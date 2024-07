L'Assemblée générale des Nations unies a exigé jeudi que la Russie "retire d'urgence son personnel militaire et autre personnel non autorisé" de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia et la remette sous le contrôle total des autorités ukrainiennes.

L'Assemblée générale, qui compte 193 membres, a adopté une résolution par 99 voix pour, 9 contre et 60 abstentions.

La centrale de Zaporizhzhia, la plus grande d'Europe, a été capturée par la Russie peu après qu'elle eut lancé une invasion totale de l'Ukraine en février 2022. Elle est à l'arrêt, mais a besoin d'une source d'énergie externe pour maintenir ses matières nucléaires au frais et éviter une fusion.

Avant le vote, l'ambassadeur ukrainien à l'ONU, Sergiy Kyslytsya, a exhorté les pays à voter en faveur de la résolution : "Nous le devons aux générations futures. Nous devons veiller à ce que les horreurs des catastrophes nucléaires ne se répètent pas".

Tout au long de la guerre, l'Ukraine et la Russie se sont accusées mutuellement d'avoir bombardé la centrale et d'avoir coupé les lignes électriques. L'Ukraine a rejeté les accusations de la Russie, affirmant qu'elle n'attaquait pas les installations nucléaires.

La résolution de l'ONU "demande la cessation immédiate des attaques de la Fédération de Russie contre les infrastructures énergétiques critiques de l'Ukraine, qui augmentent le risque d'accident ou d'incident nucléaire dans toutes les installations nucléaires de l'Ukraine".

L'ambassadeur russe adjoint à l'ONU, Dmitry Polyanskiy, a déclaré à l'Assemblée générale avant le vote que l'objectif de la résolution était "d'essayer de promouvoir le faux récit occidental sur l'origine des menaces pesant sur les installations nucléaires en Ukraine".

Il a brandi devant l'Assemblée générale ce qu'il a déclaré être l'épave d'un drone ukrainien qui avait été utilisé pour attaquer la centrale de Zaporizhzhia le 7 avril. L'Ukraine a nié être à l'origine des attaques de drones auxquelles M. Polyanskiy a fait référence.

La Russie a été isolée diplomatiquement à plusieurs reprises au cours de la première année de la guerre, lorsque près des trois quarts de l'Assemblée générale ont voté à plusieurs reprises pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine par Moscou et exiger le retrait de ses troupes.

La résolution adoptée jeudi demande à nouveau à la Russie de "cesser immédiatement son agression contre l'Ukraine et de retirer inconditionnellement toutes ses forces militaires".

L'Assemblée générale a été au centre de l'action des Nations unies sur l'Ukraine, car le Conseil de sécurité, qui compte 15 membres, a été paralysé par la Russie, qui détient un droit de veto avec les États-Unis, la Chine, la France et la Grande-Bretagne.

Le Conseil de sécurité vient de tenir des dizaines de réunions sur l'Ukraine.