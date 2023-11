L'Europe est prête à mettre le secteur privé au défi de développer des fusées et une nouvelle génération d'entrepreneurs de l'espace, a déclaré lundi son plus haut responsable de l'espace, marquant un pas timide vers l'adaptation à la croissance fulgurante de SpaceX, le rival d'Elon Musk.

Le chef de l'Agence spatiale européenne s'exprimait au début de deux jours de discussions ministérielles à Séville, en Espagne, sur les efforts visant à soutenir les programmes de lanceurs européens chancelants et à galvaniser les activités d'exploration humaine et robotique.

"Le défi des lanceurs... stimulera de nouveaux services commerciaux européens de transport spatial", a déclaré le directeur général Josef Ashbacher aux ministres des 22 pays membres de l'Agence.

"Il réduira le coût du financement public et stimulera un nouveau marché pour les entrepreneurs européens de l'espace.

Ces commentaires sont le fruit de semaines de négociations préalables visant à équilibrer les intérêts des principales nations spatiales européennes, dont l'Allemagne, qui souhaite promouvoir la concurrence afin d'encourager son secteur florissant des mini-lanceurs.

Ces projets commenceraient par une nouvelle génération de mini-lanceurs, mais pourraient influencer le cadre des futurs remplacements des lanceurs lourds européens Ariane 6 et Vega-C, l'ESA agissant en tant que client plutôt qu'en tant que chef de file.

Le "Sommet de l'espace" de deux jours intervient alors que l'Europe est confrontée à une crise plus immédiate concernant l'accès à l'espace après les retards de la nouvelle fusée Ariane 6, combinés à l'immobilisation de la plus petite Vega-C et à l'impossibilité d'accéder à la fusée russe Soyouz en raison de la guerre en Ukraine.

"La première priorité est d'assurer le vol inaugural d'Ariane 6 dès que possible et de ramener Vega-C sur le pas de tir", a déclaré M. Aschbacher aux ministres. Vega-C a été cloué au sol à la suite d'un échec au lancement à la fin de l'année dernière.

À plus long terme, les ministres sont confrontés à des tensions sur la politique des lanceurs, notamment sur le financement d'Ariane 6, pilotée par la France, qui devrait effectuer son premier lancement en 2024, avec quatre ans de retard sur le calendrier prévu.

Les délégués ont indiqué que la France a fait pression pour obtenir davantage de soutien afin d'alléger la pression financière sur un futur lot de lancements d'Ariane 6 et que l'Italie souhaite davantage d'autonomie sur son projet Vega-C.

ACCORD" SUR LES LANCEURS

La France abrite la coentreprise Airbus-Safran ArianeGroup, qui construit Ariane 6, et son agence spatiale gère également le centre de lancement européen de Kourou, en Guyane française.

L'Italie a déclaré plus tôt ce lundi qu'elle avait accepté les grandes lignes d'un accord avec la France et l'Allemagne, qui pourrait conduire à l'exploitation indépendante de Vega-C par le fabricant italien Avio, en plus des accords actuels conclus par Arianespace.

Des personnes au fait des discussions ont déclaré que les plans, qui n'ont pas encore été finalisés, pourraient comporter une période de transition au cours de laquelle les responsabilités seraient partagées avec Arianespace.

S'exprimant avant la réunion, M. Aschbacher a exhorté l'Europe à ne pas se laisser distancer dans le domaine spatial comme elle l'a été dans les secteurs technologiques.

L'Europe s'est taillé un rôle de premier plan dans l'observation climatique et scientifique, mais elle a rarement visé un rôle de premier plan dans l'exploration humaine, optant plutôt pour un rôle de second plan dans les projets menés par l'agence spatiale américaine NASA ou, jusqu'à récemment, par la Russie.

Les ministres devraient discuter d'une proposition de l'ESA visant à solliciter des fonds privés pour un éventuel avion spatial conçu pour transporter du fret vers et depuis la Station spatiale internationale.

Le projet pourrait éventuellement être adapté pour inclure des vols habités, a déclaré M. Aschbacher. Jusqu'à présent, cependant, l'idée repose sur des fonds limités complétés par des contributions privées.

La proposition fait écho à l'avion spatial Hermès, qui n'a jamais quitté la planche à dessin. La réponse de l'Europe à la navette spatiale américaine était conçue pour transporter trois astronautes, mais elle a été abandonnée en 1992. (Reportage de Tim Hepher ; rédaction de Robert Birsel et Barbara Lewis)