Les importations mensuelles de pétrole de l'Inde en provenance de son principal fournisseur, la Russie, ont légèrement diminué en juin, tandis que celles en provenance des États-Unis ont augmenté pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis février 2022, selon des données obtenues auprès de sources industrielles.

L'Inde est le troisième plus grand importateur et consommateur de pétrole au monde, important plus de 80 % de ses besoins en pétrole. Les raffineurs indiens avaient passé des commandes en mai pour la plupart des barils de pétrole arrivés en juin.

Les raffineurs indiens ont expédié ensemble 1,98 million de barils par jour (bpj) de pétrole russe en juin, soit une baisse de 3,7 % par rapport au mois précédent, selon les données. Toutefois, au cours du premier trimestre fiscal qui s'est achevé le 30 juin, les importations indiennes de pétrole russe ont augmenté de 1,2 % en rythme annuel, selon les données.

La Russie a exporté plus de brut au cours du trimestre de juin en raison des pannes survenues dans ses raffineries à la suite d'attaques de drones ukrainiens, a déclaré un négociant d'un raffineur indien, mais il a ajouté que l'offre devrait diminuer au cours du trimestre de septembre.

Les raffineurs indiens se sont gavés de pétrole russe, qui est devenu un débouché supplémentaire après avoir été vendu au rabais, suite à la réduction des achats des pays occidentaux et à l'imposition d'une série de sanctions à l'encontre de Moscou pour l'invasion de l'Ukraine.

Les raffineurs indiens ont déjà modéré leurs achats de pétrole auprès de certains producteurs traditionnels du Moyen-Orient qui ont augmenté leurs prix en début d'année, les importations en provenance d'Irak étant tombées en juin à leur niveau le plus bas depuis septembre 2020, selon les données disponibles.

Les raffineurs indiens ont reçu 762 400 bpj de pétrole irakien en juin, soit une baisse de 24 % par rapport à mai et de 14,6 % par rapport à l'année précédente, selon les données.

"C'est en partie parce qu'ils (l'Irak) n'ont pas de barils supplémentaires à allouer", a déclaré le négociant, ajoutant que l'offre russe était également facilement disponible.

Au début du mois, le ministère irakien du pétrole a affirmé son engagement envers l'accord de coopération de l'OPEP, déclarant qu'il compenserait toute surproduction de pétrole depuis le début de l'année 2024.

Les importations mensuelles de pétrole de l'Inde en provenance d'Arabie saoudite ont toutefois augmenté de 9,7 % après avoir atteint en mai leur niveau le plus bas depuis dix mois, selon les données.

L'Irak est resté le deuxième fournisseur de pétrole de l'Inde, suivi par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les États-Unis sont devenus le quatrième fournisseur de l'Inde.

Les importations en provenance de Russie ont réduit la part du pétrole du Moyen-Orient dans le panier de pétrole brut de l'Inde, entraînant la part de l'OPEP à son niveau le plus bas.