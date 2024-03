ROME (Reuters) - L'Europe devrait s'abstenir de faire de "grandes déclarations" et d'étaler ses contradictions au sujet de la guerre en Ukraine et devrait plutôt définir une stratégie claire et unie face à la Russie, a déclaré le ministre italien de la Défense, ajoutant que Rome n'enverrait jamais de soldats dans la zone de conflit.

Dans une interview publiée samedi par La Repubblica, Guido Crosetto critique notamment la tenue vendredi d'un sommet à trois entre les dirigeants français, allemand et polonais.

"L'Occident devrait éviter les grandes déclarations, comme envoyer l'Otan en Ukraine (...). Ou éviter de se diviser en réunions à deux ou à trois alors que nous sommes 27 en Europe", déclare-t-il.

Face au "monolithe" qu'est la Russie, l'UE a besoin d'une "stratégie claire, non contradictoire, et peut-être de se bâtir en tant que coalition", ajoute Guido Crosetto.

Le ministre italien de la Défense considère ainsi que le sommet de vendredi entre Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Donald Tusk est contre-productif pour le soutien à l'Ukraine et que les décisions relatives aux livraisons d'armes et de munitions à Kyiv devraient se prendre lors de réunions au niveau de l'UE ou de l'Otan.

Dans une autre interview également publiée samedi par le Corriere della Sera, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, exclut lui aussi l'envoi de troupes en Ukraine et déclare : "notre objectif est de parvenir à la paix, pas d'élargir la guerre".

(Rédigé par Giulia Segreti, version française Bertrand Boucey)