Un incendie s'est déclaré dans un terminal du plus grand producteur russe de gaz naturel liquéfié, Novatek, sur la mer Baltique, a déclaré tôt dimanche le gouverneur de la région de Leningrad, alors que des rapports font état d'observations de drones dans la zone.

"L'incendie qui s'est déclaré au terminal de Novatek dans le port d'Ust-Luga n'a pas fait de victimes. Le personnel a été évacué", a déclaré Alexander Drozdenko sur l'application de messagerie Telegram.

M. Drozdenko n'a pas précisé la cause de l'incendie du terminal Novatek dans le port toutes saisons situé dans la partie russe du golfe de Finlande, à environ 170 km (110 miles) à l'ouest de Saint-Pétersbourg et à 35 km de la frontière estonienne.

Le média russe Shot a rapporté sur Telegram que les habitants de la région avaient entendu un drone suivi de plusieurs explosions.

Le média Fontanka, basé à Saint-Pétersbourg, a déclaré qu'au moins deux drones avaient été aperçus dans le ciel en direction de Saint-Pétersbourg avant l'annonce de l'incendie du terminal.

Baza, un média russe connu pour ses contacts avec les services de sécurité, a publié sur Telegram des images de grandes flammes s'élevant dans le ciel au-dessus de ce qui semblait être un complexe industriel.

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

La Russie et l'Ukraine ont pris pour cible leurs infrastructures énergétiques respectives lors de frappes destinées à perturber les lignes d'approvisionnement et la logistique et à démoraliser l'autre partie dans une guerre qui dure depuis près de deux ans et qui ne semble pas près de s'achever.

Vendredi, une attaque de drone a touché un dépôt de pétrole dans la région de Briansk, à l'ouest de la Russie, à la frontière avec l'Ukraine, et Moscou a accusé l'Ukraine d'en être responsable. Cette attaque faisait suite à celle de jeudi contre un terminal pétrolier russe de la mer Baltique qui, selon les autorités russes, n'a pas abouti.

M. Drozdenko a déclaré qu'un "régime d'alerte élevé" avait été mis en place dans la région et que les responsables s'étaient réunis pour une réunion d'urgence. (Reportage de Lidia Kelly à Melbourne ; Rédaction de William Mallard)