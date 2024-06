Deux conseillers clés de Donald Trump lui ont présenté un plan pour mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine - s'il remporte l'élection présidentielle - qui consiste à dire à l'Ukraine qu'elle ne recevra plus d'armes américaines que si elle entame des pourparlers de paix.

Les États-Unis préviendraient en même temps Moscou que tout refus de négocier se traduirait par un soutien accru des États-Unis à l'Ukraine, a déclaré dans une interview le lieutenant général à la retraite Keith Kellogg, l'un des conseillers de M. Trump en matière de sécurité nationale.

Selon le plan élaboré par Keith Kellogg et Fred Fleitz, qui ont tous deux été chefs d'état-major au sein du Conseil de sécurité nationale de M. Trump pendant sa présidence de 2017 à 2021, il y aurait un cessez-le-feu basé sur les lignes de bataille qui prévalent pendant les pourparlers de paix.

Ils ont présenté leur stratégie à M. Trump et l'ancien président y a répondu favorablement, a déclaré M. Fleitz. "Je ne prétends pas qu'il ait été d'accord avec cette stratégie ou qu'il en ait approuvé chaque mot, mais nous avons été heureux d'obtenir les réactions que nous avons eues", a-t-il déclaré.

Toutefois, le porte-parole de M. Trump, Steven Cheung, a déclaré que seules les déclarations faites par M. Trump ou par des membres autorisés de sa campagne devraient être considérées comme officielles.

La stratégie exposée par Kellogg et Fleitz est le plan le plus détaillé à ce jour par les associés de M. Trump, qui a déclaré qu'il pourrait régler rapidement la guerre en Ukraine s'il battait le président Joe Biden lors de l'élection du 5 novembre, bien qu'il n'ait pas parlé de détails précis.

Cette proposition marquerait un changement radical de la position américaine sur la guerre et se heurterait à l'opposition des alliés européens et du parti républicain de M. Trump.

Le Kremlin et le ministère ukrainien des affaires étrangères n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur ce projet.

L'ADHÉSION À L'OTAN EN SUSPENS

Les principaux éléments du plan ont été décrits dans un document de recherche accessible au public, publié par l'"America First Policy Institute", un groupe de réflexion favorable à Trump où Kellogg et Fleitz occupent des postes de direction.

M. Kellogg a déclaré qu'il serait crucial d'amener rapidement la Russie et l'Ukraine à la table des négociations si M. Trump remportait l'élection.

"Nous disons aux Ukrainiens : 'Vous devez venir à la table, et si vous n'y venez pas, le soutien des États-Unis se tarira'", a-t-il déclaré. "Et vous dites (au président russe Vladimir) Poutine : 'Il doit venir à la table et si vous n'y venez pas, nous donnerons aux Ukrainiens tout ce dont ils ont besoin pour vous tuer sur le terrain'".

Selon leur document de recherche, Moscou serait également incité à s'asseoir à la table des négociations en promettant à l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN pendant une période prolongée.

La Russie a envahi l'Ukraine voisine en février 2022. Malgré quelques avancées russes ces derniers mois, les lignes de front ont à peine bougé depuis la fin de cette année-là, malgré les dizaines de milliers de morts de part et d'autre dans une guerre de tranchées acharnée, les combats les plus sanglants en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

M. Fleitz a déclaré que l'Ukraine n'avait pas besoin de céder officiellement des territoires à la Russie dans le cadre de leur plan. Toutefois, il est peu probable que l'Ukraine reprenne le contrôle effectif de l'ensemble de son territoire à court terme.

"Nous craignons que cette guerre ne devienne une guerre d'usure qui va tuer toute une génération de jeunes hommes", a-t-il déclaré.

Une paix durable en Ukraine nécessiterait des garanties de sécurité supplémentaires pour l'Ukraine, ont déclaré M. Kellogg et M. Fleitz. M. Fleitz a ajouté que "l'armement de l'Ukraine jusqu'aux dents" serait probablement un élément clé de ces garanties.

"Le président Trump a déclaré à plusieurs reprises que l'une des priorités de son second mandat serait de négocier rapidement la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine", a déclaré M. Cheung, porte-parole de M. Trump. "La guerre entre la Russie et l'Ukraine n'aurait jamais eu lieu si Donald J. Trump était président. C'est tellement triste."

La campagne de Joe Biden a déclaré que M. Trump n'était pas intéressé par l'idée de s'opposer à M. Poutine.

"Donald Trump ne tarit pas d'éloges sur Vladimir Poutine dès qu'il en a l'occasion et il a clairement indiqué qu'il ne s'opposerait pas à Poutine et qu'il ne défendrait pas la démocratie", a déclaré le porte-parole de la campagne, James Singer.

MAIN SUPÉRIEURE

Certains républicains seront réticents à l'idée de financer davantage de ressources pour l'Ukraine dans le cadre de ce plan. Les États-Unis ont dépensé plus de 70 milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine depuis l'invasion de Moscou.

"Ce que (les partisans de Trump) veulent faire, c'est réduire l'aide, voire fermer le robinet", a déclaré Charles Kupchan, membre du Conseil des relations étrangères.

M. Poutine a déclaré ce mois-ci que la guerre pourrait prendre fin si l'Ukraine acceptait de renoncer à ses ambitions d'adhésion à l'OTAN et de céder quatre provinces de l'est et du sud revendiquées par la Russie.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies la semaine dernière, les ambassadeurs français et britannique ont réitéré leur point de vue selon lequel la paix ne peut être recherchée que lorsque la Russie se retire du territoire ukrainien, une position que Kiev partage.

Plusieurs analystes se sont également inquiétés du fait que le plan de Kellogg et Fleitz pourrait donner à Moscou l'avantage dans les pourparlers.

"Ce que M. Kellogg décrit est un processus qui vise à ce que l'Ukraine renonce à l'ensemble du territoire que la Russie occupe actuellement", a déclaré Daniel Fried, ancien secrétaire d'État adjoint qui a travaillé sur la politique à l'égard de la Russie.

Lors d'un entretien accordé à un podcast la semaine dernière, M. Trump a exclu d'engager des troupes américaines en Ukraine et s'est montré sceptique quant à l'idée de faire de l'Ukraine un membre de l'OTAN. Il a indiqué qu'il réduirait rapidement l'aide à ce pays d'Europe de l'Est s'il était élu.

M. Biden n'a cessé de plaider en faveur d'une augmentation de l'aide à l'Ukraine et son administration soutient l'adhésion éventuelle de ce pays à l'OTAN. Au début du mois de juin, M. Biden et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy ont signé un accord bilatéral de sécurité d'une durée de dix ans