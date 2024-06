Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a nommé et blâmé mardi les forces armées et de sécurité d'Israël, les militants palestiniens du Hamas et du Jihad islamique, et les parties belligérantes du Soudan pour avoir tué et mutilé des enfants en 2023, en les ajoutant à la liste mondiale annuelle des auteurs de violations à l'encontre des enfants.

Dans un rapport présenté au Conseil de sécurité de l'ONU et consulté par Reuters, M. Guterres a également accusé les forces armées israéliennes et soudanaises d'avoir attaqué des écoles et des hôpitaux, et le Hamas et le Djihad islamique d'avoir enlevé des enfants.

Les forces paramilitaires de soutien rapide, qui combattent les forces armées soudanaises depuis avril de l'année dernière, ont également été citées pour avoir recruté et utilisé des enfants, commis des viols et d'autres violences sexuelles et attaqué des écoles et des hôpitaux.

Le rapport, établi par Virginia Gamba, envoyée de M. Guterres pour les enfants et les conflits armés, porte sur six violations graves : meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements, recrutement et utilisation d'enfants, refus d'aide et attaques d'écoles et d'hôpitaux.

La liste jointe au rapport vise à faire honte aux parties aux conflits dans l'espoir de les pousser à mettre en œuvre des mesures de protection des enfants. Elle ne fait état que des violations vérifiées par les Nations unies.

"En 2023, la violence contre les enfants dans les conflits armés a atteint des niveaux extrêmes, avec une augmentation choquante de 21 % des violations graves", peut-on lire dans le rapport. "Le nombre de cas de meurtres et de mutilations a augmenté de 35 %.

"Le nombre le plus élevé de violations graves a été vérifié en Israël et dans le territoire palestinien occupé, en République démocratique du Congo, au Myanmar, en Somalie, au Nigéria et au Soudan", indique le rapport, qui qualifie la vérification d'"extrêmement difficile".

Les forces armées russes et les groupes affiliés sont restés sur la liste, après y avoir été ajoutés l'année dernière, pour avoir tué et mutilé des enfants en Ukraine et attaqué des écoles et des hôpitaux.

La mission russe auprès de l'ONU n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, mais Moscou a nié avoir pris des civils pour cible depuis qu'elle a envahi l'Ukraine en 2022.

GAZA, SOUDAN, UKRAINE

L'envoyé israélien à l'ONU, Gilad Erdan, a déclaré vendredi qu'il avait été informé que l'armée israélienne avait été ajoutée à la liste, qualifiant cette décision de "honteuse". Le Hamas et le Jihad islamique palestinien n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire.

Le rapport attribue 5 698 violations aux forces armées et de sécurité israéliennes, 116 au Hamas et 21 au Jihad islamique palestinien.

L'ONU a vérifié que 2 267 enfants palestiniens ont été tués, la plupart à Gaza entre le 7 octobre et le 31 décembre, mais a indiqué que le processus d'attribution était en cours, ajoutant que "la plupart des incidents ont été causés par l'utilisation d'armes à feu ou de bombes à sous-munitions" : "La plupart des incidents ont été causés par l'utilisation d'armes explosives dans des zones peuplées par les forces armées et de sécurité israéliennes.

Jusqu'à présent, les forces armées et de sécurité israéliennes sont responsables de la mort de 206 enfants. Les Nations unies ont vérifié 136 violations commises contre des enfants israéliens et en ont attribué 116 au Hamas.

Selon le rapport, il y a eu 371 attaques vérifiées contre des écoles et des hôpitaux en 2023, dont 340 ont été commises par les forces israéliennes. L'ONU a également vérifié cinq cas d'utilisation militaire d'ambulances par les forces israéliennes et un cas où le Hamas a utilisé un centre de santé à des fins militaires.

Israël exerce des représailles contre le Hamas à la suite d'une attaque menée par ses militants le 7 octobre. Plus de 1 200 personnes ont été tuées et plus de 250 ont été prises en otage par le Hamas le 7 octobre, selon les décomptes israéliens. Plus de 100 otages seraient encore en captivité à Gaza.

L'invasion et le bombardement de Gaza par Israël depuis cette date ont tué plus de 37 000 personnes, selon le ministère de la santé de Gaza. On craint que des milliers d'autres ne soient ensevelis sous les décombres, la plupart des 2,3 millions d'habitants ayant été déplacés.

Au Soudan, l'ONU a vérifié 1 721 violations, dont 480 morts et 764 mutilés, la plupart lors de tirs croisés entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide. Elle a également vérifié 85 attaques contre des écoles et des hôpitaux.

Des violences sexuelles ont été constatées à l'encontre de 114 filles au Soudan, dont 57 ont été imputées à la Force de soutien rapide (RSF).

Les forces armées soudanaises et la RSF n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En Ukraine, l'ONU a vérifié le meurtre de 80 enfants et la mutilation de 339 autres, dont 59 ont été tués et 228 mutilés par les forces russes.

Elle a également attribué 249 attaques contre des écoles et des hôpitaux aux forces russes et 70 aux forces armées ukrainiennes, qui ont également utilisé deux écoles et un hôpital à des fins militaires.