La Russie a commencé à inclure de nouveaux drones bon marché dans ses attaques à longue portée contre l'Ukraine, afin d'essayer d'identifier les défenses aériennes, de filmer les dégâts éventuels et de servir de leurres, a déclaré un responsable militaire ukrainien chargé de l'espionnage.

Les deux nouveaux types de drones, que la Russie a utilisés dans cinq attaques de drones au cours des deux ou trois dernières semaines, y compris une frappe nocturne jeudi, sont fabriqués à partir de matériaux tels que la mousse de plastique et le contreplaqué, a déclaré le responsable à Reuters.

L'un d'entre eux est équipé d'une caméra et d'une carte SIM de téléphone portable ukrainien pour envoyer des images à l'armée russe.

"Ils identifient l'emplacement de nos groupes mobiles et des mitrailleuses qui peuvent les détruire. Ils essaient [...] d'obtenir une image de l'emplacement de toutes nos défenses aériennes", a déclaré Andriy Cherniak, porte-parole de l'agence d'espionnage militaire.

Les détails inédits fournis par M. Cherniak sont une preuve supplémentaire que la Russie cherche à adapter ses tactiques et à essayer de nouvelles technologies pour prendre l'avantage lors de ses frappes quotidiennes de missiles et de drones sur les villes et les infrastructures ukrainiennes.

Les drones d'attaque Shahed de conception iranienne, qui volent jusqu'à leur cible et explosent à l'impact, sont devenus un élément essentiel des attaques aériennes russes depuis qu'ils ont commencé à être utilisés au cours de la première année de l'invasion russe à grande échelle lancée en février 2022.

L'Ukraine, qui demande à l'Occident de lui fournir davantage de moyens de défense aérienne pour repousser les frappes aériennes russes sur ses centrales électriques depuis le mois de mars, s'efforce de dissimuler l'emplacement de ses systèmes de défense aérienne.

Les nouveaux drones russes équipés de caméras ne transportent pas d'explosifs, mais ressemblent beaucoup aux drones Shahed ordinaires et volent en groupe, a déclaré M. Cherniak.

Le second nouveau type de drone ne contient pas de charge explosive ou seulement une petite charge et est utilisé comme leurre, a ajouté M. Cherniak.

Comme il est pratiquement impossible de le distinguer d'un drone d'attaque ordinaire depuis le sol, il faut encore l'abattre, ce qui permet de savoir où se trouvent les systèmes de défense aérienne de l'Ukraine.

Selon lui, les nouveaux drones ne coûtent probablement pas plus de 10 000 dollars l'unité, malgré leur longue portée, ce qui les rend beaucoup moins chers à produire que les missiles de défense antiaérienne.

Les drones peuvent également voler à une altitude de 1 000 m, ce qui les met hors de portée des mitrailleuses et des fusils automatiques.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a servi de terrain d'essai pour la technologie de la guerre des drones, les deux parties utilisant largement des drones d'attaque et de reconnaissance sur le champ de bataille. Kiev a investi de l'énergie dans la production nationale de drones afin de réduire l'écart entre ses capacités de frappe et celles de Moscou, organisant des attaques de drones à longue portée contre des cibles russes, notamment des raffineries de pétrole.

La Russie affirme que ses attaques aériennes à longue portée sont utilisées pour dégrader l'Ukraine sur le plan militaire. L'Ukraine affirme que les attaques russes ont touché des bâtiments civils et causé de graves dommages aux installations énergétiques civiles, ainsi que des pertes en vies humaines.

Les troupes russes occupent environ 18 % du territoire ukrainien et ont progressé dans l'est au cours des derniers mois, mettant Kiev sur le reculoir le long d'une ligne de front de 1 000 km.