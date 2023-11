L'Inde va augmenter ses importations de charbon à coke, un matériau clé dans la fabrication de l'acier, en provenance de Russie, alors que les cargaisons en provenance du principal fournisseur, l'Australie, diminuent et que les aciéries sont confrontées à la hausse des prix, ont déclaré trois sources gouvernementales et un dirigeant de l'industrie.

Les aciéries indiennes, deuxième producteur mondial d'acier brut, ont été confrontées à des approvisionnements irréguliers de charbon à coke en provenance d'Australie, qui représente normalement plus de la moitié des importations annuelles de l'Inde, qui s'élèvent à environ 70 millions de tonnes.

Le mois dernier, les prix du charbon à coke australien ont bondi de 50 %, dépassant les 350 dollars la tonne métrique, en raison de facteurs tels que des pannes de maintenance, des approvisionnements plus faibles que d'habitude en provenance du Queensland et un ralentissement du réseau ferroviaire.

Au début du mois, l'Australie a assuré l'Inde d'un approvisionnement régulier en charbon à coke,

deux sources du gouvernement indien

ont déclaré à Reuters. Toutefois, l'Inde souhaite regarder au-delà de l'Australie et diversifier son panier d'importations, ont déclaré les sources.

L'année dernière, les aciéries indiennes ont essayé d'augmenter les livraisons de charbon à coke en provenance de Russie. Mais les sanctions économiques sévères imposées à Moscou en raison de la guerre en Ukraine ont affecté les livraisons de charbon à coke russe aux aciéries indiennes.

Toutefois, comme les acheteurs indiens et les fournisseurs russes améliorent les mécanismes de paiement, les aciéries indiennes devraient augmenter leurs livraisons de charbon à coke, selon le gouvernement et les sources industrielles.

Les cargaisons de charbon à coke russe sont déjà moins chères que les approvisionnements australiens, et certains fournisseurs russes sont prêts à baisser leurs prix.

"Les remises et les paiements en roupies ont aidé les entreprises (indiennes) à considérer la Russie comme une source alternative", a déclaré l'une des sources gouvernementales qui connaît bien le dossier.

Les fabricants d'acier indiens Steel Authority of India et Rashtriya Ispat Nigam Ltd, soutenus par le gouvernement, ont opté pour un règlement en roupies pour le charbon à coke russe, ont déclaré les sources.

"La monnaie (roupie) est un facteur favorable pour ces entreprises", a déclaré une autre source gouvernementale.

SAIL, RINL et le ministère fédéral de l'acier n'ont pas répondu aux courriels demandant des commentaires.

SAIL prévoit quatre livraisons de 75 000 tonnes de charbon à coke russe chacune pour le trimestre se terminant en décembre, a déclaré son président.

En septembre, les principaux prêteurs russes, Sberbank et VTB, ont déclaré qu'ils amélioraient leur capacité à convertir les roupies en roubles, aidant ainsi les exportateurs à accéder à des fonds qui sont actuellement bloqués en Inde. La roupie n'est pas entièrement convertible. (Reportage de Neha Arora ; rédaction de Mayank Bhardwaj et Raju Gopalakrishnan)