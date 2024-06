La Chine, qui ne participera pas au sommet de ce week-end sur le plan de paix pour l'Ukraine, a fait pression sur les gouvernements en faveur de son plan alternatif, ont déclaré dix diplomates, l'un d'entre eux qualifiant la campagne de Pékin de "boycott subtil" de la réunion mondiale qui se tient en Suisse.

Quatre-vingt-dix États et organisations se sont inscrits pour participer au sommet de samedi et dimanche dans la station alpine de Lucerne, qui cherchera à soutenir les propositions de paix du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, y compris le retrait total des troupes russes d'Ukraine.

Moscou, qui n'a pas été invitée à Lucerne, a qualifié cette réunion de futile. La Chine, qui entretient des liens étroits avec la Russie, a déclaré qu'elle ne participerait pas à la conférence parce qu'elle ne répondait pas aux exigences de Pékin, notamment la participation de la Russie.

La Chine et la Russie ont proclamé un partenariat "sans limites" quelques jours avant que le président Vladimir Poutine n'ordonne l'invasion du petit voisin de la Russie en février 2022. Pékin affirme qu'elle est neutre dans le conflit et qu'elle n'a pas fourni d'armes ou de munitions à Moscou.

Après que la Chine a déclaré qu'elle ne participerait pas au sommet de Lucerne, M. Zelenskiy a accusé Pékin d'aider Moscou à saper la réunion, accusation démentie par le ministère chinois des affaires étrangères.

L'Ukraine, les États-Unis et d'autres gouvernements occidentaux ont fait pression pour que la Chine participe aux négociations, car ils cherchent à légitimer le sommet et à obtenir un large consensus sur une feuille de route pour un futur processus de paix.

Dans ses conversations avec les pays en développement, la Chine n'a pas ouvertement critiqué le sommet suisse ni demandé directement aux pays de s'abstenir, ont déclaré à Reuters les diplomates basés à Pékin.

Toutefois, un diplomate informé a déclaré que Pékin avait dit aux pays en développement que la réunion prolongerait la guerre, tandis que deux diplomates ayant une connaissance directe de la question ont déclaré que la Chine avait dit aux pays occidentaux que de nombreux pays en développement étaient d'accord avec son point de vue sur la conférence.

Les diplomates ont demandé à ne pas être nommés car ils n'étaient pas autorisés à discuter de ce sujet sensible avec les médias.

Le ministère chinois des affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur ses efforts de lobbying. Le porte-parole du ministère, Mao Ning, a déclaré la semaine dernière : "La Chine espère sincèrement qu'une conférence de paix ne se transformera pas en une plate-forme utilisée pour créer une confrontation entre blocs. Le fait de ne pas y participer ne signifie pas que l'on ne soutient pas la paix".

RÉUNIONS, APPELS, MESSAGES WECHAT

À l'approche du sommet, la Chine a intensifié ses activités de sensibilisation par le biais de réunions avec des dignitaires étrangers en visite, d'appels téléphoniques et de messages adressés aux missions étrangères sur la plateforme chinoise WeChat, ont indiqué des diplomates.

L'envoyé spécial de Pékin pour les affaires eurasiennes, Li Hui, s'est rendu le mois dernier en Turquie, en Égypte, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis et a rencontré des responsables de pays en développement dans leurs ambassades à Pékin, ont indiqué les diplomates.

Tout en expliquant pourquoi elle ne participera pas au sommet, la Chine a tenté d'inciter les pays en développement à adhérer au plan de paix en six points qu'elle a élaboré avec le Brésil le mois dernier.

Ce plan prévoit la tenue d'une conférence de paix internationale "à une date reconnue par la Russie et l'Ukraine, avec une participation égale de toutes les parties et une discussion équitable de tous les plans de paix".

Le ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov, a suggéré que la Chine pourrait organiser une telle conférence. M. Poutine a exprimé son soutien au plan chinois de règlement pacifique de la crise, affirmant que Pékin comprenait parfaitement ce qui se cachait derrière ce plan.

Quarante-cinq pays ont exprimé leur soutien à la proposition, et plus de deux douzaines l'ont rejointe ou "l'envisagent sérieusement", a déclaré la semaine dernière le ministre des affaires étrangères, Wang Yi.

Reuters n'a pas pu déterminer de manière indépendante l'impact du lobbying de la Chine, mais le nombre de participants inscrits au sommet de Lucerne est en baisse par rapport aux 107 qui, selon le bureau de M. Zelenskiy, avaient été confirmés au début du mois de juin.

En Asie, les Philippines et le Japon, alliés des États-Unis, ainsi que la Thaïlande, Singapour et le Timor oriental ont confirmé leur participation. La Malaisie a déclaré qu'elle s'abstiendrait, tout comme le Cambodge, qui entretient des liens économiques étroits avec la Chine. Le président du Sénat cambodgien, Hun Sen, a nié avoir subi des pressions de la part de Pékin pour éviter la conférence.

L'Indonésie enverra son ambassadeur à Berne. Le Viêt Nam n'a pas précisé sa position.

(Reportage de Laurie Chen et Liz Lee à Pékin ; reportages complémentaires de Gayatri Suroyo, Stanley Widianto et Kate Lamb à Jakarta, Fanny Potkin à Singapour, Panu Wongcha-um, Devjyot Ghoshal, Shoon Naing et Kay Johnson à Bangkok, Prak Chan Thul à Phnom Penh, Francesco Guarascio à Hanoï, Rozanna Latiff à Kuala Lumpur et Karen Lema à Manille ; rédaction d'Antoni Slodkowski et de William Mallard)