilisation des relations. Il invite M. Scholz à souligner que l'Allemagne a un rôle particulier à jouer au sein de l'UE et qu'elle ne souhaite pas que Bruxelles prenne des mesures sévères en cas de différends commerciaux.

Le voyage de M. Scholz sera probablement suivi de visites en Chine du ministre de l'économie, Robert Habeck, et de la ministre des affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui a suscité la colère de Pékin l'année dernière en qualifiant le président Xi de "dictateur".

"Certains pays occidentaux et les États-Unis parlent de réduction des risques alors qu'il s'agit de l'élimination de la Chine. Les risques doivent être gérés et non supprimés", a déclaré Victor Gao, professeur de chaire à l'université de Soochow.

"Je pense que la Chine insistera auprès de l'Allemagne pour qu'elle n'écoute pas les autres pays et qu'elle adopte la paix (en ce qui concerne l'Ukraine). Elle insistera probablement aussi sur le fait qu'aucun autre marché dans le monde ne peut remplacer la Chine, et que la Chine est désormais le leader mondial dans de nombreuses technologies de pointe."

En mars, la Chine s'est engagée à traiter les entreprises étrangères et nationales sur un pied d'égalité, mais les entreprises allemandes ont réagi avec scepticisme et ont demandé des mesures concrètes.

Toutefois, elles craignent également qu'une escalade de la guerre commerciale entre la Chine et l'Occident ne se répercute sur leurs propres investissements dans la deuxième économie mondiale.

L'Union européenne est également confrontée à un dilemme, car elle pourrait bénéficier de produits solaires et éoliens bon marché, par exemple, pour atteindre ses objectifs en matière de climat, mais elle risque de nuire à ses propres industries en conséquence.

"Je pense que toutes les parties manquent de confiance, et cette visite est donc considérée comme un bon signe de la part des Chinois", a déclaré M. Butek, de la chambre de commerce allemande.

"Nous insistons sur l'ouverture des marchés car elle est essentielle à notre survie. Le prix à payer pour perdre le marché chinois est bien trop élevé par rapport à ce que nous gagnerons en imposant des droits de douane sur les produits chinois. (Rédaction : Matthias Williams ; édition : Muralikumar Anantharaman)