Le nouveau gouvernement estonien soutiendra l'Ukraine jusqu'à la "victoire" dans sa guerre avec la Russie, a déclaré le Premier ministre Kirsten Michal lors d'une interview accordée à Reuters mardi, s'engageant à assurer la continuité avec l'ancienne administration sur cette question.

Mme Michal, 49 ans, a remplacé Kaja Kallas, qui a récemment démissionné pour devenir responsable de la politique étrangère de l'Union européenne après s'être imposée comme l'une des plus ferventes critiques de la Russie et l'un des plus fervents défenseurs de l'Ukraine au sein de l'Union européenne et de l'OTAN.

"Nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à sa victoire dans cette guerre. Nous sommes là pour le long terme, et j'espère que nos alliés le sont aussi", a déclaré M. Michal à Reuters après avoir prêté serment.

"Le message adressé à nos ennemis est que l'Estonie est bien défendue et que nous allons augmenter nos dépenses (de défense)", a-t-il ajouté.

Le gouvernement de cette nation balte de 1,4 million d'habitants pourrait chercher à lever environ un milliard d'euros (1,09 milliard de dollars) pour acheter des munitions pour l'Estonie, dans le cadre d'un plan qui sera élaboré d'ici septembre, a déclaré M. Michal.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a félicité M. Michal mercredi lors d'un appel téléphonique, déclarant que l'engagement de l'Estonie à continuer de soutenir l'Ukraine à hauteur de 0,25 % de son produit intérieur brut (PIB) "sert d'excellent exemple pour les autres partenaires".

M. Michal "a réaffirmé son soutien continu à l'Ukraine sur la voie de l'adhésion à l'UE et à l'OTAN", a indiqué M. Zelenskiy sur le site X.

PRINCIPAUX POINTS D'INTÉRÊT

S'attaquer au ralentissement de la croissance est une autre priorité, après neuf à dix baisses trimestrielles du produit intérieur brut, a déclaré M. Michal à Reuters.

L'économie estonienne, qui repose sur les exportations, a été touchée par la faiblesse de la demande de ses principaux partenaires commerciaux, ainsi que par le déclin de son secteur de production d'énergie, qui est devenu non compétitif, selon une analyse de la banque suédoise Swedbank. La banque s'attend à ce que l'économie se redresse l'année prochaine grâce à la reprise des exportations.

"C'est l'objectif principal du gouvernement", a déclaré M. Michal.

Un accord actualisé avec ses partenaires de coalition suggère que les partis pourraient augmenter les impôts et réduire les dépenses publiques afin de maîtriser le déficit, qui devrait atteindre 3,4 % du PIB en 2024, a déclaré le radiodiffuseur public ERR.

M. Michal est issu du même parti réformateur libéral que M. Kallas et dirigera la coalition majoritaire de centre-droit de son prédécesseur avec le parti libéral Estonia 200 et les sociaux-démocrates.

Avocat de formation, M. Michal a gravi les échelons du parti réformiste depuis 1996. Il est entré au Parlement pour la première fois en 2004 et a dirigé les ministères de la justice et de l'économie et, plus récemment, le ministère du climat.

Les prochaines élections en Estonie sont prévues pour 2027.

(1 dollar = 0,9213 euro)