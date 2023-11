Au cours des deux années qui ont précédé la guerre en Ukraine, un Boeing 737 privé lié à l'oligarque russe Vladimir Evtouchenkov a sillonné le monde, passant par la Côte d'Azur, les Maldives et les Seychelles, ainsi que par des capitales mondiales et des centres financiers.

Cette année, au lieu des terrains de jeu traditionnels des gens fortunés, le jet s'est rendu plusieurs fois au Kirghizstan, au Kazakhstan et au Belarus, des États de l'ex-Union soviétique, ainsi qu'en Chine, comme le montrent les données de suivi des vols fournies par Flightradar24.

Signe des limites et de la portée des sanctions occidentales en vigueur depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou, certains riches et puissants russes trouvent des moyens de faire voler leurs jets personnels, selon Reuters, mais les restrictions ont fortement réduit les destinations de ces avions.

Le Boeing lié à Yevtushenkov fait partie d'au moins 50 jets privés réenregistrés sous le drapeau russe depuis l'invasion de février 2022, selon des données du registre national des aéronefs jusqu'au début du mois d'août examinées par Reuters et qui n'avaient pas été communiquées auparavant.

Plusieurs des jets privés rapatriés étaient associés à d'éminents hommes politiques et hommes d'affaires, selon deux sources haut placées de l'industrie aéronautique russe, qui n'ont pas été autorisées à parler aux médias et se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat.

Les deux sources ont déclaré que M. Evtouchenkov utilisait personnellement le Boeing-737 qui, jusqu'à l'année dernière, portait le logo de la société qu'il avait fondée, le conglomérat AFK Sistema, spécialisé dans les télécommunications et le bois, comme le montrent des photos publiées sur le site web Jetphotos.

M. Evtouchenkov a déclaré qu'il ne répondrait pas aux questions concernant l'avion, notamment pour savoir s'il l'utilise. M. Yevtushenkov a officiellement cédé le contrôle de Sistema après que le Royaume-Uni a imposé des sanctions à son encontre l'année dernière. Il reste l'actionnaire principal du groupe.

L'autorité russe de l'aviation, Rosaviatsiya, et le ministère des transports n'ont pas répondu aux demandes de commentaires. Rien n'indique que les entreprises associées aux avions aient enfreint des sanctions lors des rapatriements ou des vols en cours.

CERTAINS AVIONS SONT BLOQUÉS

Des juridictions telles qu'Aruba et l'île de Man, où certains des avions étaient précédemment enregistrés, respectent les sanctions occidentales. Cela a rendu difficile l'obtention d'assurances, de carburant et de permis pour les avions appartenant à la Russie et volant sous leur pavillon, a déclaré l'une des sources.

Le fait de placer les avions sous le drapeau russe leur permet de voler à destination et en provenance de pays qui n'ont pas imposé d'interdiction de vol ou dont les voyageurs individuels ne sont pas sanctionnés, notamment la Turquie et Dubaï.

Malgré ces manœuvres, plus de la moitié de la flotte russe de jets privés et d'affaires, qui compte environ 400 appareils, reste bloquée à l'étranger ou a été vendue, a estimé la même source, sur la base de sa connaissance approfondie du secteur.

Le nombre total d'avions d'affaires sous pavillon russe est désormais de 145, contre 97 au début du mois de mars 2022, selon la liste.

En raison des sanctions, les avions russes n'ont pas le droit d'entrer dans l'Union européenne à 27 pays, où les oligarques russes se rendaient fréquemment pour leurs affaires et leurs loisirs et où de nombreux jets privés liés à ces oligarques étaient enregistrés avant la guerre, comme l'indiquent les numéros de queue.

Les deux sources aéronautiques, qui organisent et gèrent des jets d'affaires, ont déclaré que certains propriétaires de jets partent de Russie pour se rendre en Turquie ou dans des États ex-soviétiques, puis affrètent d'autres appareils vers des aéroports de l'UE, à condition que les personnes concernées ne fassent pas l'objet de sanctions personnelles.

Des exemples de cette pratique se produisent au moins une fois par semaine, a ajouté l'une des sources, sans donner d'exemples précis.

Selon les données douanières, certains des avions rapatriés sont liés à des entreprises d'État et à des chefs d'entreprise qui ont soutenu le président Vladimir Poutine dans la guerre en Ukraine ou qui lui sont associés.

Il s'agit notamment d'un Bombardier Challenger 650, dont les données montrent qu'il a été importé par Uralkali, un grand producteur d'engrais anciennement dirigé par Dmitry Mazepin - l'un des magnats qui ont participé à une réunion d'entrepreneurs de premier plan organisée par M. Poutine au début de l'année.

Un Bombardier Global 6000 a été importé par VEB.RF, une banque de développement publique dirigée par Igor Shuvalov, ancien premier vice-premier ministre.

VEB, Uralkali et Mazepin n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l'enregistrement des jets en Russie.

Les données douanières montrent que la plupart des avions privés rapatriés après le déclenchement de la guerre sont revenus en Russie en provenance des pays de l'ex-Union soviétique ainsi que des Émirats arabes unis et de la Turquie.

Comme dans le cas du Boeing lié à Evtouchenkov, les autres avions réenregistrés ont évité de pénétrer dans l'espace aérien de l'UE et sont restés dans des pays considérés comme amis de la Russie, selon les données de Flightradar24.

AILES CLIPPÉES

En décembre 2021, le Boeing a été photographié sur le tarmac de Prague, portant l'immatriculation P4-AFK sous pavillon d'Aruba, comme le montre une photo publiée sur le site web Jetphotos. L'avion porte des bandes grises, ainsi que le logo Sistema sur la queue.

Un peu plus d'un an plus tard, après le début de la guerre, l'avion est apparu à Bichkek, au Kirghizstan, selon une photo publiée sur le site Jetphotos. Le numéro de queue avait été remplacé par l'immatriculation russe RA-73890 et le logo Sistema avait été retiré.

Mais les capots moteur portent toujours l'identification P4-AFK et les bandes grises ont été conservées.

Sistema a refusé de commenter l'avion ou son propriétaire. Les États-Unis ont ajouté Sistema à leur liste de sanctions le 2 novembre.

Entre le début de l'année 2020 et l'invasion de l'Ukraine, que les responsables russes qualifient d'"opération militaire spéciale", P4-AFK a effectué plusieurs voyages en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse et aux Maldives, ainsi qu'un voyage en Croatie, en République tchèque et aux Seychelles, selon les données de Flightradar24.

Il s'est également rendu 105 fois en Russie, 17 fois en France, huit fois en Italie, aux Émirats arabes unis et en Lettonie, cinq fois en Grande-Bretagne et quatre fois en Turquie.

Après le début de l'invasion, l'avion a volé entre les aéroports de Turquie, des Émirats arabes unis, d'Oman et du Kazakhstan jusqu'à la fin de l'année 2022, sans jamais pénétrer sur le territoire de l'UE. Il n'a effectué que 14 voyages au cours de cette période.

Selon le registre russe des aéronefs, publié sur le site web de Rosaviatsiya en août, le jet a été enregistré sous le drapeau russe à la fin du mois de décembre.

Les données douanières montrent qu'il a été officiellement importé en Russie le 30 décembre depuis Bichkek, la capitale du Kirghizstan, ancien membre de l'Union soviétique, après quoi ses vols ont été largement limités à la Russie.

Jusqu'à présent, en 2023, il a volé 47 fois en Russie et neuf fois vers le Kazakhstan, le Kirghizstan, le Belarus et la Chine.