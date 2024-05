Le Kremlin a saisi les actifs de certaines entreprises occidentales en Russie par le biais de décrets signés par le président Vladimir Poutine et d'ordonnances judiciaires liées à des poursuites concernant des projets interrompus ou des fonds bloqués dans le cadre des sanctions occidentales.

Vous trouverez ci-dessous une liste des entreprises concernées à ce jour.

AGROTERRA

La Russie a saisi des sociétés appartenant au groupe agricole AgroTerra et les a placées sous gestion temporaire en avril, y compris certaines soutenues par des sociétés d'investissement néerlandaises, selon un décret signé par M. Poutine.

AMEDIA

M. Poutine a signé un décret transférant les anciens actifs d'Amedia à la gestion de l'État en septembre, après que l'éditeur norvégien a laissé le contrôle total de ses imprimeries russes au journaliste russe Dmitry Muratov, lauréat du prix Nobel de la paix, en avril 2022.

CARLSBERG

L'État russe a pris le contrôle de la participation de la société de bière danoise Carlsberg dans le brasseur local Baltika Breweries le 16 juillet, la plaçant sous la "gestion temporaire" de l'agence immobilière gouvernementale Rosimushchestvo, selon un décret signé par M. Poutine.

COMMERZBANK

Un tribunal russe a ordonné la saisie des actifs de la banque allemande Commerzbank, d'une valeur de 93,7 millions d'euros (101,9 millions de dollars), ainsi que des titres et de l'immeuble de la banque dans le centre de Moscou, dans le cadre d'un procès impliquant Commerzbank et Deutsche Bank, comme l'ont montré des documents judiciaires le 18 mai.

DANONE

L'État russe a pris le contrôle de la filiale russe du fabricant français de yaourts Danone, Danone Russie, le 16 juillet, selon un décret signé par Poutine, et l'a placée sous le contrôle temporaire de l'agence immobilière du gouvernement.

M. Poutine l'a retirée de la liste des actifs placés sous gestion temporaire en mars. Danone a ensuite déclaré avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires à la cession de ses activités laitières et végétales essentielles dans le pays à Vamin R LLC.

DEUTSCHE BANK

Un tribunal russe a imposé la saisie de 238,6 millions d'euros (259,4 millions de dollars) de titres, de biens immobiliers et de comptes bancaires de la Deutsche Bank, ainsi que de sa filiale russe et du Deutsche Bank Technology Center, selon des documents judiciaires liés à un procès qui implique également la Commerzbank, le 18 mai.

FORTUM

En avril 2023, Poutine a signé un décret établissant le contrôle de la filiale russe de l'entreprise finlandaise Fortum, qui exploite des centrales électriques en Russie. Le PDG a été remplacé et l'unité a été placée sous gestion temporaire d'actifs.

FRAPORT

Le 1er décembre, M. Poutine a signé un décret plaçant l'aéroport Pulkovo de Saint-Pétersbourg sous la gestion temporaire d'une société holding russe, prenant ainsi le contrôle de l'opérateur aéroportuaire allemand Fraport, du fonds souverain du Qatar Qatar Investment Authority et d'investisseurs d'autres États du Golfe.

JPMORGAN CHASE

JPMorgan Chase a déclaré dans un document déposé le 2 mai que ses actifs en Russie pourraient être saisis à la suite d'actions en justice intentées devant des tribunaux russes et américains. Elle a déclaré que la valeur des réclamations et des ordonnances de gel des avoirs dépassait ses avoirs disponibles en Russie.

En avril, un tribunal russe a ordonné la saisie de fonds sur les comptes de JPMorgan après que la banque publique russe VTB a intenté une action en justice pour récupérer ses fonds bloqués à l'étranger. JPMorgan a intenté un procès à la banque russe VTB afin de bloquer les efforts de cette dernière pour récupérer 439,5 millions de dollars.

OMV

En vertu de décrets présidentiels publiés le 19 décembre, les participations de la compagnie pétrolière et gazière autrichienne OMV dans le champ de Yuzhno-Russkoye et dans les projets d'extraction de gaz Achimov doivent revenir à des sociétés russes nouvellement créées et être proposées à la vente à Gazovyye Tekhnologii. Les actifs d'OMV seront ensuite vendus à la société par actions SOGAZ.

ROLF

Le 21 février, un tribunal russe a ordonné que la propriété des actions de Rolf, un concessionnaire automobile détenu par une société basée à Chypre, soit transférée à l'État russe, ont rapporté les agences de presse russes, après avoir été placée sous la gestion temporaire de l'État en décembre.

UNICREDIT

Le tribunal d'arbitrage de Saint-Pétersbourg a ordonné la saisie des actifs, des comptes et des biens d'UniCredit, ainsi que des actions de deux filiales, dans le cadre d'un procès concernant un projet gazier avorté impliquant la banque italienne, selon des documents judiciaires datés du 18 mai.

UniCredit a déclaré que la saisie ne concernait qu'une partie des actifs de son unité russe, et non l'ensemble de la filiale.

UNIPER

Le 20 avril 2023, le Kremlin a pris des mesures à l'encontre d'Unipro, la division russe de l'entreprise allemande Uniper, qui possède cinq centrales électriques en Russie, et a mis en place une gestion externe et un nouveau PDG.

WINTERSHALL DEA

En vertu de décrets présidentiels publiés le 19 décembre, les participations de Wintershall Dea dans le champ de Yuzhno-Russkoye et dans les projets Achimov doivent revenir à des sociétés russes nouvellement créées et être proposées à la vente à Gazovyye Tekhnologii, officialisant ainsi la perte de contrôle que BASF et Wintershall Dea avaient signalée depuis janvier 2023.

Wintershall Dea est une entreprise commune entre BASF et la société d'investissement LetterOne du milliardaire russe Mikhail Fridman.

(1 dollar = 0,9197 euro)