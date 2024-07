Peu après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes en février 2022, l'entreprise de transport de marchandises Hellmann Worldwide Logistics a informé le personnel de sa filiale moscovite qu'elle se retirait de Russie. Certaines personnes qui avaient travaillé pour l'entreprise allemande y ont vu une opportunité.

Avant la guerre, le bureau moscovite de Hellmann avait aidé les entreprises industrielles russes à expédier en Russie des outils, des pièces et des équipements en provenance de l'Ouest, mais, après l'invasion, ces expéditions ont été fortement restreintes par les sanctions internationales. Une société enregistrée en Russie, Heinrich Tapp Rus (HT Rus), dont les propriétaires à l'époque comprenaient au moins deux anciens employés de Hellmann, a repris les relations avec de nombreux anciens clients de Hellmann.

Le site web de HT Rus propose à ses clients russes des "importations parallèles", un terme largement utilisé pour décrire l'expédition de marchandises via des pays tiers tels que la Turquie ou les Émirats arabes unis afin de contourner les sanctions occidentales. Dans son matériel de marketing, l'entreprise a adopté une devise : "Nouvelle réalité - nouvelle opportunité".

À l'aide de documents fiscaux russes pour 2023 et 2024 et de registres officiels d'entreprises en Russie et en Allemagne, Reuters a découvert que HT Rus fournissait des services à des clients russes soumis à des sanctions internationales pour avoir soutenu la machine de guerre du Kremlin.

L'entreprise, qui a déclaré des revenus d'environ 17,5 millions de dollars l'année dernière, a travaillé avec des clients russes, notamment : Aurus, l'entreprise qui fabrique les limousines de Vladimir Poutine, des filiales de Kamaz, un fabricant de camions militaires russes, et Tyumen Battery Factory, un fournisseur de batteries pour un fabricant d'armes, selon les documents fiscaux russes.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer si HT Rus offrait des services d'"importation parallèle" à ces entreprises, car les documents fiscaux ne révèlent pas la nature des services fournis.

Kamaz a déclaré que les informations contenues dans les documents fiscaux étaient soit erronées, soit qu'elle n'en avait pas connaissance, mais n'a pas fourni de détails spécifiques. Aurus et Tyumen Battery Factory n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

HT Rus est l'un des nombreux intermédiaires qui proposent à leurs clients de les aider à contourner les sanctions occidentales et à utiliser des expéditions via des pays tiers pour fournir des biens industriels à la Russie. Cette activité ne constitue une violation des sanctions que si les biens sont couverts par des sanctions ou si l'intermédiaire travaille avec des entités sanctionnées. HT Rus se distingue par le fait que très peu de cas ont été rendus publics dans lesquels des citoyens de l'Union européenne ont été trouvés en train de faire des affaires, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale à 100 %, avec des entités sanctionnées, comme l'a montré une analyse de Reuters sur les cas de violation des sanctions.

HT Rus appartient à une société enregistrée en Allemagne, dont l'actionnaire est un homme d'affaires allemand et qui, jusqu'au mois dernier, comptait un autre Allemand parmi ses administrateurs, comme le montrent les registres d'entreprise.

En vertu des lois américaines et européennes régissant les sanctions à l'encontre de la Russie, toute entreprise qui fait des affaires avec une société russe figurant sur une liste noire internationale enfreint les sanctions. S'il est prouvé qu'une entreprise occidentale a influencé l'activité de violation des sanctions, elle pourrait être elle-même sanctionnée - ce qui rendrait ses activités commerciales difficiles - ou faire l'objet de poursuites judiciaires.

Hellmann Worldwide Logistics a déclaré qu'elle n'avait rien à voir avec les activités de HT Rus ou de ses dirigeants. Reuters n'a trouvé aucune preuve que Hellmann ait violé les sanctions.

"En 2022, tout ce qui a été sanctionné a été transféré à Heinrich Tapp", a déclaré un ancien cadre de Hellmann en Russie, qui a parlé à Reuters sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.

HT Rus est détenue à 100 % par une société enregistrée en Allemagne, HT East Management, selon les registres d'entreprise russes en date du 28 juin de cette année. Une participation majoritaire dans HT East a été achetée en juin 2022 par Alexander Roedeler, un homme d'affaires basé à Düsseldorf, selon le registre allemand des sociétés.

Entre 2017 et 2022, Roedeler a travaillé en Allemagne pour l'unité Europe de l'Est de Hellmann qui s'occupait de la Russie, selon une déclaration de Hellmann fournie à Reuters.

Roedeler travaille maintenant pour le groupe d'investissement allemand HTP Maximum, dont le directeur général est Patrick Nathe, selon le site web de la société. M. Nathe est un ancien directeur allemand de Hellmann qui a quitté la société en juillet 2022. Jusqu'en mars 2023, HT East Management et HTP Maximum avaient la même adresse à Duesseldorf dans le registre des sociétés allemand. Selon son propre site web, HTP Maximum a détenu, entre 2017 et 2021, une participation dans une société allemande appelée Henrich Tapp GmbH, qui était le propriétaire majoritaire de HT East Management jusqu'à ce que les registres des sociétés allemandes indiquent qu'elle a cédé sa participation en juin 2022.

Reuters n'a trouvé aucune autre relation d'entreprise ou autre entre HTP Maximum et HT East Management. M. Nathe a déclaré à Reuters qu'il n'était pas impliqué dans HT Rus ou sa société mère.

