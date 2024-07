Les dirigeants de l'OTAN clôtureront leur sommet jeudi en mettant clairement l'accent sur le soutien à l'Ukraine et sur la lutte contre la menace croissante que la Russie fait peser sur l'Europe, alors que le président américain Joe Biden est confronté à des pressions croissantes de la part des membres de son parti démocrate pour qu'il renonce à sa candidature à la réélection.

M. Biden, 81 ans, tiendra une rare conférence de presse en solo jeudi, où les journalistes ne manqueront pas de s'interroger sur sa candidature à l'élection présidentielle du 5 novembre, malgré son espoir de changer la donne, entouré de dirigeants alliés qu'il a passé ses trois années de mandat à cultiver.

Les dirigeants européens craignent que l'élection présidentielle américaine de novembre n'entraîne un changement radical dans le soutien de Washington à l'Ukraine et à l'OTAN. Le candidat républicain Donald Trump, 78 ans, a remis en question le montant de l'aide accordée à l'Ukraine pour lutter contre l'invasion russe et le soutien des États-Unis aux alliés.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy tiendra également une conférence de presse avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, jeudi, après avoir rencontré des parlementaires républicains et démocrates au Capitole mercredi.

Le dirigeant ukrainien, soucieux de consolider les liens avec les législateurs américains des deux bords dans l'éventualité d'une réélection de M. Trump, a rencontré les dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants, ainsi que les membres des commissions chargées de la défense, des dépenses, de la diplomatie et de la sécurité nationale.

Il a déclaré aux journalistes qu'il avait invité Mike Johnson, le chef de file républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, à se rendre à Kiev.

Dans un avertissement clair au président russe Vladimir Poutine, les États-Unis ont déclaré mercredi qu'ils commenceraient à déployer des missiles de plus longue portée en Allemagne en 2026, les armes américaines les plus puissantes à être basées sur le continent européen depuis la guerre froide.

Une déclaration de l'OTAN a également indiqué que les alliés fourniraient au moins 40 milliards d'euros (43,28 milliards de dollars) d'aide militaire au cours de l'année à venir, bien qu'ils n'aient pas pris l'engagement pluriannuel souhaité par M. Stoltenberg. Les membres de l'OTAN se sont également engagés à continuer de soutenir l'Ukraine "sur la voie irréversible de la pleine intégration euro-atlantique, y compris l'adhésion à l'OTAN".

M. Biden, qui accueillera un événement sur le soutien à l'Ukraine, a affirmé que l'OTAN était "plus forte qu'elle ne l'a jamais été" et que l'Ukraine pouvait arrêter le dirigeant russe Poutine "avec notre soutien total et collectif".

Le président américain, de plus en plus contesté, a organisé mercredi un dîner pour les alliés et partenaires de l'OTAN à la Maison Blanche, soulignant le rôle de l'alliance pour garantir "la liberté, la sécurité et la démocratie" à tous ses citoyens.

Il a également rencontré le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer, le Premier ministre canadien Justin Trudeau et le président finlandais Alexander Stubb.

Alors que M. Biden cherche à rallier ses alliés et les électeurs démocrates, plusieurs hauts fonctionnaires européens ont rencontré un conseiller en politique étrangère de M. Trump au cours du sommet.

Mercredi, M. Trump a déclaré à Fox News Radio qu'il ne retirerait pas les États-Unis de l'OTAN, mais il a répété qu'il souhaitait que les membres paient davantage. "Je veux simplement qu'ils paient leurs factures. Nous protégeons l'Europe. Ils profitent beaucoup de nous", a-t-il déclaré.

M. Trump avait fait pression sur les républicains du Congrès pour qu'ils bloquent l'aide militaire à l'Ukraine, avant de faire marche arrière au début de l'année.

La performance inégale de M. Biden lors du débat du 27 juin contre M. Trump et sa faible cote de popularité ont soulevé de nouveaux doutes quant à sa santé mentale, neuf membres démocrates du Congrès et un sénateur démocrate ayant demandé qu'il se retire.

Dans un discours prononcé mardi, M. Zelenskiy a exhorté les dirigeants politiques américains à ne pas attendre l'issue de l'élection américaine avant de prendre des mesures énergiques pour aider l'Ukraine et a appelé à moins de restrictions sur l'utilisation de l'armement américain.