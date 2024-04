BERLIN (Reuters) - L'Allemagne a appelé les pays de l'Union européenne et de l'Otan à renforcer le plus rapidement possible la défense aérienne de l'Ukraine, ont dit mercredi des responsables de ces pays, alors que la Russie pilonne sans relâche les villes et les infrastructures énergétiques ukrainiennes.

Les ministres allemands de la Défense, Boris Pistorius, et des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, ont contacté de nombreux pays pour leur demander de fournir rapidement des moyens de défense supplémentaires à Kyiv, dans le cadre de ce cette initiative qui sera discutée cette semaine lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7.

L'Ukraine est confrontée à une pénurie critique de munitions et notamment de missiles antiaériens en raison du blocage de l'aide des Etats-Unis par les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, et de l'incapacité de l'UE à tenir ses engagements en la matière.

Profitant de cette situation, la Russie a multiplié les frappes contre les villes ukrainiennes, la dernière en date ayant fait au moins 13 morts mercredi à Tchernihiv, dans le nord du pays, ce qui a poussé le président Volodimir Zelensky à lancer un nouvel appel à l'aide.

L'initiative allemande vise à convaincre les alliés de l'Ukraine de lui fournir sans délai des moyens de défense antiaérienne supplémentaires, a déclaré un porte-parole du ministère allemand de la Défense lors d'un point de presse.

"Parce que nous constatons que les menaces qui pèsent sur l'Ukraine évoluent. (...) La Russie utilise de plus en plus de bombes planantes produites en série, qui peuvent être larguées à grande distance de la frontière ukrainienne", a-t-il dit.

Selon le porte-parole, plusieurs pays ont déjà fait part de leur intention de participer à cette initiative de Berlin.

L'Allemagne, deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine après les Etats-Unis, a récemment promis à Kyiv un système de défense antiaérienne Patriot de fabrication américaine, ainsi que des missiles servant à l'alimenter.

"Il faut que ces systèmes soient livrés sans délai", a souligné un porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, selon lequel des membres de l'Otan et d'autres pays se sont engagés à réévaluer la quantité d'armement qu'ils peuvent puiser dans leurs stocks.

(Reportage d'Andrey Sychev et Alexander Ratz, version française Tangi Salaün)