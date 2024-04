BRUXELLES, 4 avril (Reuters) -

(Actualisé tout du long)

Les pays de l'Otan sont convenus jeudi de fouiller dans leurs stocks d'armes afin d'envoyer des systèmes de défense aérienne supplémentaires à l'Ukraine afin que celle-ci puisse mieux se protéger contre les attaques de missile balistique de la Russie, alors que le 75e anniversaire de l'Alliance est marqué par la guerre près de son flanc oriental.

"Les alliés comprennent l'urgence" de la situation, a déclaré le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, à l'issue d'une réunion à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères des pays membres, à laquelle participait aussi le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmitro Kouleba.

Ce dernier a répété la demande de Kyiv à propos de l'envoi de systèmes de défense aérienne supplémentaires, en particulier de missiles Patriot de fabrication américaine.

"Les alliés vont désormais parcourir leurs inventaires pour voir s'ils peuvent fournir davantage de systèmes, en particulier des Patriots, en s'assurant évidemment que les systèmes disposent des munitions et des pièces détachées" nécessaires, a dit Jens Stoltenberg au cours d'une conférence de presse.

Il n'a communiqué aucun objectif précis ou promesse concrète.

Plus tôt dans la journée, la cérémonie organisée pour marquer le 75e anniversaire de l'Alliance transatlantique, avec gâteaux et fanfare, n'a pas masqué l'ambiance austère régnant à Bruxelles alors que la guerre en Ukraine est entrée en février dans sa troisième année.

"Je ne voulais pas gâcher la fête d'anniversaire de l'Otan, mais je me suis senti obligé de délivrer, au nom des Ukrainiens, un message qui donne à réfléchir sur l'état des attaques aériennes russes contre mon pays", a déclaré Dmitro Kouleba devant des journalistes.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a mené des attaques aux drones contre des bâtiments résidentiels de la ville de Kharkiv et une infrastructure énergétique de la région, faisant plusieurs morts et privant d'électricité quelque 350.000 personnes, ont rapporté des représentants ukrainiens.

"Les plus grandes batailles de l'Otan sont encore à venir et nous devons nous y préparer", a souligné le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, devant la presse.

Un représentant de l'Otan a déclaré que Moscou allait vraisemblablement recruter quelque 30.000 soldats supplémentaires par mois, ce qui lui permettrait de parer aux pertes sur les lignes de front et continuer son offensive.

S'exprimant sous couvert d'anonymat, il a toutefois ajouté que la Russie faisait toujours face à un manque de munitions et d'unités de manoeuvre nécessaires pour parvenir à ses fins.

LA SITUATION À WASHINGTON INQUIÈTE LES EUROPÉENS

Mercredi, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Otan sont convenus de préparer un dispositif d'aide militaire à l'Ukraine sur le long terme, sans toutefois s'engager à mettre en place un fonds de 100 milliards d'euros sur cinq ans comme proposé par Jens Stoltenberg. Tout décision de l'Alliance doit être prise à l'unanimité des 32 membres.

Au sein de l'Union européenne, on s'inquiète de l'avenir de l'Otan si Donald Trump, très critique à l'égard de l'Alliance, venait à revenir à la présidence des Etats-Unis au détriment de l'actuel locataire de la Maison blanche, Joe Biden, à l'issue de l'élection de novembre prochain.

La situation politique à Washington a déjà un impact pour l'Ukraine, l'aide supplémentaire à Kyiv de dizaines de milliards de dollars réclamée par Joe Biden étant bloquée au Congrès depuis plusieurs mois. Le soutien américain est crucial depuis le début de l'offensive russe, le 24 février 2022.

"L'Europe a besoin de l'Amérique du Nord pour sa sécurité", a souligné jeudi Jens Stoltenberg. "Mais l'Amérique du Nord a aussi besoin de l'Europe. Les alliés européens fournisse des armées de premier rang, de vastes réseaux de renseignements et un levier diplomatique à part", a-t-il ajouté.

Fondée le 4 avril 1949, en pleine Guerre froide, pour répondre aux inquiétudes sur la menace militaire que pouvait représenter l'Union soviétique pour les démocraties européennes, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord comptait alors 12 membres.

Son rôle phare est de garantir la défense collective de ses membres, avec le principe que toute attaque contre un pays de l'Otan représente une attaque contre l'Alliance dans son ensemble, garantissant à l'Europe occidentale la protection des Etats-Unis.

Alors qu'elle était tombée en désuétude, l'Otan a retrouvé un rôle central dans les affaires mondiales en 2022 avec l'offensive lancée par la Russie en Ukraine, que Kyiv et ses alliés occidentaux dénoncent comme une invasion ayant conduit les gouvernements européens à voir de nouveau Moscou comme une menace pour leur sécurité.

La Finlande et la Suède ont opéré un virage sécuritaire historique après le début de la guerre en Ukraine, demandant à rejoindre l'Alliance, ce qui a été effectif pour Helsinki l'an dernier et pour Stockholm plus tôt cette année.

Moscou dit considérer l'élargissement de l'Otan comme une menace pour sa sécurité et estime que le bloc est désormais entré en "confrontation directe" avec la Russie. L'Alliance nie toute velléité offensive. (Reportage Andrew Gray et John Irish, avec la contribution de Simon Lewis, Bart Meijer, Nette Nöstlinger et Ingrid Melander; version française Camille Raynaud, Kate Entringer et Jean Terzian)

par John Irish et Andrew Gray