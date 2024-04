L'Iran a informé la Russie de la possibilité d'une "opération terroriste" majeure sur son territoire avant le massacre de la salle de concert près de Moscou le mois dernier, ont déclaré trois sources au fait de la question.

Dans l'attaque la plus meurtrière à l'intérieur de la Russie depuis 20 ans, des hommes armés ont ouvert le feu à l'arme automatique sur des spectateurs de concerts le 22 mars au Crocus City Hall, tuant au moins 144 personnes dans des violences revendiquées par le groupe militant État islamique.

"Quelques jours avant l'attaque en Russie, Téhéran a partagé avec Moscou des informations sur une possible grande attaque terroriste à l'intérieur de la Russie, obtenues lors des interrogatoires des personnes arrêtées en lien avec des attentats à la bombe meurtriers en Iran", a déclaré l'une des sources.

Le ministère iranien du renseignement a déclaré en janvier qu'il avait arrêté 35 personnes liées à deux attentats à la bombe qui ont fait près de 100 morts le 3 janvier dans la ville de Kerman, dans le sud-est du pays. Le 19 janvier, le ministère a déclaré avoir arrêté un commandant de la branche de l'État islamique basée en Afghanistan, ISIS-Khorasan (ISIS-K).

L'État islamique a revendiqué la responsabilité des attentats en Iran, les plus sanglants depuis la révolution islamique de 1979. Les services de renseignement américains ont déclaré que l'ISIS-K avait perpétré les attentats du 3 janvier en Iran et les fusillades du 22 mars à Moscou.

L'État islamique a occupé de larges pans de l'Irak et de la Syrie, imposant un règne de terreur et inspirant des attaques de loups solitaires dans les pays occidentaux, mais il a été déclaré territorialement vaincu en 2017.

Cependant, ISIS-K, l'une de ses branches les plus redoutables, a redoré le blason du groupe en faisant couler le sang à grande échelle.

ISIS-K, nommé d'après un ancien terme désignant une région qui englobait des parties de l'Iran, du Turkménistan et de l'Afghanistan, est apparu dans l'est de l'Afghanistan fin 2014 et s'est rapidement forgé une réputation d'extrême brutalité.

UNE OPÉRATION D'ENVERGURE

Une deuxième source, qui a également requis l'anonymat en raison du caractère sensible de la question, a déclaré que les informations fournies par Téhéran à Moscou sur une attaque imminente manquaient de détails spécifiques concernant le calendrier et la cible exacte.

"Ils (les membres de l'ISIS-K) ont reçu l'ordre de se préparer à une opération d'envergure en Russie... L'un des terroristes (arrêté en Iran) a déclaré que certains membres du groupe s'étaient déjà rendus en Russie", a déclaré la deuxième source.

Une troisième source, un haut responsable de la sécurité, a déclaré : "L'Iran étant victime d'attaques terroristes depuis des années, les autorités iraniennes ont rempli leur obligation d'alerter Moscou sur la base des informations recueillies auprès des terroristes arrêtés".

Le ministère iranien des affaires étrangères et le Kremlin n'ont pas répondu à une demande de commentaire sur cette histoire. La Maison Blanche n'a fait aucun commentaire à ce sujet.

Une source au fait des renseignements américains sur l'imminence d'un attentat en Russie a déclaré qu'ils étaient fondés sur l'interception de "bavardages" entre militants de l'ISIS-K.

Contestant les affirmations américaines, la Russie a déclaré qu'elle pensait que l'Ukraine était liée à l'attaque, sans fournir de preuves. Kiev a fermement démenti cette affirmation.

Il est toutefois plus difficile pour la Russie de rejeter les renseignements fournis par son allié diplomatique, l'Iran, sur l'attentat, qui a soulevé des questions sur l'efficacité des services de sécurité russes. Moscou et Téhéran, tous deux soumis à des sanctions occidentales, ont renforcé leur coopération militaire et autre depuis que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022.

RESSORTISSANTS TADJIKS

Les attentats commis à Kerman et près de Moscou impliquaient tous deux des ressortissants tadjiks. Selon les experts en sécurité, ISIS-K a recruté de manière agressive dans l'ancienne république soviétique pauvre du Tadjikistan.

Des sources ont indiqué que l'Iran avait discuté de ses préoccupations en matière de sécurité avec le Tadjikistan. Une source diplomatique au Tadjikistan a confirmé que Téhéran avait récemment discuté avec Douchanbé de la question de l'implication accrue des Tadjiks dans les activités militantes.

L'État islamique nourrit une haine virulente à l'égard des chiites, la secte dominante en Iran, qui sont également la cible des attaques de ses affiliés en Afghanistan. Il les considère comme des apostats.

En 2022, l'État islamique a revendiqué un attentat meurtrier contre un sanctuaire chiite en Iran, qui a fait 13 morts. Téhéran a identifié l'assaillant comme étant un ressortissant tadjik.

Parmi les attentats antérieurs revendiqués par l'État islamique, citons les deux attentats à la bombe de 2017 qui ont visé le parlement iranien et la tombe du fondateur de la République islamique, l'ayatollah Rouhollah Khomeini.