Voici quelques informations essentielles sur Mohammad Mokhber, 68 ans, premier vice-président de l'Iran, devenu président par intérim après le décès d'Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère.

* En tant que président par intérim, Mokhber fait partie d'un conseil de trois personnes, avec le président du parlement et le chef du pouvoir judiciaire, qui organisera une nouvelle élection présidentielle dans les 50 jours suivant le décès du président.

* Né le 1er septembre 1955, Mokhber, comme Raisi, est considéré comme proche du Guide suprême Ali Khamenei, qui a le dernier mot dans toutes les affaires de l'Etat. Mokhber est devenu premier vice-président en 2021 lorsque Raisi a été élu président.

* Mokhber faisait partie d'une équipe de responsables iraniens qui s'est rendue à Moscou en octobre et a accepté de fournir des missiles surface-surface et davantage de drones à l'armée russe, ont déclaré des sources à Reuters à l'époque. L'équipe comprenait également deux hauts responsables des Gardiens de la révolution iraniens et un responsable du Conseil suprême de sécurité nationale.

* Mokhber était auparavant à la tête de Setad, un fonds d'investissement lié au dirigeant suprême.

* En 2010, l'Union européenne a inscrit Mokhber sur une liste de personnes et d'entités qu'elle sanctionnait pour leur implication présumée dans des "activités liées au nucléaire ou aux missiles balistiques". Deux ans plus tard, elle l'a retiré de la liste.

* En 2013, le département du Trésor des États-Unis a ajouté Setad et 37 sociétés qu'il supervisait à une liste d'entités sanctionnées.

* Setad, dont le nom complet est Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam, ou le siège pour l'exécution de l'ordre de l'imam, a été créé en vertu d'un ordre émis par le fondateur de la République islamique, le prédécesseur de Khamenei, l'ayatollah Ruhollah Khomeini. Il a ordonné à ses collaborateurs de vendre et de gérer des biens prétendument abandonnés dans les années chaotiques qui ont suivi la révolution islamique de 1979 et de verser la majeure partie des recettes à des œuvres caritatives.