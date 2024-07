Le renforcement de la coopération militaire entre la Russie et la Corée du Nord a mis en évidence la nécessité pour le Japon de resserrer ses liens avec l'OTAN, alors que les menaces pesant sur la sécurité régionale sont de plus en plus imbriquées, a déclaré le Premier ministre Fumio Kishida à l'agence Reuters.

Dans des remarques écrites avant sa participation au sommet de l'OTAN à Washington DC cette semaine, M. Kishida a également fait part de son inquiétude quant au rôle présumé de Pékin dans l'aide apportée par Moscou à la guerre en Ukraine, qui dure depuis deux ans, bien qu'il n'ait pas cité le nom de la Chine.

"L'agression de la Russie contre l'Ukraine et le renforcement de sa coopération militaire avec la Corée du Nord nous le rappellent avec force", a déclaré M. Kishida.

"Le Japon est déterminé à renforcer sa coopération avec l'OTAN et ses partenaires", a-t-il ajouté.

Le monde, a déclaré le dirigeant japonais, ne devrait pas tolérer les tentatives de certains pays de perturber l'ordre international établi et a réitéré un avertissement selon lequel l'Ukraine d'aujourd'hui pourrait être l'Asie de l'Est de demain. Il a également appelé à la coopération pour faire face aux nouvelles menaces sécuritaires qui transcendent les frontières géographiques, telles que les cyber-attaques et les conflits dans l'espace.

La Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui forment avec le Japon le Groupe des quatre pays de l'Indo-Pacifique (IP4), participent également à la réunion des 10 et 11 juillet avec les dirigeants de l'OTAN.

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré cette semaine à Reuters qu'il prévoyait de discuter de la menace que Pyongyang fait peser sur l'Europe en renforçant ses liens avec la Russie.

Le mois dernier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un a signé un engagement de défense mutuelle avec la Russie lors de la première visite du président Valdimir Poutine à Pyongyang en 24 ans, et a exprimé son "soutien total" à la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Les États-Unis et leurs alliés ont accusé Pyongyang de fournir des missiles balistiques et des obus d'artillerie que la Russie a utilisés dans sa guerre en Ukraine et disent craindre que Moscou ne soutienne en retour le développement de missiles nucléaires par la Corée du Nord.

Washington a également déclaré que la Chine fournissait à la Russie des technologies de drones et de missiles, des images satellites et des machines-outils, des éléments qui ne constituent pas une assistance létale mais qui aident Moscou à renforcer son armée pour soutenir la guerre en Ukraine. Pékin a déclaré qu'elle n'avait fourni aucun armement à aucune partie.

Sans nommer la Chine, M. Kishida a déclaré à Reuters que "certains pays" auraient transféré à la Russie des biens à double usage, civil et militaire, qui ont servi de "bouée de sauvetage" pour la guerre en Ukraine.

"Il est nécessaire de faire face à de telles situations d'une manière multidimensionnelle et stratégique, en adoptant une vision panoramique qui prenne en compte l'ensemble des acteurs internationaux qui alimentent la tentative de la Russie de changer le statu quo par la force", a-t-il déclaré.

La frontière géographique "euro-atlantique" ou "indo-pacifique" n'est plus pertinente pour sauvegarder la paix et la sécurité mondiales. Le Japon et les partenaires de la région indo-pacifique peuvent jouer un rôle important pour les alliés de l'OTAN de ce point de vue".

Contraint par des décennies de pacifisme, Tokyo s'est montré réticent à fournir une aide létale à l'Ukraine.

Il a toutefois fourni une aide financière à Kiev, a dirigé les efforts visant à préparer la reconstruction de l'Ukraine après la guerre et a contribué au fonds de l'OTAN destiné à fournir à l'Ukraine des équipements non létaux tels que des systèmes de détection anti-drones.

Tokyo a également mis en garde à plusieurs reprises contre les risques d'émergence d'un conflit similaire en Asie de l'Est, où la Chine adopte une position de plus en plus musclée à l'égard de ses revendications territoriales, y compris sur l'île démocratique de Taïwan.

"Ce sommet est une occasion cruciale pour le Japon, les États-Unis et les autres alliés de l'OTAN de faire face aux défis actuels de l'ordre international et de réaffirmer les valeurs et les principes qui ont façonné la paix et la prospérité dans le monde", a-t-il déclaré.

Il pourrait toutefois y avoir des limites à ce que les membres de l'OTAN sont prêts à faire pour resserrer leurs liens en Asie. L'année dernière, un projet d'ouverture d'un bureau de liaison au Japon, le premier de l'OTAN en Asie, a été bloqué par la France et critiqué par la Chine.