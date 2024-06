La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré jeudi qu'elle pensait que les grandes banques chinoises étaient conscientes des sanctions américaines contre la Russie et ne souhaitaient pas les enfreindre, mais elle a ajouté que les États-Unis n'excluaient pas de prendre des mesures s'ils le jugeaient nécessaire.

"Je pense que les plus grandes institutions financières chinoises s'efforcent de respecter les règles et ont de très bonnes raisons de ne pas être désignées comme violant les sanctions, a déclaré Mme Yellen à la presse à l'issue d'un discours prononcé devant l'Economic Club de New York. Il est certain que nous ne dirons pas que nous ne serions pas prêts à désigner une grande banque si nous constations des violations systématiques", a déclaré Mme Yellen, ajoutant que "les plus grandes banques de Chine sont vraiment, en fait, les seules à ne pas respecter les sanctions" : "Les plus grandes banques chinoises accordent une grande importance à leurs relations avec leurs correspondants bancaires. (Reportage de Michael S. Derby et Lananh Nguyen ; rédaction de Diane Craft)