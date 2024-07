Une commission bipartite du Congrès américain a demandé à la Maison Blanche de révéler si la Russie partageait avec la Chine des informations sur la manière de neutraliser les armes américaines utilisées sur le champ de bataille en Ukraine.

Dans une lettre adressée au conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, dont Reuters a eu connaissance, le comité restreint de la Chambre des représentants sur la Chine a averti que les adaptations russes du champ de bataille qui sapent certains systèmes d'armes américains sont "susceptibles de proliférer" vers la Chine, y compris les contre-mesures de guerre électronique russes aux munitions de précision américaines.

"Nous devrions nous attendre à ce que la Russie transmette à la RPC (République populaire de Chine) des informations sur les vulnérabilités ou les contre-mesures des systèmes d'armes américains et alliés", ont écrit le président républicain de la commission, John Moolenaar, et le démocrate Raja Krishnamoorthi, qui occupe le rang le plus élevé.

Les législateurs ont cité des rapports de médias et de groupes de réflexion sur le soutien de la Chine aux industries militaires russes et sur les "niveaux alarmants d'adaptation russe" qui ont sapé l'efficacité de plusieurs systèmes d'armes américains non spécifiés.

Ils ont demandé à M. Sullivan d'évaluer la capacité de la Russie à atténuer et à contrer les armes américaines déployées en Ukraine, et de déterminer dans quelle mesure Moscou a partagé les "leçons apprises" avec la Chine, ainsi que tout effort militaire chinois visant à refléter les innovations militaires russes.

Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les États-Unis sont le principal soutien de l'Ukraine et ont fourni plus de 50 milliards de dollars d'aide militaire depuis 2022, date du début de l'invasion russe.

Jeudi, Washington a annoncé un nouveau programme de sécurité pour l'Ukraine d'une valeur de 225 millions de dollars, qui comprend notamment une batterie de missiles Patriot, des munitions supplémentaires pour les systèmes de roquettes d'artillerie à grande mobilité et des missiles.

La semaine dernière, l'OTAN a qualifié la Chine de "soutien décisif" à l'effort de guerre de la Russie et a appelé Pékin, qui a conclu un partenariat "sans limites" avec Moscou quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine en 2022, à cesser de soutenir la guerre de la Russie.

La Chine a réagi en qualifiant les commentaires de l'OTAN de partiaux et a précédemment déclaré que son soutien à la Russie relevait d'un commerce normal.

Certains analystes estiment que les membres européens de l'OTAN doivent renforcer leur capacité à faire face aux défis sécuritaires européens afin de permettre aux États-Unis de se concentrer sur les menaces posées par la Chine, notamment le différend sur Taïwan, l'île démocratique que Pékin revendique comme son territoire.

Le Kremlin a déclaré que les armes américaines destinées au champ de bataille, notamment les missiles ATACMS à longue portée et les chars Abrams, ne changeraient pas la situation sur le champ de bataille, car les forces armées russes s'adaptent constamment à de nouveaux types d'armes.