Vladimir Klaus, qui possède la double nationalité allemande et russe et qui a travaillé pour Hellman à Moscou jusqu'à ce que la société ferme ses bureaux dans cette ville, a été directeur de HT East Management jusqu'au 12 juin de cette année, date à laquelle les registres des sociétés allemandes montrent qu'il a cessé d'exercer cette fonction. M. Klaus n'a pas répondu aux questions de Reuters avant ou après avoir cessé d'être administrateur.

Reuters n'a pas trouvé de preuve que le propriétaire de HT Rus, HT East Management, ait fait des affaires directement avec une entreprise sanctionnée.

Le directeur général de HT Rus, Ruslan Shakirov, a déclaré qu'il traitait directement avec M. Roedeler en tant qu'actuel directeur de la société mère allemande. La société mère "est pleinement informée des activités de l'entreprise (HT Rus), y participe et donne les instructions correspondantes".

Contacté par Reuters, M. Roedeler a déclaré : "Je n'ai aucune connaissance des détails des activités commerciales de Heinrich Tapp Rus et je n'ai aucune influence sur ses opérations.

Les douanes allemandes, qui supervisent l'application des sanctions, ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas faire de commentaires sur des cas particuliers. D'une manière générale, elle a déclaré que, dans certaines circonstances, une entreprise allemande pouvait être tenue légalement responsable des violations des sanctions commises par sa filiale étrangère.

Il est interdit aux sociétés mères basées dans l'UE d'utiliser leurs filiales russes pour contourner les sanctions, par exemple en leur déléguant des décisions qui vont à l'encontre des sanctions ou en approuvant de telles décisions prises par la filiale russe, selon les orientations de la Commission européenne sur les sanctions à l'encontre de la Russie.

CLIENTS SANCTIONNÉS

Reuters a pu déterminer les clients russes avec lesquels HT Rus travaillait en examinant les documents que la société a déposés auprès des autorités fiscales russes, où elle doit rendre compte de tous ses revenus et en identifier la source.

Ces documents concernent les deuxième et quatrième trimestres de 2023, ainsi que le premier trimestre de 2024. Les documents ne révèlent pas les services que HT Rus a rendus à ses clients.

Au cours de ces trois périodes, HT Rus a fourni des services d'une valeur de 172 324 dollars à Aurus, une entreprise publique russe qui fabrique la berline de luxe du même nom. Reuters n'a pas pu déterminer quels étaient ces services.

Depuis 2018, le président russe Vladimir Poutine a commencé à utiliser la limousine au lieu de sa Mercedes habituelle, et il a offert deux des voitures au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un cette année. Les deux dirigeants se sont conduits à tour de rôle dans une limousine Aurus lorsque M. Poutine s'est rendu en Corée du Nord le mois dernier.

En février, Aurus a été inscrite sur une liste de sanctions américaines au motif que sa société mère est essentielle à la défense nationale et à la sécurité de la Russie. L'inscription sur la liste des sanctions signifie que toute entreprise faisant des affaires avec la société est susceptible d'être elle-même soumise à des sanctions américaines, ce qui aurait pour effet de geler la société hors du système bancaire international et de décourager les partenaires de faire des affaires avec elle de peur qu'ils ne soient eux-mêmes sanctionnés.

Sept des transactions entre Aurus et HT Rus, d'une valeur de 3 773 dollars, ont eu lieu après la date à laquelle les sanctions ont été imposées, selon les documents.

HT Rus a fourni des services d'une valeur de 290 725 dollars à deux filiales et à une coentreprise de Kamaz, le plus grand constructeur de camions de Russie, selon les documents. Là encore, Reuters n'a pas pu déterminer la nature de ces services.

Les trois entités fabriquent ou fournissent des pièces détachées pour les camions Kamaz. Le gouvernement américain a sanctionné le constructeur de camions en juin 2022, notant que ses véhicules avaient été repérés transportant des soldats et des missiles russes lors de l'invasion de l'Ukraine. Le même mois, Kamaz a été ajouté à la liste noire des sanctions de l'UE.

Un autre client de HT Rus, AO Proton, fabricant d'équipements électroniques optiques, a été placé sous sanctions américaines en mai 2023. Il a versé 26 156 dollars à Heinrich Tapp après l'imposition des sanctions, selon les documents. Reuters ne sait pas quels services HT Rus a fourni à AO Proton, qui n'a pas répondu à une demande de commentaire.

En décembre 2023, le gouverneur de la région russe d'Oryol, où Proton possède une usine, a décerné au patron de l'entreprise, Vyacheslav Menshov, une médaille en reconnaissance de son "aide dans l'opération militaire spéciale", terme utilisé par les autorités russes pour décrire la guerre en Ukraine.

Shakirov, le directeur général de HT Rus, n'a pas répondu à une demande de commentaire à ce sujet. M. Menshov, joint par l'intermédiaire de son entreprise, n'a pas répondu aux questions concernant cette récompense.

Selon les documents, HT Rus a fourni pour 312 000 dollars de services - dont Reuters n'a pas pu établir la nature - à une entreprise appelée Tyumen Battery Factory, dont environ 70 000 dollars après que le producteur de batteries a été placé sous sanctions américaines en décembre 2023. L'entreprise fournit des batteries à au moins un fabricant d'armes, selon son site web. Tyumen Battery Factory n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le département du Trésor américain, qui supervise les sanctions américaines, s'est refusé à tout commentaire.

Interrogé par Reuters sur le fait que l'entreprise faisait des affaires avec des entreprises sanctionnées, M. Shakirov a refusé de s'exprimer, déclarant qu'il ne se souvenait pas de tous les clients de l'entreprise.

"Nous avons de nombreux clients, de nombreux fournisseurs, qui expédient leurs marchandises par notre intermédiaire", a-t-il déclaré.