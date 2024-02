PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'inflation en France a de nouveau ralenti en février, malgré une forte hausse des prix réglementés de l'électricité ce mois-ci, selon les données provisoires publiées jeudi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee).

Les prix à la consommation ont augmenté de 2,9% sur un an ce mois-ci après une hausse de 3,1% en janvier.

Les prix à la consommation avaient progressé de 3,7% sur un an en décembre.

En février, le ralentissement de l'inflation "serait dû au ralentissement sur un an des prix de l'alimentation, des produits manufacturés et des services", a indiqué l'Insee dans un communiqué. "A l'inverse, les prix de l'énergie et du tabac accéléreraient", a ajouté l'institut.

Les prix réglementés de l'électricité ont augmenté d'environ 10% au début du mois, le gouvernement ayant mis fin au bouclier tarifaire qui avait protégé les Français de la flambée des prix consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Sur un mois, les prix à la consommation sont repartis à la hausse en février, progressant de 0,8% après un recul de 0,2% en janvier. "Ce rebond serait dû à la hausse des prix des services, notamment des loyers et des transports, ainsi que de ceux de l'énergie, en particulier de l'électricité, des produits manufacturés et du tabac", a souligné l'Insee. "A l'inverse, les prix de l'alimentation diminueraient légèrement sur un mois", a précisé l'institut.

Les économistes interrogés par le Wall Street Journal anticipaient pour février une inflation de 2,8% sur un an et de 0,6% sur un mois.

L'indice des prix à la consommation harmonisé, qui permet les comparaisons entre pays de l'Union européenne, a augmenté de 3,1% sur un an en février, après 3,4% en janvier. Sur un mois, l'indice a progressé de 0,9% en février, après un recul de 0,2% en janvier.

