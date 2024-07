L'OTAN aura besoin de 35 à 50 brigades supplémentaires pour réaliser pleinement ses nouveaux plans de défense contre une attaque de la Russie, a déclaré une source militaire à Reuters.

Cette source, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat, a refusé de donner plus de détails sur ces plans, qui sont secrets. Une brigade se compose de 3 000 à 7 000 hommes, ce qui signifie que la création de 35 à 50 unités supplémentaires représenterait un défi de taille.

Autre signe de l'ampleur du défi que doit relever l'OTAN, qui réorganise son dispositif pour prendre plus au sérieux la menace d'une attaque russe à la suite de l'invasion de l'Ukraine en 2022, une source de sécurité a déclaré que l'Allemagne à elle seule devrait quadrupler ses capacités de défense antiaérienne.

Lors d'un sommet à Vilnius l'année dernière, les dirigeants de l'OTAN se sont mis d'accord sur les premiers plans de défense majeurs de l'alliance depuis plus de trois décennies.

Les dirigeants de l'OTAN devraient faire le point sur ces plans à Washington cette semaine, lors d'un sommet marquant le 75e anniversaire de l'alliance de sécurité transatlantique.

Interrogé à ce sujet, un responsable de l'OTAN a déclaré que les planificateurs militaires de l'Alliance avaient identifié "les besoins détaillés en troupes et en armes nécessaires à la défense de l'Alliance".

"Les défenses aériennes et antimissiles, les armes à longue portée, la logistique ainsi que les grandes formations de manœuvre terrestre figurent parmi nos principales priorités", a ajouté le responsable.

"L'OTAN fixera probablement des objectifs de capacité plus exigeants pour les Alliés, à mesure que nous développerons des forces capables de mettre en œuvre nos plans et de faire face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés. Nous sommes convaincus que notre dissuasion est et restera forte".

Le ministère de la défense à Berlin a refusé de commenter les plans futurs de l'OTAN, car ils sont confidentiels. Il a indiqué que tous les alliés étaient invités à coordonner leurs besoins en matière de capacités avec l'OTAN et que ces efforts se poursuivraient l'année prochaine.

PERSONNEL SUPPLÉMENTAIRE

On ne sait pas exactement d'où les alliés de l'OTAN pourraient tirer les effectifs supplémentaires pour 35 à 50 brigades. Les troupes pourraient être transférées d'autres secteurs des forces armées, des soldats supplémentaires pourraient être recrutés, ou les membres de l'OTAN pourraient opter pour une combinaison des deux approches.

La défense aérienne est une autre lacune majeure que les planificateurs militaires de l'OTAN ont identifiée, la guerre en Ukraine ayant démontré l'importance de ces systèmes pour protéger les infrastructures militaires et civiles critiques.

Ces systèmes seraient particulièrement importants pour l'Allemagne, qui est une plaque tournante logistique majeure et une zone de transit dans tout conflit potentiel avec la Russie.

L'Allemagne disposait de 36 unités de défense aérienne Patriot lorsqu'elle était l'État de la ligne de front de l'OTAN pendant la guerre froide et, même à cette époque, elle dépendait du soutien supplémentaire des alliés de l'OTAN.

Aujourd'hui, les forces allemandes ne disposent plus que de neuf unités Patriot, après en avoir donné trois à l'Ukraine depuis l'invasion russe de 2022, et le gouvernement a commencé à passer des commandes de Patriot et d'autres systèmes de défense aérienne pour augmenter les stocks.

Les systèmes de défense aérienne basés au sol, tels que le Patriot de Raytheon, sont conçus pour intercepter les missiles entrants.

Après la guerre froide, de nombreux alliés de l'OTAN ont réduit le nombre d'unités de défense aérienne pour tenir compte du fait qu'ils n'auraient à l'avenir à faire face qu'à une menace limitée de missiles provenant de pays tels que l'Iran.

Cette perception a radicalement changé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a poussé les alliés de l'OTAN à augmenter leurs stocks de munitions et à combler les lacunes de leurs systèmes de défense aérienne.

L'accord sur les premiers grands plans de défense depuis la guerre froide, baptisés "plans régionaux" par l'OTAN, a marqué un tournant fondamental pour l'alliance militaire occidentale, qui n'avait pas jugé nécessaire d'élaborer de nouveaux plans de défense à grande échelle depuis des décennies, estimant que la Russie post-soviétique ne représentait plus une menace existentielle.