L'Union européenne et l'Australie ont signé mardi un protocole d'accord pour coopérer dans le domaine des minéraux critiques et stratégiques, alors que l'UE tente de diversifier ses fournisseurs en s'éloignant de la Chine et de la Russie et de transformer son économie pour réduire les émissions de CO2.

L'accord couvre l'exploration, l'extraction, la transformation, le raffinage, le recyclage et le traitement des déchets d'extraction.

"L'Australie est un leader mondial dans le domaine des matières premières essentielles", a déclaré Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne, dans un communiqué.

"Ce partenariat marque une étape importante dans nos efforts visant à garantir un approvisionnement plus durable en matières premières essentielles pour l'UE... Il nous aidera également à mener à bien la transition verte et numérique", a-t-il ajouté.

L'UE a signé des accords similaires avec le Canada et l'Ukraine en 2021, avec le Kazakhstan et la Namibie en 2022, avec l'Argentine, le Chili, la Zambie, la République démocratique du Congo et le Groenland en 2023, et avec le Rwanda, la Norvège et l'Ouzbékistan en début d'année. (Reportage de Jan Strupczewski ; édition de Jason Neely)