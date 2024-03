L'Union européenne devrait envisager d'emprunter conjointement pour financer des investissements dans la sécurité économique et la défense, a déclaré mardi le ministre espagnol des finances, Carlos Cuerpo, rejoignant ainsi la France, la Belgique et l'Estonie dans leurs appels à un financement accru de l'UE pour des projets communs.

L'idée d'un emprunt commun pour la défense de l'UE s'appuierait sur les 800 milliards d'euros (873,92 milliards de dollars) de dette commune contractée par l'UE pour contrer les effets de la pandémie de grippe aviaire COVID-19.

L'Allemagne s'oppose à de nouveaux emprunts communs, mais la pression s'accroît pour que Berlin change de cap. M. Cuerpo a déclaré que les nouveaux emprunts de l'UE faisaient désormais partie des discussions, dans le cadre d'une combinaison plus large de financements pour divers investissements de l'UE, alors que l'Union est confrontée au défi de sevrer des combustibles fossiles et de sécuriser les matières premières essentielles pour les technologies "vertes" et numériques.

Le financement destiné à renforcer les capacités de l'industrie européenne de la défense en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en ferait partie.

"Dans ce contexte de sécurité économique, les emprunts ou les financements conjoints de l'UE ont sans aucun doute un rôle à jouer à l'avenir", a déclaré M. Cuerpo lors d'un entretien avec Reuters.

"Nous parlons de chaînes de valeur, de matériaux à rôle critique, d'indépendance énergétique, et l'un des éléments de cette dimension de sécurité économique est, bien sûr, l'industrie de la défense et la réduction de notre dépendance à l'égard des importations de défense en dehors de l'UE", a-t-il ajouté.

"La guerre en Ukraine change la donne en termes d'industrie de la défense, mais aussi de sécurité économique globale, car le premier canal de transmission au reste de l'UE passait par le défi énergétique", a déclaré M. Cuerpo.

Les prix de l'énergie en Europe ont grimpé en 2022 et 2023, car les 27 États membres se sont efforcés de trouver des alternatives au gaz naturel russe que Moscou, qui était alors le principal fournisseur de l'Europe, avait interrompu en réponse aux sanctions de l'UE à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

"Tout le monde s'est rendu compte que l'objectif principal n'était pas seulement la transformation numérique ou la transition climatique, mais aussi une discussion sur l'énergie et la défense", a déclaré M. Cuerpo.

"Je pense qu'il s'agit désormais d'un vecteur commun, bien que nous puissions avoir une interprétation différente de l'équilibre des principaux éléments de financement, mais cela fait partie de la discussion", a-t-il ajouté.

L'autre élément crucial du financement nécessaire, estimé par la Commission européenne à des centaines de milliards d'euros par an, sera le capital privé que l'UE doit attirer en rendant ses marchés de capitaux plus attrayants, a déclaré M. Cuerpo.

Les ministres des finances de l'UE examinent actuellement les moyens d'accélérer l'harmonisation des 27 marchés nationaux des capitaux, ce qui permettrait aux citoyens de l'UE et aux investisseurs extérieurs de placer plus facilement leurs fonds dans des titres européens.

L'UE travaille depuis dix ans à la mise en place d'une Union des marchés de capitaux (UMC), mais les progrès ont été lents en raison des intérêts nationaux et de la complexité de l'harmonisation de 27 systèmes juridiques et traditions financières différents.

"La situation géopolitique, la situation macroéconomique dans la zone euro en particulier, mais aussi plus largement dans l'Union européenne, pourraient renforcer le sentiment d'urgence à l'heure actuelle", a déclaré M. Cuerpo, soulignant la concurrence de la Chine et des États-Unis en matière de technologies et de ressources.

"Il y a là un élément de financement privé et donc la discussion sur la CMU et son importance pour combler le déficit d'investissement, ou du moins une partie du déficit d'investissement", a-t-il déclaré.

M. Cuerpo a déclaré que l'Espagne était prête à répondre à l'appel de la France pour aller de l'avant avec l'harmonisation des règles des marchés des capitaux au sein d'un groupe plus restreint de pays européens volontaires, si un compromis entre les 27 gouvernements s'avérait trop difficile.

M. Cuerpo a déclaré qu'il soutenait l'idée de créer un instrument d'épargne commun à l'UE, ainsi que des lois et une supervision plus harmonisées en matière d'insolvabilité des entreprises et de titrisation.

De tels changements pourraient aider à canaliser les fonds privés en Europe pour financer, par exemple, les entreprises technologiques, qui choisissent souvent aujourd'hui de se délocaliser aux États-Unis pour se développer, car les marchés de capitaux y sont beaucoup plus développés.

