L'Allemagne prévoit de commander 105 chars Leopard 2 A8 au fabricant d'armes KNDS pour un montant de 2,93 milliards d'euros (3,14 milliards de dollars), selon un projet de budget confidentiel vu par Reuters jeudi.

Le projet doit encore être approuvé par le Parlement.

Certains véhicules équiperont une brigade de combat allemande en Lituanie, mise en place dans le cadre de la dissuasion de l'OTAN contre la Russie, indique le projet de budget, que le Spiegel a rapporté pour la première fois. D'autres renforceront la force de 300 chars à l'intérieur de l'Allemagne.

La Bundeswehr prévoit de recevoir la version la plus avancée des chars entre 2027 et 2030.

Le document note que la majeure partie de l'achat n'a pas été financée en raison du manque d'argent dans le budget régulier et dans les fonds spéciaux de 100 milliards d'euros établis après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie.

Le projet indique que le ministère de la défense demande donc une autorisation financière extraordinaire, ce qui signifie que même si l'accord peut être approuvé maintenant, un gouvernement successeur devra trouver l'argent.

Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, se bat depuis des mois pour obtenir une augmentation du budget de la défense, mais il n'a pas progressé alors que les négociations budgétaires au sein de la coalition gouvernementale allemande s'éternisent.

LA "ZEITENWENDE" EN JEU

Les querelles budgétaires mettent en péril la promesse de Berlin d'un "Zeitenwende" (changement radical) après des décennies de négligence militaire, alors même que les tensions avec la Russie augmentent et que Donald Trump, sceptique à l'égard de l'OTAN, brigue un second mandat en tant que président des États-Unis.

Ingo Gaedechens, membre du parti d'opposition conservateur CDU et de la commission budgétaire du Parlement, a déclaré que l'accord sur les chars était une manœuvre de M. Pistorius pour contourner l'impasse budgétaire.

Il a déclaré à Reuters que la commande de chars était justifiée mais que l'accord soulevait des questions concernant le financement futur des forces allemandes, tout comme le dernier achat de deux frégates pour plus de 3 milliards d'euros et l'annonce d'une commande d'avions de chasse Eurofighter pour environ 3 milliards d'euros.

"Ces trois projets ont un point commun : le gouvernement refuse de répondre à la question de savoir comment ces achats seront financés", a déclaré M. Gaedechens.

"Les nombreux chèques en blanc émis par le chancelier Olaf Scholz et son ministre de la défense Boris Pistorius provoquent une vague de fond de plus en plus importante, et personne au sein de la coalition au pouvoir n'a la moindre idée de la manière de gérer ce chaos financier", a-t-il ajouté.

(1 dollar = 0,9321 euro)