* L'OFGEM ANNONCE UNE BAISSE SIGNIFICATIVE DU PLAFOND DES PRIX
* L'OFGEM ANNONCE QUE LE PLAFOND DES PRIX BAISSERA DE 12,3 % PAR RAPPORT AU TRIMESTRE PRÉCÉDENT, DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2024.
* POUR UN MÉNAGE MOYEN PAYANT PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE POUR UN DOUBLE COMBUSTIBLE, CELA ÉQUIVAUT À 1 690 £, SOIT UNE BAISSE DE 238 £ SUR UNE ANNÉE, CE QUI REPRÉSENTE UNE ÉCONOMIE D'ENVIRON 20 £ PAR MOIS.
* LES PRIX DE L'ÉNERGIE ATTEINDRONT LEUR NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS L'INVASION DE L'UKRAINE PAR LA RUSSIE EN FÉVRIER 2022.
* LE PLAFONNEMENT DES PRIX ATTEINT SON NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS PLUS DE DEUX ANS.
LES PRIX DE L'ÉNERGIE ATTEINDRONT LEUR NIVEAU LE PLUS BAS DEPUIS DEUX ANS * PERMETTRA UN PAIEMENT SUPPLÉMENTAIRE TEMPORAIRE DE 28 LIVRES STERLING PAR AN POUR S'ASSURER QUE LES FOURNISSEURS DISPOSENT DE FONDS SUFFISANTS POUR SOUTENIR LES CLIENTS EN DIFFICULTÉ
* LES PLANS PRÉVOIENT DE MAINTENIR LA PÉRÉQUATION DES FRAIS PERMANENTS ENTRE LES DIFFÉRENTS MODES DE PAIEMENT, AFIN QUE LES CLIENTS NE SOIENT PAS FACTURÉS PLUS CHER EN FONCTION DE LEUR MODE DE PAIEMENT.
* PUBLICATION D'UNE DÉCISION VISANT À PROLONGER DE 12 MOIS L'INTERDICTION DES TARIFS BASÉS SUR L'ACQUISITION.
* UNE DÉCISION DE NE PAS MODIFIER LES ALLOCATIONS DE COÛTS DE GROS À LA SUITE D'UN EXAMEN MENÉ À LA FIN DE L'ANNÉE 2023.
* LA CONFIRMATION DE LA MISE À NIVEAU DES FRAIS PERMANENTS AFIN DE SUPPRIMER LA PRIME PPM PRÉCÉDEMMENT ENCOURUE PAR LES CLIENTS À PRÉPAIEMENT.
* DÉCISION D'AUTORISER UN AJUSTEMENT TEMPORAIRE DU PLAFONNEMENT DES PRIX POUR FAIRE FACE AUX COÛTS DES FOURNISSEURS LIÉS À L'AUGMENTATION DES NIVEAUX DE CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES.
* CONFIRMATION DE LA FIN DE LA CHARGE DE STABILISATION DU MARCHÉ (MSC) À PARTIR DU 1er AVRIL Texte source pour Eikon : Autres informations sur les entreprises : [ ]