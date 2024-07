L'Union européenne pourrait permettre aux gouvernements de réduire plus facilement les taux des taxes sur l'énergie en cas de hausse inattendue des prix, selon les projets de propositions que les pays examinent en vue de réviser les taxes au sein de l'Union.

La Commission européenne a proposé une refonte des règles fiscales de l'UE en matière d'énergie en 2021 afin de les rendre plus respectueuses du climat, notamment en introduisant des taxes sur les carburants d'aviation polluants, qui échappent actuellement aux prélèvements à l'échelle de l'UE.

Les pays de l'UE ont lutté pendant des années pour se mettre d'accord sur cette proposition. La Belgique, qui a mené les négociations au cours du premier semestre de cette année, a fini par les interrompre en raison des divergences entre les pays sur des questions telles que la taxation du transport maritime et des carburéacteurs.

La Hongrie, qui a pris ce mois-ci la présidence tournante de l'UE, a relancé la politique et proposé un compromis, selon un document consulté par Reuters.

L'un des compromis proposés permettrait aux gouvernements de réduire les taxes sur l'énergie en dessous des taux minimaux de l'UE si le prix de l'électricité ou d'un produit énergétique augmente de plus de 40 % sur trois mois, selon le document.

Il serait ainsi plus facile pour les gouvernements de réduire rapidement les taxes, afin de diminuer les factures des consommateurs, en réponse à une crise énergétique comme celle à laquelle l'Europe a été confrontée en 2022, lorsque les prix du gaz ont atteint des niveaux record après que la Russie a réduit ses livraisons à l'Europe.

"L'effet d'une augmentation des prix supérieure à 40 % a un impact significatif sur l'économie et les ménages, qui doit être pris en compte par les États membres ", peut-on lire dans le projet de compromis.

Auparavant, la proposition fiscale de l'UE n'aurait permis de telles réductions d'impôts que si les prix de l'énergie avaient augmenté de 70 % en six mois.

Toutefois, reconnaissant les divergences qui subsistent, la proposition hongroise n'aborde pas la question sensible des taxes sur le transport maritime et le carburant d'aviation, qui, selon le document, doit être traitée ultérieurement à un "niveau politique plus élevé".

Certains diplomates européens se sont montrés sceptiques quant à la possibilité de parvenir à un accord sur cette politique. Les précédents cycles de négociations n'ont pas réussi à obtenir le soutien des gouvernements, même si des exemptions ont été accordées aux pays insulaires préoccupés par l'impact des taxes sur le carburant d'aviation sur leur économie.

Il est difficile de modifier la politique fiscale de l'UE, car elle doit être approuvée à l'unanimité par tous les pays de l'Union, ce qui signifie qu'un seul gouvernement peut la bloquer.

Les diplomates des pays de l'UE discuteront du compromis vendredi. (Reportage de Kate Abnett ; rédaction d'Emelia Sithole-Matarise)